États-Unis 2-0 Australie : Freeman fait le break pour les États-Unis
Alexander Freeman marque à la 43e minute pour les États-Unis face à l’Australie et fait passer le score de 1-0 à 2-0. Ce but donne deux longueurs d’avance à l’équipe américaine avant la pause, dans un moment important de cette rencontre de Coupe du monde 2026. Le fait confirmé est net, les États-Unis signent le but du break.
Avec ce 2-0, l’impact immédiat est clair pour le match. Les États-Unis disposent désormais d’un avantage plus confortable, tandis que l’Australie se retrouve menée de deux buts. Le scénario fourni indique un but du break, ce qui modifie directement l’équilibre du score et place la sélection américaine dans une position renforcée.
Ce but intervient dans la Phase de groupes, au sein du Groupe D, au Lumen Field. Les informations confirmées situent donc la réalisation de Freeman dans un cadre précis, avec les États-Unis opposés à l’Australie. À ce stade du match, le score officiel après le but est 2-0 en faveur des États-Unis.
- 11'But - C. Burgess1-0
- 16'Carton jaune - J. Bos
- 32'Carton jaune - A. Circati
- 43'But - A. Freeman2-0
- 46'Remplacement - C. Burgess (remplace J. Geria)
- 46'Remplacement - N. Velupillay (remplace C. Metcalfe)
- 46'Remplacement - M. Toure (remplace N. Irankunda)
- 56'Carton jaune - A. Robinson
- 61'Remplacement - M. Leckie (remplace C. Volpato)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|États-Unis
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|Australie
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|Turquie
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
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