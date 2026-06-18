Ouzbékistan 1-3 Colombie : Campaz fait le break pour la Colombie
Jaminton Campaz marque à la 90+9e pour la Colombie face à l’Ouzbékistan et porte le score à 1-3. Servi par Cucho Hernández, le joueur colombien inscrit le but du break dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. Avant cette réalisation, la Colombie menait déjà 1-2.
Ce troisième but donne deux longueurs d’avance à la Colombie dans les dernières minutes indiquées du match. Le scénario bascule nettement en faveur des Colombiens au tableau d’affichage, avec un écart désormais plus important face à l’Ouzbékistan. Aucun élément fourni ne signale une supériorité ou une infériorité numérique, seul le score confirme l’avantage colombien.
Cette réalisation intervient lors de la phase de groupes, dans le Groupe K, au stade Estadio Azteca. Elle s’ajoute au déroulé confirmé du match entre l’Ouzbékistan et la Colombie, sans penalty ni but contre son camp. Le score après le but de Jaminton Campaz est donc de 1-3, avec la Colombie installée dans une position plus favorable.
- 7'Carton jaune - J. Mojica
- 34'Carton jaune - A. Khusanov
- 40'But - D. Munoz0-1
- 46'Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov)
- 46'Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev)
- 60'But - A. Fayzullaev1-1
- 65'But - L. Diaz1-2
- 72'Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz)
- 77'Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov)
- 77'Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov)
- 80'Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez)
- 80'Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios)
- 90+3'Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez)
- 90+3'Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano)
- 90+3'Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev)
- 90+9'But - J. Campaz1-3
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Colombie
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Portugal
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Ouzbékistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
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