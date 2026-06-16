France 3-1 Sénégal : Mbappe s’offre un doublé pour la France
Kylian Mbappé marque à la 90+6e minute pour la France face au Sénégal et porte le score à 3-1. Le but intervient alors que les Bleus menaient 2-1, et il donne à la France un avantage plus net dans les dernières secondes de ce match de Coupe du monde 2026.
Ce but correspond au break pour la France, désormais avec deux buts d’écart au tableau d’affichage. Pour le Sénégal, le scénario devient beaucoup plus difficile à renverser après ce passage de 2-1 à 3-1. Mbappé signe aussi son deuxième but de la rencontre, un élément confirmé qui pèse directement sur l’évolution du score.
La rencontre oppose la France au Sénégal dans la Phase de groupes, au sein du Groupe I. Elle se dispute au MetLife Stadium. À ce stade du match, l’information essentielle reste ce but tardif de Mbappé, qui transforme l’avance française en écart de deux buts et fixe le score à 3-1.
- 66'But - K. Mbappe1-0
- 75'Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye)
- 76'Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra)
- 80'Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola)
- 82'But - B. Barcola2-0
- 83'Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye)
- 83'Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng)
- 87'Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki)
- 88'Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss)
- 90+5'But - I. Mbaye2-1
- 90+6'But - K. Mbappe3-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|France
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Norvège
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sénégal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
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