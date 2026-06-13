États-Unis 2-0 Paraguay : Balogun fait le break pour les États-Unis
Balogun fait le break pour les États-Unis face au Paraguay à la 31e minute.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
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Football
176vues
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L’action est conclue sur un service de Christian Pulišić.
Au tableau d’affichage, les États-Unis mènent désormais 2-0 face au Paraguay.
Ce break donne une marge précieuse à les États-Unis, qui peut maintenant obliger le Paraguay à courir après deux buts.
Ce fait de jeu intervient dans cette affiche de Phase de groupes dans le Groupe D, disputée au SoFi Stadium, entre États-Unis et Paraguay.
Dans les chiffres live disponibles, les États-Unis affiche 15 tirs contre 9 pour le Paraguay, un indicateur utile pour lire le rapport de force après cet événement.
États-Unis
Termine SoFi StadiumParaguay
Fil du match
- 7'But - Damian Bobadilla (États-Unis, 7e)
- 10'Carton jaune - Juan Caceres (Paraguay, 10e)
- 31'But - Folarin Balogun (passe Christian Pulisic) (États-Unis, 31e)
- 45'Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) (Paraguay, 45e)
- 45'Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) (États-Unis, 45e)
- 50'But - Folarin Balogun (passe Malik Tillman) (États-Unis, 50e)
- 52'VAR - Tim Ream (États-Unis, 52e)
- 53'Carton jaune - Miguel Almirón (Paraguay, 53e)
- 59'Carton jaune - Tyler Adams (États-Unis, 59e)
- 62'Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) (Paraguay, 62e)
- 72'Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) (États-Unis, 72e)
- 72'Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) (États-Unis, 72e)
- 73'But - Maurício Magalhães Prado (passe Julio Enciso) (Paraguay, 73e)
- 79'Carton jaune - Diego Gomez (Paraguay, 79e)
- 79'Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) (Paraguay, 79e)
- 79'Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) (Paraguay, 79e)
- 80'Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) (Paraguay, 80e)
- 82'Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) (États-Unis, 82e)
- 88'Carton jaune - Alex Arce (Paraguay, 88e)
- 93'Carton jaune - Junior Alonso (Paraguay, 93e)
- 98'But - Giovanni Reyna (passe Alex Freeman) (États-Unis, 98e)
Calendrier Groupe D
Groupe D
États-Unis
Termine SoFi StadiumParaguay
Groupe D
Australie
A venir BC PlaceTurquie
Groupe D
États-Unis
A venir Lumen FieldAustralie
Groupe D
Turquie
A venir Levi's StadiumParaguay
Groupe D
Turquie
A venir SoFi StadiumÉtats-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's StadiumAustralie
Groupe D
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|États-Unis
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|Australie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Turquie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
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