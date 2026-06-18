Ouzbékistan 0-1 Colombie : Munoz lance la Colombie
Daniel Muñoz a marqué à la 40e minute pour la Colombie face à l’Ouzbékistan, ouvrant le score dans ce match de Coupe du monde 2026. Servi par Luis Díaz, le joueur colombien permet à son équipe de passer devant, alors que le tableau d’affichage indique désormais 0-1. Jusque-là, les deux sélections étaient à égalité, avec un score de 0-0 avant cette réalisation.
Cette ouverture du score modifie immédiatement l’équilibre du match. La Colombie dispose maintenant d’un avantage concret après avoir débloqué une rencontre jusque-là fermée au tableau d’affichage. Pour l’Ouzbékistan, la situation est claire avec un but de retard à combler face à une équipe colombienne désormais devant. Aucun autre élément confirmé ne signale un changement numérique, le fait majeur reste donc ce passage de 0-0 à 0-1.
Ce but intervient dans la phase de groupes, au sein du Groupe K, dans une affiche disputée à l’Estadio Azteca. La rencontre entre l’Ouzbékistan et la Colombie bascule donc à la 40e minute sur cette réalisation de Daniel Muñoz, avec Luis Díaz à la passe. À ce stade du match, le score confirmé place la Colombie en tête, tandis que l’Ouzbékistan se retrouve mené dans ce rendez-vous du Mondial 2026.
- 7'Carton jaune - J. Mojica
- 34'Carton jaune - A. Khusanov
- 40'But - D. Munoz0-1
- 46'Remplacement - O. Urunov (remplace D. Khamdamov)
- 46'Remplacement - S. Nasrullaev (remplace F. Sayfiev)
- 60'But - A. Fayzullaev1-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Portugal
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|RD Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Colombie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ouzbékistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.