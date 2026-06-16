France 2-0 Sénégal : Barcola fait le break pour la France
Bradley Barcola marque à la 82e minute pour la France face au Sénégal, et porte le score à 2-0. Servi par Adrien Rabiot, l’attaquant français inscrit le but du break dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. La France menait 1-0 avant cette réalisation, qui lui donne désormais deux buts d’avance dans les dernières minutes du temps réglementaire.
Ce deuxième but français modifie immédiatement la situation au tableau d’affichage. Le Sénégal, déjà mené avant la 82e minute, se retrouve avec un écart plus important à combler. Pour la France, l’avantage devient plus net, avec un score de 2-0 qui confirme le scénario d’un break au moment où le match entre dans sa fin.
Cette réalisation intervient lors de la phase de groupes, dans le Groupe I, au MetLife Stadium. La rencontre oppose la France au Sénégal dans un cadre confirmé par les informations du match. À 2-0 après le but de Bradley Barcola, l’équipe française dispose d’une marge inscrite au score dans cette rencontre du groupe.
- 66'But - K. Mbappe1-0
- 75'Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye)
- 76'Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra)
- 80'Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola)
- 82'But - B. Barcola2-0
- 83'Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye)
- 83'Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng)
- 87'Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki)
- 88'Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss)
- 90+5'But - I. Mbaye2-1
- 90+6'But - K. Mbappe3-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|France
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Norvège
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sénégal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.