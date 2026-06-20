Pays-Bas 1-0 Suède : Brobbey lance les Pays-Bas
Brian Brobbey marque dès la 5e minute pour les Pays-Bas face à la Suède et fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 1-0. L’attaquant néerlandais ouvre le score très tôt dans ce match, sur une action conclue après une passe de Cody Gakpo. Le but n’est pas inscrit sur penalty et ne résulte pas d’un but contre son camp.
Cette ouverture du score donne immédiatement l’avantage aux Pays-Bas, alors que la Suède se retrouve menée après seulement cinq minutes de jeu. À 1-0, le scénario change rapidement pour les deux équipes, avec une sélection néerlandaise désormais devant au score et une équipe suédoise contrainte de courir après l’égalisation. Aucun autre élément confirmé ne vient modifier ce rapport au tableau d’affichage.
Ce but intervient dans une rencontre de la Phase de groupes, au sein du Groupe F, disputée au NRG Stadium. Les Pays-Bas prennent donc les devants contre la Suède dans ce début de match, grâce à Brian Brobbey, servi par Cody Gakpo. Le score confirmé après cette réalisation est de 1-0.
- 5'But - B. Brobbey1-0
- 17'But - B. Brobbey2-0
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Suède
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|Japon
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Pays-Bas
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Tunisie
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
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