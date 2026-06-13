États-Unis 1-0 Paraguay : Bobadilla marque contre son camp, les États-Unis en profitent
Bobadilla marque contre son camp, les États-Unis en profitent face au Paraguay à la 7e minute.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Football
66vues
Publicité
7 min de lecture
Le ballon termine dans le but après une action défavorable à la défense.
Au tableau d’affichage, les États-Unis mènent désormais 1-0 face au Paraguay.
Ce but contre son camp pèse lourd dans le début de rencontre, car il place les États-Unis dans une position favorable sans avoir eu besoin de conclure l’action par son propre buteur.
Ce fait de jeu intervient dans cette affiche de Phase de groupes dans le Groupe D, disputée au SoFi Stadium, entre États-Unis et Paraguay.
Dans les chiffres live disponibles, les États-Unis affiche 15 tirs contre 9 pour le Paraguay, un indicateur utile pour lire le rapport de force après cet événement.
États-Unis
Termine SoFi StadiumParaguay
Fil du match
- 7'But - Damian Bobadilla (États-Unis, 7e)
- 10'Carton jaune - Juan Caceres (Paraguay, 10e)
- 31'But - Folarin Balogun (passe Christian Pulisic) (États-Unis, 31e)
- 45'Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado) (Paraguay, 45e)
- 45'Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter) (États-Unis, 45e)
- 50'But - Folarin Balogun (passe Malik Tillman) (États-Unis, 50e)
- 52'VAR - Tim Ream (États-Unis, 52e)
- 53'Carton jaune - Miguel Almirón (Paraguay, 53e)
- 59'Carton jaune - Tyler Adams (États-Unis, 59e)
- 62'Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce) (Paraguay, 62e)
- 72'Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah) (États-Unis, 72e)
- 72'Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi) (États-Unis, 72e)
- 73'But - Maurício Magalhães Prado (passe Julio Enciso) (Paraguay, 73e)
- 79'Carton jaune - Diego Gomez (Paraguay, 79e)
- 79'Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa) (Paraguay, 79e)
- 79'Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez) (Paraguay, 79e)
- 80'Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra) (Paraguay, 80e)
- 82'Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna) (États-Unis, 82e)
- 88'Carton jaune - Alex Arce (Paraguay, 88e)
- 93'Carton jaune - Junior Alonso (Paraguay, 93e)
- 98'But - Giovanni Reyna (passe Alex Freeman) (États-Unis, 98e)
Calendrier Groupe D
Groupe D
États-Unis
Termine SoFi StadiumParaguay
Groupe D
Australie
A venir BC PlaceTurquie
Groupe D
États-Unis
A venir Lumen FieldAustralie
Groupe D
Turquie
A venir Levi's StadiumParaguay
Groupe D
Turquie
A venir SoFi StadiumÉtats-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's StadiumAustralie
Groupe D
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|États-Unis
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|Australie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Turquie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
Articles liés
Merci pour votre lecture — publicité
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.