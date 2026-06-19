BENIN WEB TV

États-Unis 1-0 Australie : Burgess marque contre son camp, les États-Unis en profitent

Cameron Burgess a marqué contre son camp à la 11e minute, donnant l’ouverture du score aux États-Unis face à l’Australie. Alors que le match était encore à 0-0, cette action fait passer le tableau d’affichage à 1-0 en faveur des Américains. Le fait confirmé est un but contre son camp, sans penalty, et il intervient très tôt dans cette rencontre.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
1 122vues
États-Unis 1-0 Australie : Burgess marque contre son camp, les États-Unis en profitent
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Cette ouverture du score change immédiatement la situation sportive. Les États-Unis prennent l’avantage au score et peuvent désormais évoluer avec une avance d’un but, tandis que l’Australie se retrouve menée dès les premières minutes. Aucun élément fourni ne signale une supériorité ou une infériorité numérique, le seul changement confirmé concerne donc le score et le scénario du match.

Ce but intervient dans un match de Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe D. La rencontre entre les États-Unis et l’Australie se dispute au Lumen Field. À ce stade des faits confirmés, l’événement majeur reste ce but contre son camp de Cameron Burgess, qui place les États-Unis devant à 1-0.

États-Unis
2e periode 71' Lumen Field
Australie
19/06/2026 20:00 Groupe D
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 11'But - C. Burgess1-0États-Unis
  2. 16'Carton jaune - J. BosAÉtats-Unistralie, 16e
  3. 32'Carton jaune - A. CircatiAÉtats-Unistralie, 32e
  4. 43'But - A. Freeman2-0États-Unis
  5. 46'Remplacement - C. Burgess (remplace J. Geria)AÉtats-Unistralie, 46e
  6. 46'Remplacement - N. Velupillay (remplace C. Metcalfe)AÉtats-Unistralie, 46e
  7. 46'Remplacement - M. Toure (remplace N. Irankunda)AÉtats-Unistralie, 46e
  8. 56'Carton jaune - A. RobinsonÉtats-Unis, 56e
  9. 61'Remplacement - M. Leckie (remplace C. Volpato)AÉtats-Unistralie, 61e
Calendrier Groupe D
Voir le Calendrier Complet
Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Australie
Termine BC Place
Turquie
Resume final
Groupe D
États-Unis
2e periode 71' Lumen Field
Australie
Résumé à la pause
Groupe D
Turquie
A venir Levi's Stadium
Paraguay
Avant-match
Groupe D
Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Groupe D
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 1 1 0 0 4 1 3 3
Australie 1 1 0 0 2 0 2 3
Turquie 1 0 0 1 0 2 -2 0
Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Articles liés

Mondial 2026 : les États-Unis mène face à l’Australie à la pause (2-0)Mondial 2026 : les États-Unis mène face à l’Australie à la pause (2-0)États-Unis 2-0 Australie : Freeman fait le break pour les États-UnisÉtats-Unis 2-0 Australie : Freeman fait le break pour les États-UnisMondial 2026 : les États-Unis en 4-2-3-1 avec Balogun face à l’Australie en 5-4-1Mondial 2026 : les États-Unis en 4-2-3-1 avec Balogun face à l’Australie en 5-4-1Mondial 2026 : pari gratuit Brésil – Haïti, faites votre pronosticMondial 2026 : pari gratuit Brésil – Haïti, faites votre pronostic

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV