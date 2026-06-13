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États-Unis 1-0 Paraguay : Bobadilla marque contre son camp, les États-Unis en profitent

Bobadilla marque contre son camp, les États-Unis en profitent face au Paraguay à la 7e minute.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
66vues
États-Unis 1-0 Paraguay : Bobadilla marque contre son camp, les États-Unis en profitent
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7 min de lecture
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Le ballon termine dans le but après une action défavorable à la défense.

Au tableau d’affichage, les États-Unis mènent désormais 1-0 face au Paraguay.

Ce but contre son camp pèse lourd dans le début de rencontre, car il place les États-Unis dans une position favorable sans avoir eu besoin de conclure l’action par son propre buteur.

Ce fait de jeu intervient dans cette affiche de Phase de groupes dans le Groupe D, disputée au SoFi Stadium, entre États-Unis et Paraguay.

Dans les chiffres live disponibles, les États-Unis affiche 15 tirs contre 9 pour le Paraguay, un indicateur utile pour lire le rapport de force après cet événement.

États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
13/06/2026 02:00 Groupe D
Resume finalCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - Damian Bobadilla (États-Unis, 7e)
  2. 10'Carton jaune - Juan Caceres (Paraguay, 10e)
  3. 31'But - Folarin Balogun (passe Christian Pulisic) (États-Unis, 31e)
  4. 45'Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) (Paraguay, 45e)
  5. 45'Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) (États-Unis, 45e)
  6. 50'But - Folarin Balogun (passe Malik Tillman) (États-Unis, 50e)
  7. 52'VAR - Tim Ream (États-Unis, 52e)
  8. 53'Carton jaune - Miguel Almirón (Paraguay, 53e)
  9. 59'Carton jaune - Tyler Adams (États-Unis, 59e)
  10. 62'Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) (Paraguay, 62e)
  11. 72'Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) (États-Unis, 72e)
  12. 72'Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) (États-Unis, 72e)
  13. 73'But - Maurício Magalhães Prado (passe Julio Enciso) (Paraguay, 73e)
  14. 79'Carton jaune - Diego Gomez (Paraguay, 79e)
  15. 79'Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) (Paraguay, 79e)
  16. 79'Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) (Paraguay, 79e)
  17. 80'Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) (Paraguay, 80e)
  18. 82'Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) (États-Unis, 82e)
  19. 88'Carton jaune - Alex Arce (Paraguay, 88e)
  20. 93'Carton jaune - Junior Alonso (Paraguay, 93e)
  21. 98'But - Giovanni Reyna (passe Alex Freeman) (États-Unis, 98e)
Calendrier Groupe D
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Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Australie
A venir BC Place
Turquie
Groupe D
États-Unis
A venir Lumen Field
Australie
Groupe D
Turquie
A venir Levi's Stadium
Paraguay
Groupe D
Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 1 1 0 0 4 1 3 3
Australie 0 0 0 0 0 0 0 0
Turquie 0 0 0 0 0 0 0 0
Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

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