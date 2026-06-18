Ouzbékistan 0-1 Colombie : Munoz lance la Colombie

Daniel Muñoz a marqué à la 40e minute pour la Colombie face à l’Ouzbékistan, ouvrant le score dans ce match de Coupe du monde 2026. Servi par Luis Díaz, le joueur colombien permet à son équipe de passer devant, alors que le tableau d’affichage indique désormais 0-1 . Jusque-là, les deux sélections étaient à égalité, avec un score de 0-0 avant cette réalisation.

Publié le 18 juin 2026 à 03:49

Publié le 18 juin 2026 à 03:49

Cette ouverture du score modifie immédiatement l’équilibre du match. La Colombie dispose maintenant d’un avantage concret après avoir débloqué une rencontre jusque-là fermée au tableau d’affichage. Pour l’Ouzbékistan, la situation est claire avec un but de retard à combler face à une équipe colombienne désormais devant. Aucun autre élément confirmé ne signale un changement numérique, le fait majeur reste donc ce passage de 0-0 à 0-1.

Ce but intervient dans la phase de groupes, au sein du Groupe K, dans une affiche disputée à l’Estadio Azteca. La rencontre entre l’Ouzbékistan et la Colombie bascule donc à la 40e minute sur cette réalisation de Daniel Muñoz, avec Luis Díaz à la passe. À ce stade du match, le score confirmé place la Colombie en tête, tandis que l’Ouzbékistan se retrouve mené dans ce rendez-vous du Mondial 2026.

Ouzbékistan 2e periode 64' 1-1 Estadio Azteca Colombie Colombie Fil du match 7' Carton jaune - J. Mojica 34' Carton jaune - A. Khusanov 40' ⚽ But - D. Munoz 0-1 46' ↑↓ Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov) 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev) 60' ⚽ But - A. Fayzullaev 1-1

Calendrier Groupe K Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Portugal - RD Congo Fiche match Portugal - RD Congo Portugal 1-1 1-1 RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - J. Neves 1-0 13' Carton jaune - B. Silva 32' Carton jaune - C. Mbemba 45+5' ⚽ But - Y. Wissa 1-1 46' ↑↓ Remplacement - B. Silva (remplace F. Conceicao) 57' ↑↓ Remplacement - N. Mukau (remplace N. Sadiki) 71' ↑↓ Remplacement - P. Neto (remplace R. Leao) 72' ↑↓ Remplacement - N. Mendes (remplace N. Semedo) 74' ↑↓ Remplacement - E. Kayembe (remplace C. Pickel) 74' ↑↓ Remplacement - A. Masuaku (remplace J. Kayembe) 83' ↑↓ Remplacement - Vitinha (remplace G. Ramos) 85' ↑↓ Remplacement - C. Bakambu (remplace S. Banza) 85' ↑↓ Remplacement - A. Wan-Bissaka (remplace G. Kalulu) 88' Carton jaune - N. Semedo 90+2' Carton jaune - T. Araujo Compositions Portugal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Roberto Martinez Titulaires 11 1 Diogo Costa Gardien 20 João Cancelo Défenseur 4 Tomás Araújo Défenseur 13 Renato Veiga Défenseur 25 Nuno Mendes Défenseur 15 João Neves Milieu 23 Vitinha Milieu 10 Bernardo Silva Milieu 8 Bruno Fernandes Milieu 18 Pedro Neto Milieu 7 Cristiano Ronaldo Attaquant Remplaçants 15 12 José Sá

22 Rui Silva

2 Nélson Semedo

3 Rúben Dias

5 Diogo Dalot

14 Gonçalo Inácio

6 Matheus Nunes

24 Samú Costa

21 Rúben Neves

16 Francisco Trincão

19 Gonçalo Guedes

9 Gonçalo Ramos

11 João Félix

17 Rafael Leão

26 Francisco Conceição RD Congo Système 5-3-2 Sélectionneur Sebastien Desabre Titulaires 11 1 Lionel Mpasi Nzau Gardien 2 Aaron Wan-Bissaka Défenseur 22 Chancel Mbemba Défenseur 4 Axel Tuanzebe Défenseur 3 Steve Kapuadi Défenseur 26 Arthur Masuaku Défenseur 6 Ngal'ayel Mukau Milieu 8 Samuel Moutoussamy Milieu 25 Edo Kayembe Milieu 20 Yoane Wissa Attaquant 17 Cédric Bakambu Attaquant Remplaçants 15 16 Timothy Fayulu

21 Matthieu Epolo

5 Dylan Batubinsika

12 Joris Kayembe

24 Gedeon Kalulu

7 Nathanaël Mbuku

10 Théo Bongonda

14 Noah Sadiki

15 Aaron Tshibola

18 Charles Pickel

9 Brian Cipenga

11 Gaël Kakuta

13 Meschak Elia

19 Fiston Mayele

23 Simon Banza Les chiffres du match Tirs cadres : Portugal 1 / RD Congo 2

: Portugal 1 / RD Congo 2 Tirs : Portugal 3 / RD Congo 7

: Portugal 3 / RD Congo 7 Possession : Portugal 78% / RD Congo 22%

: Portugal 78% / RD Congo 22% Corners : Portugal 3 / RD Congo 4

: Portugal 3 / RD Congo 4 Fautes : Portugal 5 / RD Congo 10

: Portugal 5 / RD Congo 10 Cartons jaunes : Portugal 1 / RD Congo 1

: Portugal 1 / RD Congo 1 Passes : Portugal 662 / RD Congo 179

: Portugal 662 / RD Congo 179 Precision des passes : Portugal 94% / RD Congo 82%

: Portugal 94% / RD Congo 82% xG : Portugal 0.24 / RD Congo 0.69 Joueurs clés João Neves (Portugal) : note 7.9, 1 but(s)

(Portugal) : note 7.9, 1 but(s) Yoane Wissa (RD Congo) : note 7.2, 1 but(s)

(RD Congo) : note 7.2, 1 but(s) Pedro Neto (Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Portugal) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Arthur Masuaku (RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(RD Congo) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Vitinha (Portugal) : note 7.5

(Portugal) : note 7.5 Renato Veiga (Portugal) : note 7.3

(Portugal) : note 7.3 Bruno Fernandes (Portugal) : note 7.2

(Portugal) : note 7.2 Diogo Costa (Portugal) : note 6.6, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal Termine 1-1 NRG Stadium RD Congo Resume final Voir la fiche du match Ouzbékistan - Colombie Fiche match Ouzbékistan - Colombie Ouzbékistan 1-1 2e periode 64' · 1-1 Colombie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' Carton jaune - J. Mojica 34' Carton jaune - A. Khusanov 40' ⚽ But - D. Munoz 0-1 46' ↑↓ Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov) 46' ↑↓ Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev) 60' ⚽ But - A. Fayzullaev 1-1 Compositions Ouzbékistan Système 3-4-2-1 Sélectionneur Fabio Cannavaro Titulaires 11 1 Utkir Yusupov Gardien 2 Abdukodir Khusanov Défenseur 18 Abdulla Abdullaev Défenseur 5 Rustam Ashurmatov Défenseur 24 Bekhruz Karimov Milieu 6 Akmal Mozgovoy Milieu 7 Otabek Shukurov Milieu 13 Sherzod Nasrullaev Milieu 22 Abbosbek Fayzullaev Attaquant 11 Oston Urunov Attaquant 14 Eldor Shomurodov Attaquant Remplaçants 15 12 Abduvokhid Nematov

16 Botirali Ergashev

3 Khozhiakbar Alizhonov

4 Farrukh Sayfiev

15 Umarbek Eshmuradov

25 Avazbek Ulmasaliyev

26 Jakhongir Urozov

8 Jamshid Iskandarov

9 Odiljon Khamrobekov

10 Ruslanbek Jiyanov

17 Dostonbek Khamdamov

19 Azizjon Ganiev

23 Sherzod Esanov

20 Azizbek Amanov

21 Igor Sergeev Colombie Système 4-3-3 Sélectionneur Nestor Lorenzo Titulaires 11 12 Camilo Vargas Gardien 2 Daniel Muñoz Défenseur 23 Davinson Sánchez Défenseur 3 Jhon Lucumí Défenseur 17 Johan Mojica Défenseur 14 Gustavo Puerta Milieu 16 Jefferson Lerma Milieu 11 Jhon Arias Milieu 10 James Rodríguez Attaquant 25 Luis Javier Suárez Attaquant 7 Luis Díaz Attaquant Remplaçants 15 24 Álvaro Montero

1 David Ospina

22 Deiver Machado

4 Santiago Arias

18 Willer Ditta

13 Yerry Mina

5 Kevin Castaño

6 Richard Ríos

8 Jorge Carrascal

15 Juan Portilla

20 Juan Fernando Quintero

21 Jaminton Campaz

26 Andrés Gómez

9 Jhon Córdoba

19 Cucho Hernández Les chiffres du match Tirs cadres : Ouzbékistan 0 / Colombie 2

: Ouzbékistan 0 / Colombie 2 Tirs : Ouzbékistan 1 / Colombie 7

: Ouzbékistan 1 / Colombie 7 Possession : Ouzbékistan 31% / Colombie 69%

: Ouzbékistan 31% / Colombie 69% Corners : Ouzbékistan 2 / Colombie 2

: Ouzbékistan 2 / Colombie 2 Fautes : Ouzbékistan 10 / Colombie 6

: Ouzbékistan 10 / Colombie 6 Cartons jaunes : Ouzbékistan 1 / Colombie 1

: Ouzbékistan 1 / Colombie 1 Passes : Ouzbékistan 151 / Colombie 351

: Ouzbékistan 151 / Colombie 351 Precision des passes : Ouzbékistan 70% / Colombie 88%

: Ouzbékistan 70% / Colombie 88% xG : Ouzbékistan 0.02 / Colombie 0.83 Joueurs clés Daniel Muñoz (Colombie) : note 7.7, 1 but(s)

(Colombie) : note 7.7, 1 but(s) Luis Díaz (Colombie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Colombie) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Johan Mojica (Colombie) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s)

(Colombie) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s) Abdulla Abdullaev (Ouzbékistan) : note 6.9

(Ouzbékistan) : note 6.9 Abbosbek Fayzullaev (Ouzbékistan) : note 6.9

(Ouzbékistan) : note 6.9 Davinson Sánchez (Colombie) : note 6.9

(Colombie) : note 6.9 Utkir Yusupov (Ouzbékistan) : note 6.2, 1 arret(s)

(Ouzbékistan) : note 6.2, 1 arret(s) Otabek Shukurov (Ouzbékistan) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Ouzbékistan 2e periode 64' 1-1 Estadio Azteca Colombie Colombie Résumé à la pause Voir la fiche du match Portugal - Ouzbékistan Fiche match Portugal - Ouzbékistan Portugal 18:00 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Portugal A venir 18:00 NRG Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan Voir la fiche du match Colombie - RD Congo Fiche match Colombie - RD Congo Colombie 03:00 A venir RD Congo Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 03:00 Estadio Akron RD Congo Voir la fiche du match Colombie - Portugal Fiche match Colombie - Portugal Colombie 00:30 A venir Portugal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K Colombie A venir 00:30 Hard Rock Stadium Portugal Portugal Voir la fiche du match RD Congo - Ouzbékistan Fiche match RD Congo - Ouzbékistan RD Congo 00:30 A venir Ouzbékistan Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe K RD Congo A venir 00:30 Mercedes-Benz Stadium Ouzbékistan Ouzbékistan