Pays-Bas 1-0 Japon : van Dijk lance les Pays-Bas
Virgil van Dijk a marqué à la 51e minute pour les Pays-Bas face au Japon, faisant passer le score de 0-0 à 1-0. Servi par Ryan Gravenberch, le joueur néerlandais a signé l’ouverture du score dans une rencontre jusque-là sans but, offrant aux Pays-Bas le premier avantage de ce duel.
Ce but change immédiatement la situation du match. Les Pays-Bas, qui n’avaient pas encore trouvé l’ouverture, prennent les commandes au tableau d’affichage et disposent désormais d’une marge d’un but. Le Japon se retrouve mené après cette 51e minute et doit composer avec un scénario qui bascule en faveur de son adversaire.
Cette réalisation intervient dans la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe F. Le match entre les Pays-Bas et le Japon se dispute à l’AT&T Stadium, où le but de Van Dijk, sur une passe de Ryan Gravenberch, constitue l’écart confirmé entre les deux sélections.
- 51'But - V. van Dijk1-0
- 57'But - K. Nakamura1-1
- 61'Carton jaune - C. Summerville
- 64'But - C. Summerville2-1
- 66'Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)
- 70'Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay)
- 70'Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners)
- 70'Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber)
- 75'Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu)
- 75'Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa)
- 75'Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)
- 81'Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake)
- 83'Carton jaune - M. Depay
- 84'Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai)
- 85'Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey)
- 88'But - D. Kamada2-2
- 90+1'Carton jaune - M. van de Ven
- 89'But - K. Ogawa2-2
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Japon
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Pays-Bas
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Suède
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tunisie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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