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États-Unis 3-0 Paraguay : Balogun s’offre un doublé pour les États-Unis

Balogun s’offre un doublé pour les États-Unis face au Paraguay à la 50e minute.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
88vues
États-Unis 3-0 Paraguay : Balogun s’offre un doublé pour les États-Unis
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7 min de lecture
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L’action est conclue sur un service de Malik Tillman.

Au tableau d’affichage, les États-Unis mènent désormais 3-0 face au Paraguay.

Ce doublé confirme le poids de Folarin Balogun dans la rencontre et oblige le Paraguay à revoir rapidement son plan de match.

Ce fait de jeu intervient dans cette affiche de Phase de groupes dans le Groupe D, disputée au SoFi Stadium, entre États-Unis et Paraguay.

Dans les chiffres live disponibles, les États-Unis affiche 15 tirs contre 9 pour le Paraguay, un indicateur utile pour lire le rapport de force après cet événement.

États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
13/06/2026 02:00 Groupe D
Resume finalCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - Damian Bobadilla (États-Unis, 7e)
  2. 10'Carton jaune - Juan Caceres (Paraguay, 10e)
  3. 31'But - Folarin Balogun (passe Christian Pulisic) (États-Unis, 31e)
  4. 45'Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) (Paraguay, 45e)
  5. 45'Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) (États-Unis, 45e)
  6. 50'But - Folarin Balogun (passe Malik Tillman) (États-Unis, 50e)
  7. 52'VAR - Tim Ream (États-Unis, 52e)
  8. 53'Carton jaune - Miguel Almirón (Paraguay, 53e)
  9. 59'Carton jaune - Tyler Adams (États-Unis, 59e)
  10. 62'Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) (Paraguay, 62e)
  11. 72'Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) (États-Unis, 72e)
  12. 72'Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) (États-Unis, 72e)
  13. 73'But - Maurício Magalhães Prado (passe Julio Enciso) (Paraguay, 73e)
  14. 79'Carton jaune - Diego Gomez (Paraguay, 79e)
  15. 79'Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) (Paraguay, 79e)
  16. 79'Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) (Paraguay, 79e)
  17. 80'Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) (Paraguay, 80e)
  18. 82'Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) (États-Unis, 82e)
  19. 88'Carton jaune - Alex Arce (Paraguay, 88e)
  20. 93'Carton jaune - Junior Alonso (Paraguay, 93e)
  21. 98'But - Giovanni Reyna (passe Alex Freeman) (États-Unis, 98e)
Calendrier Groupe D
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Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Australie
A venir BC Place
Turquie
Groupe D
États-Unis
A venir Lumen Field
Australie
Groupe D
Turquie
A venir Levi's Stadium
Paraguay
Groupe D
Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 1 1 0 0 4 1 3 3
Australie 0 0 0 0 0 0 0 0
Turquie 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

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