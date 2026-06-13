États-Unis 3-1 Paraguay : Maurício réduit l’écart pour le Paraguay

Maurício réduit l’écart pour le Paraguay face aux États-Unis à la 73e minute.

· Mis à jour le 13 juin 2026

Publié le 13 juin 2026 à 03:40

Publié le 13 juin 2026 à 03:40 · Mis à jour le 13 juin 2026

L’action est conclue sur un service de Julio Enciso.

Au tableau d’affichage, les États-Unis mènent désormais 3-1 face au Paraguay.

Cette réduction de l’écart maintient le Paraguay dans le match, mais les États-Unis conserve encore une avance à défendre.

Ce fait de jeu intervient dans cette affiche de Phase de groupes dans le Groupe D, disputée au SoFi Stadium, entre États-Unis et Paraguay.

Dans les chiffres live disponibles, le Paraguay affiche 9 tirs contre 15 pour les États-Unis, un indicateur utile pour lire le rapport de force après cet événement.

États-Unis Termine 4-1 SoFi Stadium Paraguay Paraguay Fil du match 7' But - Damian Bobadilla (États-Unis, 7e) 10' Carton jaune - Juan Caceres (Paraguay, 10e) 31' But - Folarin Balogun (passe Christian Pulisic) (États-Unis, 31e) 45' Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) (Paraguay, 45e) 45' Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) (États-Unis, 45e) 50' But - Folarin Balogun (passe Malik Tillman) (États-Unis, 50e) 52' VAR - Tim Ream (États-Unis, 52e) 53' Carton jaune - Miguel Almirón (Paraguay, 53e) 59' Carton jaune - Tyler Adams (États-Unis, 59e) 62' Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) (Paraguay, 62e) 72' Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) (États-Unis, 72e) 72' Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) (États-Unis, 72e) 73' But - Maurício Magalhães Prado (passe Julio Enciso) (Paraguay, 73e) 79' Carton jaune - Diego Gomez (Paraguay, 79e) 79' Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) (Paraguay, 79e) 79' Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) (Paraguay, 79e) 80' Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) (Paraguay, 80e) 82' Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) (États-Unis, 82e) 88' Carton jaune - Alex Arce (Paraguay, 88e) 93' Carton jaune - Junior Alonso (Paraguay, 93e) 98' But - Giovanni Reyna (passe Alex Freeman) (États-Unis, 98e)

Calendrier Groupe D Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match États-Unis - Paraguay Fiche match États-Unis - Paraguay États-Unis 4-1 4-1 Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 7' But - Damian Bobadilla (États-Unis, 7e) 10' Carton jaune - Juan Caceres (Paraguay, 10e) 31' But - Folarin Balogun (passe Christian Pulisic) (États-Unis, 31e) 45' Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) (Paraguay, 45e) 45' Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) (États-Unis, 45e) 50' But - Folarin Balogun (passe Malik Tillman) (États-Unis, 50e) 52' VAR - Tim Ream (États-Unis, 52e) 53' Carton jaune - Miguel Almirón (Paraguay, 53e) 59' Carton jaune - Tyler Adams (États-Unis, 59e) 62' Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) (Paraguay, 62e) 72' Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) (États-Unis, 72e) 72' Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) (États-Unis, 72e) 73' But - Maurício Magalhães Prado (passe Julio Enciso) (Paraguay, 73e) 79' Carton jaune - Diego Gomez (Paraguay, 79e) 79' Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) (Paraguay, 79e) 79' Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) (Paraguay, 79e) 80' Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) (Paraguay, 80e) 82' Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) (États-Unis, 82e) 88' Carton jaune - Alex Arce (Paraguay, 88e) 93' Carton jaune - Junior Alonso (Paraguay, 93e) 98' But - Giovanni Reyna (passe Alex Freeman) (États-Unis, 98e) Compositions États-Unis Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mauricio Pochettino Titulaires 11 24 Matthew Freese Gardien 16 Alexander Freeman Défenseur 3 Chris Richards Défenseur 13 Tim Ream Défenseur 5 Antonee Robinson Défenseur 4 Tyler Adams Milieu 17 Malik Tillman Milieu 2 Sergiño Dest Milieu 8 Weston McKennie Milieu 10 Christian Pulišić Milieu 20 Folarin Balogun Attaquant Remplaçants 15 14 Sebastian Berhalter

1 Matt Turner

25 Chris Brady

6 Auston Trusty

12 Miles Robinson

22 Mark McKenzie

23 Joe Scally

18 Maximilian Arfsten

7 Giovanni Reyna

15 Cristian Roldán

11 Brenden Aaronson

21 Tim Weah

26 Alex Zendejas

9 Ricardo Pepi

19 Haji Wright Paraguay Système 4-4-2 Sélectionneur Gustavo Alfaro Titulaires 11 12 Orlando Gill Gardien 4 Juan Cáceres Défenseur 15 Gustavo Gómez Défenseur 3 Omar Alderete Défenseur 6 Junior Alonso Défenseur 8 Diego Gómez Milieu 14 Andrés Cubas Milieu 16 Damián Bobadilla Milieu 10 Miguel Almirón Milieu 9 Antonio Sanabria Attaquant 19 Julio Enciso Attaquant Remplaçants 15 11 Mauricio

18 Alex Arce

22 Gastón Olveira

1 Roberto Fernández

5 Fabián Balbuena

26 Alexandro Maidana

2 Gustavo Velázquez

13 José Canale

20 Braian Ojeda

17 Alejandro Romero

24 Gustavo Caballero

23 Matías Galarza

21 Gabriel Ávalos

25 Isidro Pitta

7 Ramón Sosa Les chiffres du match Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1

: États-Unis 5 / Paraguay 1 Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9

: États-Unis 15 / Paraguay 9 Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36%

: États-Unis 64% / Paraguay 36% Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1

: États-Unis 3 / Paraguay 1 Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17

: États-Unis 13 / Paraguay 17 Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5

: États-Unis 1 / Paraguay 5 Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0 Joueurs clés F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s)

(États-Unis) : note 9.1, 2 but(s) C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s)

(États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s) Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s)

(Paraguay) : note 6.47, 1 but(s) J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s)

(Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s) T. Ream (États-Unis) : note 7.3

(États-Unis) : note 7.3 O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s)

(Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s) C. Richards (États-Unis) : note 7.1 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)

28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)

12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America) Groupe D États-Unis Termine 4-1 SoFi Stadium Paraguay Paraguay Resume final Voir la fiche du match Australie - Turquie Fiche match Australie - Turquie Australie 05:00 A venir Turquie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Australie A venir 05:00 BC Place Turquie Turquie Voir la fiche du match États-Unis - Australie Fiche match États-Unis - Australie États-Unis 20:00 A venir Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D États-Unis A venir 20:00 Lumen Field Australie Australie Voir la fiche du match Turquie - Paraguay Fiche match Turquie - Paraguay Turquie 04:00 A venir Paraguay Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Turquie A venir 04:00 Levi's Stadium Paraguay Paraguay Voir la fiche du match Turquie - États-Unis Fiche match Turquie - États-Unis Turquie 03:00 A venir États-Unis Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Turquie A venir 03:00 SoFi Stadium États-Unis États-Unis Voir la fiche du match Paraguay - Australie Fiche match Paraguay - Australie Paraguay 03:00 A venir Australie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe D Paraguay A venir 03:00 Levi's Stadium Australie Australie

Groupe D Equipe J G N P BP BC Diff Pts États-Unis 1 1 0 0 4 1 3 3 Australie 0 0 0 0 0 0 0 0 Turquie 0 0 0 0 0 0 0 0 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Mise a jour live. Giovanni Reyna a marque à la 98e minute. Le score est alors de 4-1.