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Pays-Bas 1-0 Japon : van Dijk lance les Pays-Bas

Virgil van Dijk a marqué à la 51e minute pour les Pays-Bas face au Japon, faisant passer le score de 0-0 à 1-0. Servi par Ryan Gravenberch, le joueur néerlandais a signé l’ouverture du score dans une rencontre jusque-là sans but, offrant aux Pays-Bas le premier avantage de ce duel.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
253vues
Pays-Bas 1-0 Japon : van Dijk lance les Pays-Bas
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Ce but change immédiatement la situation du match. Les Pays-Bas, qui n’avaient pas encore trouvé l’ouverture, prennent les commandes au tableau d’affichage et disposent désormais d’une marge d’un but. Le Japon se retrouve mené après cette 51e minute et doit composer avec un scénario qui bascule en faveur de son adversaire.

Cette réalisation intervient dans la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe F. Le match entre les Pays-Bas et le Japon se dispute à l’AT&T Stadium, où le but de Van Dijk, sur une passe de Ryan Gravenberch, constitue l’écart confirmé entre les deux sélections.

Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
14/06/2026 21:00 Groupe F
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 51'But - V. van Dijk1-0Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
  2. 57'But - K. Nakamura1-1Japon · Passe : T. Kubo
  3. 61'Carton jaune - C. SummervillePays-Bas, 61e
  4. 64'But - C. Summerville2-1Pays-Bas · Passe : R. Gravenberch
  5. 66'Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)Japon, 66e
  6. 70'Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay)Pays-Bas, 70e
  7. 70'Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners)Pays-Bas, 70e
  8. 70'Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber)Pays-Bas, 70e
  9. 75'Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu)Japon, 75e
  10. 75'Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa)Japon, 75e
  11. 75'Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)Japon, 75e
  12. 81'Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake)Pays-Bas, 81e
  13. 83'Carton jaune - M. DepayPays-Bas, 83e
  14. 84'Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai)Japon, 84e
  15. 85'Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey)Pays-Bas, 85e
  16. 88'But - D. Kamada2-2Japon · Passe : K. Ogawa
  17. 90+1'Carton jaune - M. van de VenPays-Bas, 90+1e
  18. 89'But - K. Ogawa2-2Japon
Calendrier Groupe F
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Groupe F
Pays-Bas
Termine AT&T Stadium
Japon
Resume final
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Suède
A venir Estadio BBVA
Tunisie
Avant-match
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Suède
Groupe F
Tunisie
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Japon
Groupe F
Japon
A venir AT&T Stadium
Suède
Groupe F
Tunisie
A venir Arrowhead Stadium
Pays-Bas
Groupe F
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Japon 1 0 1 0 2 2 0 1
Pays-Bas 1 0 1 0 2 2 0 1
Suède 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0 0 0

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