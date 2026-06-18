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Ouzbékistan 1-3 Colombie : Campaz fait le break pour la Colombie

Jaminton Campaz marque à la 90+9e pour la Colombie face à l’Ouzbékistan et porte le score à 1-3. Servi par Cucho Hernández, le joueur colombien inscrit le but du break dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. Avant cette réalisation, la Colombie menait déjà 1-2.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Ouzbékistan 1-3 Colombie : Campaz fait le break pour la Colombie
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Ce troisième but donne deux longueurs d’avance à la Colombie dans les dernières minutes indiquées du match. Le scénario bascule nettement en faveur des Colombiens au tableau d’affichage, avec un écart désormais plus important face à l’Ouzbékistan. Aucun élément fourni ne signale une supériorité ou une infériorité numérique, seul le score confirme l’avantage colombien.

Cette réalisation intervient lors de la phase de groupes, dans le Groupe K, au stade Estadio Azteca. Elle s’ajoute au déroulé confirmé du match entre l’Ouzbékistan et la Colombie, sans penalty ni but contre son camp. Le score après le but de Jaminton Campaz est donc de 1-3, avec la Colombie installée dans une position plus favorable.

Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
18/06/2026 03:00 Groupe K
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'Carton jaune - J. MojicaColombie, 7e
  2. 34'Carton jaune - A. KhusanovOuzbékistan, 34e
  3. 40'But - D. Munoz0-1Colombie · Passe : L. Diaz
  4. 46'Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov)Ouzbékistan, 46e
  5. 46'Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev)Ouzbékistan, 46e
  6. 60'But - A. Fayzullaev1-1Ouzbékistan
  7. 65'But - L. Diaz1-2Colombie · Passe : G. Puerta
  8. 72'Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz)Colombie, 72e
  9. 77'Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov)Ouzbékistan, 77e
  10. 77'Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov)Ouzbékistan, 77e
  11. 80'Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez)Colombie, 80e
  12. 80'Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios)Colombie, 80e
  13. 90+3'Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez)Colombie, 90+3e
  14. 90+3'Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano)Colombie, 90+3e
  15. 90+3'Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev)Ouzbékistan, 90+3e
  16. 90+9'But - J. Campaz1-3Colombie · Passe : C. Hernandez
Calendrier Groupe K
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Portugal
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Portugal
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A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Colombie 1 1 0 0 3 1 2 3
Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
Ouzbékistan 1 0 0 1 1 3 -2 0

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