France 2-1 Sénégal : Mbaye réduit l’écart pour le Sénégal
Ibrahim Mbaye a marqué à la 90+5e minute pour le Sénégal face à la France, ramenant le tableau d’affichage à 2-1. Avant cette réduction de l’écart, la France menait 2-0. Le but sénégalais intervient donc très tard dans la rencontre, sans faire basculer l’avantage au score.
Avec cette réalisation, le Sénégal revient à une longueur et modifie la lecture immédiate de la fin de match. La France reste devant, mais l’écart n’est plus que d’un but après ce passage de 2-0 à 2-1. Le scénario confirmé est celui d’un but qui réduit l’écart, sans autre élément fourni sur une supériorité ou une infériorité numérique.
Ce fait de jeu s’inscrit dans le match de Phase de groupes du Groupe I entre la France et le Sénégal, disputé au MetLife Stadium. À la 90+5e minute, Mbaye ajoute un élément important au score final en cours, dans une rencontre où seules les données confirmées indiquent le passage de 2-0 à 2-1.
- 66'But - K. Mbappe1-0
- 75'Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye)
- 76'Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra)
- 80'Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola)
- 82'But - B. Barcola2-0
- 83'Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye)
- 83'Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng)
- 87'Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki)
- 88'Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss)
- 90+5'But - I. Mbaye2-1
- 90+6'But - K. Mbappe3-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|France
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Norvège
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sénégal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
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