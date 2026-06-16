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France 2-0 Sénégal : Barcola fait le break pour la France

Bradley Barcola marque à la 82e minute pour la France face au Sénégal, et porte le score à 2-0. Servi par Adrien Rabiot, l’attaquant français inscrit le but du break dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. La France menait 1-0 avant cette réalisation, qui lui donne désormais deux buts d’avance dans les dernières minutes du temps réglementaire.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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France 2-0 Sénégal : Barcola fait le break pour la France
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Ce deuxième but français modifie immédiatement la situation au tableau d’affichage. Le Sénégal, déjà mené avant la 82e minute, se retrouve avec un écart plus important à combler. Pour la France, l’avantage devient plus net, avec un score de 2-0 qui confirme le scénario d’un break au moment où le match entre dans sa fin.

Cette réalisation intervient lors de la phase de groupes, dans le Groupe I, au MetLife Stadium. La rencontre oppose la France au Sénégal dans un cadre confirmé par les informations du match. À 2-0 après le but de Bradley Barcola, l’équipe française dispose d’une marge inscrite au score dans cette rencontre du groupe.

France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
16/06/2026 20:00 Groupe I
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 66'But - K. Mbappe1-0France · Passe : M. Olise
  2. 75'Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye)Sénégal, 75e
  3. 76'Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra)Sénégal, 76e
  4. 80'Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola)France, 80e
  5. 82'But - B. Barcola2-0France · Passe : A. Rabiot
  6. 83'Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye)Sénégal, 83e
  7. 83'Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng)Sénégal, 83e
  8. 87'Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki)France, 87e
  9. 88'Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss)Sénégal, 88e
  10. 90+5'But - I. Mbaye2-1Sénégal · Passe : I. Ndiaye
  11. 90+6'But - K. Mbappe3-1France
Calendrier Groupe I
Voir le Calendrier Complet
Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
1re periode 24' Gillette Stadium
Norvège
Compositions
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Groupe I
Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
France 1 1 0 0 3 1 2 3
Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0
Sénégal 1 0 0 1 1 3 -2 0

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