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États-Unis 2-0 Australie : Freeman fait le break pour les États-Unis

Alexander Freeman marque à la 43e minute pour les États-Unis face à l’Australie et fait passer le score de 1-0 à 2-0. Ce but donne deux longueurs d’avance à l’équipe américaine avant la pause, dans un moment important de cette rencontre de Coupe du monde 2026. Le fait confirmé est net, les États-Unis signent le but du break.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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États-Unis 2-0 Australie : Freeman fait le break pour les États-Unis
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Avec ce 2-0, l’impact immédiat est clair pour le match. Les États-Unis disposent désormais d’un avantage plus confortable, tandis que l’Australie se retrouve menée de deux buts. Le scénario fourni indique un but du break, ce qui modifie directement l’équilibre du score et place la sélection américaine dans une position renforcée.

Ce but intervient dans la Phase de groupes, au sein du Groupe D, au Lumen Field. Les informations confirmées situent donc la réalisation de Freeman dans un cadre précis, avec les États-Unis opposés à l’Australie. À ce stade du match, le score officiel après le but est 2-0 en faveur des États-Unis.

États-Unis
2e periode 73' Lumen Field
Australie
19/06/2026 20:00 Groupe D
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 11'But - C. Burgess1-0États-Unis
  2. 16'Carton jaune - J. BosAÉtats-Unistralie, 16e
  3. 32'Carton jaune - A. CircatiAÉtats-Unistralie, 32e
  4. 43'But - A. Freeman2-0États-Unis
  5. 46'Remplacement - C. Burgess (remplace J. Geria)AÉtats-Unistralie, 46e
  6. 46'Remplacement - N. Velupillay (remplace C. Metcalfe)AÉtats-Unistralie, 46e
  7. 46'Remplacement - M. Toure (remplace N. Irankunda)AÉtats-Unistralie, 46e
  8. 56'Carton jaune - A. RobinsonÉtats-Unis, 56e
  9. 61'Remplacement - M. Leckie (remplace C. Volpato)AÉtats-Unistralie, 61e
Calendrier Groupe D
Voir le Calendrier Complet
Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
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Australie
Termine BC Place
Turquie
Resume final
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États-Unis
2e periode 73' Lumen Field
Australie
Résumé à la pause
Groupe D
Turquie
A venir Levi's Stadium
Paraguay
Avant-match
Groupe D
Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 1 1 0 0 4 1 3 3
Australie 1 1 0 0 2 0 2 3
Turquie 1 0 0 1 0 2 -2 0
Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

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