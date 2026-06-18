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Ouzbékistan 0-1 Colombie : Munoz lance la Colombie

Daniel Muñoz a marqué à la 40e minute pour la Colombie face à l’Ouzbékistan, ouvrant le score dans ce match de Coupe du monde 2026. Servi par Luis Díaz, le joueur colombien permet à son équipe de passer devant, alors que le tableau d’affichage indique désormais 0-1. Jusque-là, les deux sélections étaient à égalité, avec un score de 0-0 avant cette réalisation.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
55vues
Ouzbékistan 0-1 Colombie : Munoz lance la Colombie
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Cette ouverture du score modifie immédiatement l’équilibre du match. La Colombie dispose maintenant d’un avantage concret après avoir débloqué une rencontre jusque-là fermée au tableau d’affichage. Pour l’Ouzbékistan, la situation est claire avec un but de retard à combler face à une équipe colombienne désormais devant. Aucun autre élément confirmé ne signale un changement numérique, le fait majeur reste donc ce passage de 0-0 à 0-1.

Ce but intervient dans la phase de groupes, au sein du Groupe K, dans une affiche disputée à l’Estadio Azteca. La rencontre entre l’Ouzbékistan et la Colombie bascule donc à la 40e minute sur cette réalisation de Daniel Muñoz, avec Luis Díaz à la passe. À ce stade du match, le score confirmé place la Colombie en tête, tandis que l’Ouzbékistan se retrouve mené dans ce rendez-vous du Mondial 2026.

Ouzbékistan
2e periode 64' Estadio Azteca
Colombie
18/06/2026 03:00 Groupe K
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'Carton jaune - J. MojicaColombie, 7e
  2. 34'Carton jaune - A. KhusanovOuzbékistan, 34e
  3. 40'But - D. Munoz0-1Colombie · Passe : L. Diaz
  4. 46'Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov)Ouzbékistan, 46e
  5. 46'Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev)Ouzbékistan, 46e
  6. 60'But - A. Fayzullaev1-1Ouzbékistan
Calendrier Groupe K
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Groupe K
Portugal
Termine NRG Stadium
RD Congo
Resume final
Groupe K
Ouzbékistan
2e periode 64' Estadio Azteca
Colombie
Résumé à la pause
Groupe K
Portugal
A venir NRG Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Colombie
A venir Estadio Akron
RD Congo
Groupe K
Colombie
A venir Hard Rock Stadium
Portugal
Groupe K
RD Congo
A venir Mercedes-Benz Stadium
Ouzbékistan
Groupe K
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Portugal 1 0 1 0 1 1 0 1
RD Congo 1 0 1 0 1 1 0 1
Colombie 0 0 0 0 0 0 0 0
Ouzbékistan 0 0 0 0 0 0 0 0

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