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Pays-Bas 1-0 Suède : Brobbey lance les Pays-Bas

Brian Brobbey marque dès la 5e minute pour les Pays-Bas face à la Suède et fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 1-0. L’attaquant néerlandais ouvre le score très tôt dans ce match, sur une action conclue après une passe de Cody Gakpo. Le but n’est pas inscrit sur penalty et ne résulte pas d’un but contre son camp.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Pays-Bas 1-0 Suède : Brobbey lance les Pays-Bas
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Cette ouverture du score donne immédiatement l’avantage aux Pays-Bas, alors que la Suède se retrouve menée après seulement cinq minutes de jeu. À 1-0, le scénario change rapidement pour les deux équipes, avec une sélection néerlandaise désormais devant au score et une équipe suédoise contrainte de courir après l’égalisation. Aucun autre élément confirmé ne vient modifier ce rapport au tableau d’affichage.

Ce but intervient dans une rencontre de la Phase de groupes, au sein du Groupe F, disputée au NRG Stadium. Les Pays-Bas prennent donc les devants contre la Suède dans ce début de match, grâce à Brian Brobbey, servi par Cody Gakpo. Le score confirmé après cette réalisation est de 1-0.

Pays-Bas
1re periode 45' NRG Stadium
Suède
20/06/2026 18:00 Groupe F
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 5'But - B. Brobbey1-0Pays-Bas · Passe : C. Gakpo
  2. 17'But - B. Brobbey2-0Pays-Bas · Passe : D. Dumfries
Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
Groupe F
Suède
Termine Estadio BBVA
Tunisie
Resume final
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Pays-Bas
1re periode 45' NRG Stadium
Suède
Compositions
Groupe F
Tunisie
A venir Estadio BBVA
Japon
Avant-match
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Suède 1 1 0 0 5 1 4 3
Japon 1 0 1 0 2 2 0 1
Pays-Bas 1 0 1 0 2 2 0 1
Tunisie 1 0 0 1 1 5 -4 0

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