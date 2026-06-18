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Ouzbékistan 1-1 Colombie : Fayzullaev égalise pour l’Ouzbékistan

Abbosbek Fayzullaev marque à la 61e minute pour l’Ouzbékistan face à la Colombie et remet les deux équipes à hauteur, avec un score désormais fixé à 1-1. Menés 0-1 avant ce but, les Ouzbeks trouvent l’égalisation au retour de l’heure de jeu dans ce match de Coupe du monde 2026.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
88vues
Ouzbékistan 1-1 Colombie : Fayzullaev égalise pour l’Ouzbékistan
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Ce but change immédiatement la lecture de la rencontre. La Colombie n’a plus l’avantage au tableau d’affichage, tandis que l’Ouzbékistan revient dans une situation ouverte, sans avance pour l’une ou l’autre équipe. À 1-1, le scénario repart sur une base équilibrée, avec un résultat provisoire qui ne donne plus de marge à la formation colombienne.

La rencontre oppose l’Ouzbékistan à la Colombie dans la Phase de groupes, au sein du Groupe K. Elle se dispute à l’Estadio Azteca, où cette égalisation de Fayzullaev à la 61e minute devient le fait confirmé du moment. Le score après le but est 1-1 entre les deux sélections.

Ouzbékistan
Termine Estadio Azteca
Colombie
18/06/2026 03:00 Groupe K
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'Carton jaune - J. MojicaColombie, 7e
  2. 34'Carton jaune - A. KhusanovOuzbékistan, 34e
  3. 40'But - D. Munoz0-1Colombie · Passe : L. Diaz
  4. 46'Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov)Ouzbékistan, 46e
  5. 46'Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev)Ouzbékistan, 46e
  6. 60'But - A. Fayzullaev1-1Ouzbékistan
  7. 65'But - L. Diaz1-2Colombie · Passe : G. Puerta
  8. 72'Remplacement - J. Rodriguez (remplace J. Campaz)Colombie, 72e
  9. 77'Remplacement - A. Fayzullaev (remplace A. Amonov)Ouzbékistan, 77e
  10. 77'Remplacement - R. Ashurmatov (remplace J. Urozov)Ouzbékistan, 77e
  11. 80'Remplacement - L. Suarez (remplace C. Hernandez)Colombie, 80e
  12. 80'Remplacement - G. Puerta (remplace R. Rios)Colombie, 80e
  13. 90+3'Remplacement - L. Diaz (remplace A. Gomez)Colombie, 90+3e
  14. 90+3'Remplacement - J. Arias (remplace K. Castano)Colombie, 90+3e
  15. 90+3'Remplacement - E. Shomurodov (remplace I. Sergeev)Ouzbékistan, 90+3e
  16. 90+9'But - J. Campaz1-3Colombie · Passe : C. Hernandez
Calendrier Groupe K
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Groupe K
Portugal
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Portugal
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A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Colombie 1 1 0 0 3 1 2 3
Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
Ouzbékistan 1 0 0 1 1 3 -2 0

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