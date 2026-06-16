France 1-0 Sénégal : Mbappe lance la France
Kylian Mbappé marque à la 66e minute pour la France face au Sénégal et fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 1-0. Ce but constitue l’ouverture du score dans une rencontre jusque-là verrouillée au score. La France prend ainsi les devants contre le Sénégal, grâce à une réalisation de son joueur majeur au cœur de cette seconde période.
À 1-0, l’impact immédiat est direct pour les deux équipes. La France dispose désormais d’un avantage concret à défendre, tandis que le Sénégal se retrouve mené après avoir tenu le 0-0 jusqu’à la 66e minute. Aucun élément confirmé ne fait état d’une supériorité ou d’une infériorité numérique, le changement essentiel venant donc uniquement du score et de cette ouverture du score française.
Ce but intervient dans la phase de groupes, au sein du Groupe I, lors du match entre la France et le Sénégal disputé au MetLife Stadium. À ce stade de la rencontre, l’information confirmée tient à cette réalisation de Mbappé et au nouveau score de 1-0 en faveur de la France. Le Sénégal doit désormais composer avec ce retard dans le cadre de ce duel de groupe.
- 66'But - K. Mbappe1-0
- 75'Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye)
- 76'Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra)
- 80'Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola)
- 82'But - B. Barcola2-0
- 83'Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye)
- 83'Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng)
- 87'Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki)
- 88'Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss)
- 90+5'But - I. Mbaye2-1
- 90+6'But - K. Mbappe3-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Norvège
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|France
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Sénégal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
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