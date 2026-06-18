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Ouzbékistan 1-2 Colombie : Diaz donne l’avantage à la Colombie

Luis Díaz marque à la 65e minute pour la Colombie contre l’Ouzbékistan. Servi par Gustavo Puerta, l’attaquant colombien fait passer son équipe devant dans ce match de Coupe du monde 2026. Alors que le score était de 1-1, la Colombie mène désormais 1-2 après ce but qui donne l’avantage.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
88vues
Ouzbékistan 1-2 Colombie : Diaz donne l’avantage à la Colombie
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Cette réalisation modifie immédiatement l’équilibre du match au tableau d’affichage. La Colombie se retrouve en position de défendre une avance d’un but, tandis que l’Ouzbékistan doit maintenant revenir au score pour éviter de rester derrière. Le scénario confirmé est clair, le but de Luis Díaz intervient après l’égalisation précédente et replace la Colombie en tête.

La rencontre se dispute dans le cadre de la Phase de groupes, au sein du Groupe K, sur la pelouse de l’Estadio Azteca. Avec ce but inscrit à la 65e minute, la Colombie prend l’avantage face à l’Ouzbékistan dans un match dont le score est désormais de 1-2.

Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
18/06/2026 03:00 Groupe K
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'Carton jaune - J. MojicaColombie, 7e
  2. 34'Carton jaune - A. KhusanovOuzbékistan, 34e
  3. 40'But - D. Munoz0-1Colombie · Passe : L. Diaz
  4. 46'Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov)Ouzbékistan, 46e
  5. 46'Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev)Ouzbékistan, 46e
  6. 60'But - A. Fayzullaev1-1Ouzbékistan
  7. 65'But - L. Diaz1-2Colombie · Passe : G. Puerta
  8. 72'Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz)Colombie, 72e
  9. 77'Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov)Ouzbékistan, 77e
  10. 77'Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov)Ouzbékistan, 77e
  11. 80'Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez)Colombie, 80e
  12. 80'Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios)Colombie, 80e
  13. 90+3'Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez)Colombie, 90+3e
  14. 90+3'Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano)Colombie, 90+3e
  15. 90+3'Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev)Ouzbékistan, 90+3e
  16. 90+9'But - J. Campaz1-3Colombie · Passe : C. Hernandez
Calendrier Groupe K
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Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
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Termine Estadio Azteca
Colombie
Resume final
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A venir NRG Stadium
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Colombie
A venir Estadio Akron
RD Congo
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Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Colombie 1 1 0 0 3 1 2 3
Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
Ouzbékistan 1 0 0 1 1 3 -2 0

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