Canada 6-0 Qatar : David signe un triplé pour le Canada
Jonathan David marque à la 90+2e minute pour le Canada face au Qatar et porte le score à 6-0. Servi par Nathan-Dylan Saliba, l’attaquant canadien inscrit son troisième but de la rencontre. Cette nouvelle réalisation fait passer le tableau d’affichage de 5-0 à 6-0 dans le temps additionnel, au terme d’un scénario déjà très lourd pour le Qatar.
Ce but aggrave encore le score en faveur du Canada. Déjà devant 5-0 avant cette réalisation, l’équipe canadienne ajoute un nouveau but et accentue l’écart face au Qatar. À ce moment du match, l’effet immédiat est d’abord comptable, avec un avantage porté à six buts et une fin de rencontre abordée dans une position nettement favorable pour le Canada.
Cette réalisation intervient au BC Place, dans un match de la phase de groupes du Groupe B. Elle confirme la place centrale de Jonathan David dans ce large score canadien, avec trois buts inscrits contre le Qatar. Le Canada mène désormais 6-0, alors que le match se trouve dans le temps additionnel et que le score reflète l’écart indiqué par les faits confirmés.
- 9'Carton jaune - D. Cornelius
- 16'But - C. Larin1-0
- 29'But - J. David2-0
- 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0
- 40'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)
- 45+3'But - J. David3-0
- 46'Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi)
- 46'Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai)
- 46'Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito)
- 53'Carton rouge - A. O. Madibo3-0
- 57'Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba)
- 59'Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain)
- 62'Carton jaune - A. Fathi
- 64'But - N. Saliba4-0
- 71'Remplacement - L. De Fougerolles (remplace J. Shaffelburg)
- 71'Remplacement - A. Ahmed (remplace T. Oluwaseyi)
- 75'But - M. Al Mannai5-0
- 83'Remplacement - T. Buchanan (remplace N. Sigur)
- 87'Remplacement - A. Fathi (remplace Lucas Mendes)
- 90+2'But - J. David6-0
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Canada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|Suisse
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|Bosnie-Herzégovine
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|Qatar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
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