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France 1-0 Sénégal : Mbappe lance la France

Kylian Mbappé marque à la 66e minute pour la France face au Sénégal et fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 1-0. Ce but constitue l’ouverture du score dans une rencontre jusque-là verrouillée au score. La France prend ainsi les devants contre le Sénégal, grâce à une réalisation de son joueur majeur au cœur de cette seconde période.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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France 1-0 Sénégal : Mbappe lance la France
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À 1-0, l’impact immédiat est direct pour les deux équipes. La France dispose désormais d’un avantage concret à défendre, tandis que le Sénégal se retrouve mené après avoir tenu le 0-0 jusqu’à la 66e minute. Aucun élément confirmé ne fait état d’une supériorité ou d’une infériorité numérique, le changement essentiel venant donc uniquement du score et de cette ouverture du score française.

Ce but intervient dans la phase de groupes, au sein du Groupe I, lors du match entre la France et le Sénégal disputé au MetLife Stadium. À ce stade de la rencontre, l’information confirmée tient à cette réalisation de Mbappé et au nouveau score de 1-0 en faveur de la France. Le Sénégal doit désormais composer avec ce retard dans le cadre de ce duel de groupe.

France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
16/06/2026 20:00 Groupe I
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 66'But - K. Mbappe1-0France · Passe : M. Olise
  2. 75'Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye)Sénégal, 75e
  3. 76'Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra)Sénégal, 76e
  4. 80'Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola)France, 80e
  5. 82'But - B. Barcola2-0France · Passe : A. Rabiot
  6. 83'Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye)Sénégal, 83e
  7. 83'Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng)Sénégal, 83e
  8. 87'Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki)France, 87e
  9. 88'Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss)Sénégal, 88e
  10. 90+5'But - I. Mbaye2-1Sénégal · Passe : I. Ndiaye
  11. 90+6'But - K. Mbappe3-1France
Calendrier Groupe I
Voir le Calendrier Complet
Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
Termine Gillette Stadium
Norvège
Resume final
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Groupe I
Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Norvège 1 1 0 0 4 1 3 3
France 1 1 0 0 3 1 2 3
Sénégal 1 0 0 1 1 3 -2 0
Irak 1 0 0 1 1 4 -3 0

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