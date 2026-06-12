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CDM 2026: les compos officielles de Canada – Bosnie

La phase finale de la Coupe du monde 2026 se poursuit ce vendredi avec une rencontre entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine. Découvrez les compositions officielles des deux sélections.

Romaric Déguénon
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CDM 2026: les compos officielles de Canada – Bosnie
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Les compositions

Canada

Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Koné, Eustáquio, Millar – Oluwaseyi, David.

Bosnie-Herzégovine

Vasilij – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac – Tahirovic, Basic, Bajraktarevic, Memic – Demirovic, Lukic.

Calendrier Groupe B
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Canada - Bosnie-Herzégovine Toronto Stadium
Groupe B En direct · 0-1 Avant-match
Qatar - Suisse San Francisco Bay Area Stadium
Groupe B A venir Avant-match
Suisse - Bosnie-Herzégovine Los Angeles Stadium
Groupe B A venir
Canada - Qatar Vancouver Stadium
Groupe B A venir
Suisse - Canada Vancouver Stadium
Groupe B A venir
Bosnie-Herzégovine - Qatar Seattle Stadium
Groupe B A venir

Groupe B

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Bosnie-Herzégovine 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
Suisse 0 0 0 0 0 0 0 0


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