Pays-Bas 1-0 Suède : Brobbey lance les Pays-Bas

Brian Brobbey marque dès la 5e minute pour les Pays-Bas face à la Suède et fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 1-0. L’attaquant néerlandais ouvre le score très tôt dans ce match, sur une action conclue après une passe de Cody Gakpo. Le but n’est pas inscrit sur penalty et ne résulte pas d’un but contre son camp.

Publié le 20 juin 2026 à 18:09

Publié le 20 juin 2026 à 18:09

Cette ouverture du score donne immédiatement l’avantage aux Pays-Bas, alors que la Suède se retrouve menée après seulement cinq minutes de jeu. À 1-0, le scénario change rapidement pour les deux équipes, avec une sélection néerlandaise désormais devant au score et une équipe suédoise contrainte de courir après l’égalisation. Aucun autre élément confirmé ne vient modifier ce rapport au tableau d’affichage.

Ce but intervient dans une rencontre de la Phase de groupes, au sein du Groupe F, disputée au NRG Stadium. Les Pays-Bas prennent donc les devants contre la Suède dans ce début de match, grâce à Brian Brobbey, servi par Cody Gakpo. Le score confirmé après cette réalisation est de 1-0.

Pays-Bas 1re periode 45' 2-0 NRG Stadium Suède Suède Fil du match 5' ⚽ But - B. Brobbey 1-0 17' ⚽ But - B. Brobbey 2-0

Calendrier Groupe F Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Pays-Bas - Japon Fiche match Pays-Bas - Japon Pays-Bas 2-2 2-2 Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 51' ⚽ But - V. van Dijk 1-0 57' ⚽ But - K. Nakamura 1-1 61' Carton jaune - C. Summerville 64' ⚽ But - C. Summerville 2-1 66' ↑↓ Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito) 70' ↑↓ Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay) 70' ↑↓ Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners) 70' ↑↓ Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber) 75' ↑↓ Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu) 75' ↑↓ Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa) 75' ↑↓ Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara) 81' ↑↓ Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake) 83' Carton jaune - M. Depay 84' ↑↓ Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai) 85' ↑↓ Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey) 88' ⚽ But - D. Kamada 2-2 90+1' Carton jaune - M. van de Ven 89' ⚽ But - K. Ogawa 2-2 Compositions Pays-Bas Système 4-3-3 Sélectionneur Ronald Koeman Titulaires 11 1 Bart Verbruggen Gardien 22 Denzel Dumfries Défenseur 6 Jan Paul van Hecke Défenseur 4 Virgil van Dijk Défenseur 15 Micky van de Ven Défenseur 8 Ryan Gravenberch Milieu 21 Frenkie de Jong Milieu 14 Tijjani Reijnders Milieu 24 Crysencio Summerville Attaquant 18 Donyell Malen Attaquant 11 Cody Gakpo Attaquant Remplaçants 15 23 Mark Flekken

13 Robin Roefs

25 Jorrel Hato

2 Lutsharel Geertruida

12 Mats Wieffer

5 Nathan Aké

16 Guus Til

3 Marten de Roon

7 Justin Kluivert

26 Quinten Timber

20 Teun Koopmeiners

19 Brian Brobbey

10 Memphis Depay

9 Wout Weghorst

17 Noa Lang Japon Système 3-4-2-1 Sélectionneur Hajime Moriyasu Titulaires 11 1 Zion Suzuki Gardien 16 Tsuyoshi Watanabe Défenseur 3 Shogo Taniguchi Défenseur 21 Hiroki Itō Défenseur 10 Ritsu Doan Milieu 24 Kaishu Sano Milieu 15 Daichi Kamada Milieu 13 Keito Nakamura Milieu 8 Takefusa Kubo Attaquant 11 Daizen Maeda Attaquant 18 Ayase Ueda Attaquant Remplaçants 15 12 Keisuke Osako

23 Tomoki Hayakawa

20 Ayumu Seko

4 Ko Itakura

25 Junnosuke Suzuki

2 Yukinari Sugawara

22 Takehiro Tomiyasu

5 Yuto Nagatomo

7 Ao Tanaka

17 Yuito Suzuki

14 Junya Ito

9 Keisuke Goto

19 Koki Ogawa

26 Kento Shiogai

6 Shuto Machino Les chiffres du match Tirs cadres : Pays-Bas 4 / Japon 1

: Pays-Bas 4 / Japon 1 Tirs : Pays-Bas 6 / Japon 4

: Pays-Bas 6 / Japon 4 Possession : Pays-Bas 70% / Japon 30%

: Pays-Bas 70% / Japon 30% Corners : Pays-Bas 4 / Japon 1

: Pays-Bas 4 / Japon 1 Fautes : Pays-Bas 4 / Japon 5

: Pays-Bas 4 / Japon 5 Cartons jaunes : Pays-Bas 1 / Japon 0

: Pays-Bas 1 / Japon 0 Passes : Pays-Bas 427 / Japon 182

: Pays-Bas 427 / Japon 182 Precision des passes : Pays-Bas 89% / Japon 83%

: Pays-Bas 89% / Japon 83% xG : Pays-Bas 0.45 / Japon 0.18 Joueurs clés Ryan Gravenberch (Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 7.3, 2 passe(s) decisive(s) Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s)

(Pays-Bas) : note 7.9, 1 but(s) Crysencio Summerville (Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Pays-Bas) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Keito Nakamura (Japon) : note 7.3, 1 but(s)

(Japon) : note 7.3, 1 but(s) Takefusa Kubo (Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Japon) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Zion Suzuki (Japon) : note 6.6, 2 arret(s)

(Japon) : note 6.6, 2 arret(s) Jan Paul van Hecke (Pays-Bas) : note 7.3

(Pays-Bas) : note 7.3 Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 19/06/2010 Pays-Bas 1-0 Japon (World Cup) Groupe F Pays-Bas Termine 2-2 AT&T Stadium Japon Japon Resume final Voir la fiche du match Suède - Tunisie Fiche match Suède - Tunisie Suède 5-1 5-1 Tunisie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' ⚽ But - Y. Ayari 1-0 30' ⚽ But - A. Isak 2-0 43' ⚽ But - O. Rekik 2-1 54' Carton jaune - R. Khedira 59' ⚽ But - V. Gyokeres 3-1 65' ↑↓ Remplacement - G. Gudmundsson (remplace E. Stroud) 65' ↑↓ Remplacement - B. Nygren (remplace L. Bergvall) 72' ↑↓ Remplacement - E. Saad (remplace S. Tounekti) 72' ↑↓ Remplacement - Y. Valery (remplace M. Belhadj) 72' ↑↓ Remplacement - E. Skhiri (remplace E. Achouri) 83' ↑↓ Remplacement - R. Khedira (remplace I. Gharbi) 83' ↑↓ Remplacement - A. Slimane (remplace F. Chaouat) 84' ↑↓ Remplacement - J. Karlstrom (remplace M. Svanberg) 84' ⚽ But - M. Svanberg 4-1 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Isak (remplace A. Elanga) 90+1' ↑↓ Remplacement - A. Bernhardsson (remplace D. Svensson) 90+6' ⚽ But - Y. Ayari 5-1 Compositions Suède Système 3-1-4-2 Sélectionneur Graham Potter Titulaires 11 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur 4 Isak Hien Défenseur 3 Victor Lindelöf Défenseur 16 Jesper Karlström Milieu 21 Alexander Bernhardsson Milieu 10 Benjamin Nygren Milieu 18 Yasin Ayari Milieu 5 Gabriel Gudmundsson Milieu 17 Viktor Gyökeres Attaquant 9 Alexander Isak Attaquant Remplaçants 15 24 Elliot Stroud

7 Lucas Bergvall

1 Jacob Widell Zetterström

12 Viktor Johansson

14 Hjalmar Ekdal

20 Eric Smith

15 Carl Starfelt

8 Daniel Svensson

6 Herman Johansson

13 Ken Sema

19 Mattias Svanberg

22 Besfort Zeneli

26 Taha Abdi Ali

11 Anthony Elanga

25 Gustaf Nilsson Tunisie Système 5-3-2 Sélectionneur Sabri Lamouchi Titulaires 11 1 Abdelmouhib Chamakh Gardien 20 Yan Valery Défenseur 4 Omar Rekik Défenseur 3 Montassar Talbi Défenseur 21 Amine Ben Hmida Défenseur 2 Ali Abdi Défenseur 13 Rani Khedira Milieu 17 Ellyes Skhiri Milieu 10 Hannibal Mejbri Milieu 8 Elias Saad Attaquant 25 Anis Ben Slimane Attaquant Remplaçants 15 16 Aymen Dahmen

22 Sabri Ben Hessen

5 Adem Arous

6 Dylan Bronn

23 Moataz Nefati

24 Raed Chikhaoui

12 Mortadha Ben Ouanes

11 Ismael Gharbi

15 Mohamed Belhadj Mahmoud

26 Sebastian Tounekti

7 Elias Achouri

14 Khalil Ayari

18 Rayan Elloumi

9 Hazem Mastouri

19 Firas Chaouat Les chiffres du match Tirs cadres : Suède 7 / Tunisie 2

: Suède 7 / Tunisie 2 Tirs : Suède 13 / Tunisie 6

: Suède 13 / Tunisie 6 Possession : Suède 49% / Tunisie 51%

: Suède 49% / Tunisie 51% Corners : Suède 4 / Tunisie 2

: Suède 4 / Tunisie 2 Fautes : Suède 10 / Tunisie 8

: Suède 10 / Tunisie 8 Cartons jaunes : Suède 0 / Tunisie 1

: Suède 0 / Tunisie 1 Passes : Suède 353 / Tunisie 362

: Suède 353 / Tunisie 362 Precision des passes : Suède 79% / Tunisie 79%

: Suède 79% / Tunisie 79% xG : Suède 1.26 / Tunisie 0.20 Joueurs clés Alexander Isak (Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Yasin Ayari (Suède) : note 8.3, 2 but(s)

(Suède) : note 8.3, 2 but(s) Viktor Gyökeres (Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 8.2, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Mattias Svanberg (Suède) : note 7.3, 1 but(s)

(Suède) : note 7.3, 1 but(s) Omar Rekik (Tunisie) : note 7.2, 1 but(s)

(Tunisie) : note 7.2, 1 but(s) Hannibal Mejbri (Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Tunisie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Lucas Bergvall (Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)

(Suède) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Gabriel Gudmundsson (Suède) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/06/2026 Suède 5-1 Tunisie (World Cup) Groupe F Suède Termine 5-1 Estadio BBVA Tunisie Tunisie Resume final Voir la fiche du match Pays-Bas - Suède Fiche match Pays-Bas - Suède Pays-Bas 2-0 1re periode 45' · 2-0 Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 5' ⚽ But - B. Brobbey 1-0 17' ⚽ But - B. Brobbey 2-0 Compositions Pays-Bas Système 4-3-3 Sélectionneur Ronald Koeman Titulaires 11 1 Bart Verbruggen Gardien 22 Denzel Dumfries Défenseur 6 Jan Paul van Hecke Défenseur 4 Virgil van Dijk Défenseur 15 Micky van de Ven Défenseur 8 Ryan Gravenberch Milieu 21 Frenkie de Jong Milieu 14 Tijjani Reijnders Milieu 18 Donyell Malen Attaquant 19 Brian Brobbey Attaquant 11 Cody Gakpo Attaquant Remplaçants 14 23 Mark Flekken

13 Robin Roefs

25 Jorrel Hato

5 Nathan Aké

2 Lutsharel Geertruida

12 Mats Wieffer

16 Guus Til

7 Justin Kluivert

3 Marten de Roon

20 Teun Koopmeiners

24 Crysencio Summerville

10 Memphis Depay

17 Noa Lang

9 Wout Weghorst Suède Système 3-1-4-2 Sélectionneur Graham Potter Titulaires 11 23 Kristoffer Nordfeldt Gardien 2 Gustaf Lagerbielke Défenseur 4 Isak Hien Défenseur 3 Victor Lindelöf Défenseur 16 Jesper Karlström Milieu 21 Alexander Bernhardsson Milieu 10 Benjamin Nygren Milieu 18 Yasin Ayari Milieu 5 Gabriel Gudmundsson Milieu 17 Viktor Gyökeres Attaquant 9 Alexander Isak Attaquant Remplaçants 15 1 Jacob Widell Zetterström

12 Viktor Johansson

15 Carl Starfelt

14 Hjalmar Ekdal

20 Eric Smith

22 Besfort Zeneli

8 Daniel Svensson

24 Elliot Stroud

6 Herman Johansson

13 Ken Sema

7 Lucas Bergvall

19 Mattias Svanberg

26 Taha Abdi Ali

11 Anthony Elanga

25 Gustaf Nilsson Les chiffres du match Tirs cadres : Pays-Bas 2 / Suède 1

: Pays-Bas 2 / Suède 1 Tirs : Pays-Bas 2 / Suède 1

: Pays-Bas 2 / Suède 1 Possession : Pays-Bas 66% / Suède 34%

: Pays-Bas 66% / Suède 34% Corners : Pays-Bas 1 / Suède 1

: Pays-Bas 1 / Suède 1 Fautes : Pays-Bas 1 / Suède 1

: Pays-Bas 1 / Suède 1 Passes : Pays-Bas 68 / Suède 38

: Pays-Bas 68 / Suède 38 Precision des passes : Pays-Bas 88% / Suède 76%

: Pays-Bas 88% / Suède 76% xG : Pays-Bas 0.58 / Suède 0.03 Joueurs clés Brian Brobbey (Pays-Bas) : note 7.3, 1 but(s)

(Pays-Bas) : note 7.3, 1 but(s) Cody Gakpo (Pays-Bas) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s)

(Pays-Bas) : note 7.5, 1 passe(s) decisive(s) Bart Verbruggen (Pays-Bas) : note 6.6, 1 arret(s)

(Pays-Bas) : note 6.6, 1 arret(s) Denzel Dumfries (Pays-Bas) : note 6.7

(Pays-Bas) : note 6.7 Yasin Ayari (Suède) : note 6.7

(Suède) : note 6.7 Viktor Gyökeres (Suède) : note 6.7

(Suède) : note 6.7 Virgil van Dijk (Pays-Bas) : note 6.6

(Pays-Bas) : note 6.6 Alexander Isak (Suède) : note 6.6 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 10/10/2017 Pays-Bas 2-0 Suède (World Cup - Qualification Europe)

06/09/2016 Suède 1-1 Pays-Bas (World Cup - Qualification Europe) Groupe F Pays-Bas 1re periode 45' 2-0 NRG Stadium Suède Suède Compositions Voir la fiche du match Tunisie - Japon Fiche match Tunisie - Japon Tunisie 05:00 A venir Japon Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie A venir 05:00 Estadio BBVA Japon Japon Avant-match Voir la fiche du match Japon - Suède Fiche match Japon - Suède Japon 00:00 A venir Suède Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Japon A venir 00:00 AT&T Stadium Suède Suède Voir la fiche du match Tunisie - Pays-Bas Fiche match Tunisie - Pays-Bas Tunisie 00:00 A venir Pays-Bas Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe F Tunisie A venir 00:00 Arrowhead Stadium Pays-Bas Pays-Bas