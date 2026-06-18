Ouzbékistan 1-2 Colombie : Diaz donne l’avantage à la Colombie
Luis Díaz marque à la 65e minute pour la Colombie contre l’Ouzbékistan. Servi par Gustavo Puerta, l’attaquant colombien fait passer son équipe devant dans ce match de Coupe du monde 2026. Alors que le score était de 1-1, la Colombie mène désormais 1-2 après ce but qui donne l’avantage.
Cette réalisation modifie immédiatement l’équilibre du match au tableau d’affichage. La Colombie se retrouve en position de défendre une avance d’un but, tandis que l’Ouzbékistan doit maintenant revenir au score pour éviter de rester derrière. Le scénario confirmé est clair, le but de Luis Díaz intervient après l’égalisation précédente et replace la Colombie en tête.
La rencontre se dispute dans le cadre de la Phase de groupes, au sein du Groupe K, sur la pelouse de l’Estadio Azteca. Avec ce but inscrit à la 65e minute, la Colombie prend l’avantage face à l’Ouzbékistan dans un match dont le score est désormais de 1-2.
- 7'Carton jaune - J. Mojica
- 34'Carton jaune - A. Khusanov
- 40'But - D. Munoz0-1
- 46'Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov)
- 46'Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev)
- 60'But - A. Fayzullaev1-1
- 65'But - L. Diaz1-2
- 72'Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz)
- 77'Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov)
- 77'Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov)
- 80'Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez)
- 80'Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios)
- 90+3'Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez)
- 90+3'Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano)
- 90+3'Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev)
- 90+9'But - J. Campaz1-3
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Colombie
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Portugal
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Ouzbékistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
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