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France 2-1 Sénégal : Mbaye réduit l’écart pour le Sénégal

Ibrahim Mbaye a marqué à la 90+5e minute pour le Sénégal face à la France, ramenant le tableau d’affichage à 2-1. Avant cette réduction de l’écart, la France menait 2-0. Le but sénégalais intervient donc très tard dans la rencontre, sans faire basculer l’avantage au score.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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France 2-1 Sénégal : Mbaye réduit l’écart pour le Sénégal
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Avec cette réalisation, le Sénégal revient à une longueur et modifie la lecture immédiate de la fin de match. La France reste devant, mais l’écart n’est plus que d’un but après ce passage de 2-0 à 2-1. Le scénario confirmé est celui d’un but qui réduit l’écart, sans autre élément fourni sur une supériorité ou une infériorité numérique.

Ce fait de jeu s’inscrit dans le match de Phase de groupes du Groupe I entre la France et le Sénégal, disputé au MetLife Stadium. À la 90+5e minute, Mbaye ajoute un élément important au score final en cours, dans une rencontre où seules les données confirmées indiquent le passage de 2-0 à 2-1.

France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
16/06/2026 20:00 Groupe I
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 66'But - K. Mbappe1-0France · Passe : M. Olise
  2. 75'Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye)Sénégal, 75e
  3. 76'Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra)Sénégal, 76e
  4. 80'Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola)France, 80e
  5. 82'But - B. Barcola2-0France · Passe : A. Rabiot
  6. 83'Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye)Sénégal, 83e
  7. 83'Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng)Sénégal, 83e
  8. 87'Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki)France, 87e
  9. 88'Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss)Sénégal, 88e
  10. 90+5'But - I. Mbaye2-1Sénégal · Passe : I. Ndiaye
  11. 90+6'But - K. Mbappe3-1France
Calendrier Groupe I
Voir le Calendrier Complet
Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
1re periode 24' Gillette Stadium
Norvège
Compositions
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Groupe I
Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
France 1 1 0 0 3 1 2 3
Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0
Sénégal 1 0 0 1 1 3 -2 0

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