CDM 2026: les compos officielles de Canada – Bosnie
La phase finale de la Coupe du monde 2026 se poursuit ce vendredi avec une rencontre entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine. Découvrez les compositions officielles des deux sélections.
Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Football
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Les compositions
Canada
Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Koné, Eustáquio, Millar – Oluwaseyi, David.
Bosnie-Herzégovine
Vasilij – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Tahirovic, Basic, Bajraktarevic, Memic – Demirovic, Lukic.
Calendrier Groupe B
Canada - Bosnie-Herzégovine Toronto Stadium
Groupe B En direct · 0-1 Avant-match
Qatar - Suisse San Francisco Bay Area Stadium
Groupe B A venir Avant-match
Suisse - Bosnie-Herzégovine Los Angeles Stadium
Groupe B A venir
Canada - Qatar Vancouver Stadium
Groupe B A venir
Suisse - Canada Vancouver Stadium
Groupe B A venir
Bosnie-Herzégovine - Qatar Seattle Stadium
Groupe B A venir
Groupe B
|Equipe
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|Diff
|Pts
|Bosnie-Herzégovine
|0
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