Canada 5-0 Qatar : Al Mannai marque contre son camp, le Canada en profite
M. Al Mannai marque contre son camp à la 75e minute, et le Canada aggrave encore le score face au Qatar. Alors que l’affichage indiquait déjà 4-0, ce but porte le Canada à 5-0 dans cette rencontre. Le fait est confirmé comme un but contre son camp, sans penalty, et profite directement à l’équipe canadienne dans la dernière partie du match.
Ce cinquième but prolonge un scénario déjà très défavorable au Qatar. Avec ce passage de 4-0 à 5-0, le Canada dispose désormais d’un avantage encore plus net au score. L’impact immédiat est clair, puisque l’écart se creuse davantage et confirme un match qui bascule plus lourdement en faveur des Canadiens au tableau d’affichage.
Cette action intervient au BC Place, dans un match de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe B. Le Canada et le Qatar poursuivent donc cette rencontre sur le score de 5-0 après le but contre son camp attribué à M. Al Mannai à la 75e minute.
- 9'Carton jaune - D. Cornelius
- 16'But - C. Larin1-0
- 29'But - J. David2-0
- 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0
- 40'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)
- 45+3'But - J. David3-0
- 46'Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi)
- 46'Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai)
- 46'Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito)
- 53'Carton rouge - A. O. Madibo3-0
- 57'Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba)
- 59'Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain)
- 62'Carton jaune - A. Fathi
- 64'But - N. Saliba4-0
- 71'Remplacement - L. De Fougerolles (remplace J. Shaffelburg)
- 71'Remplacement - A. Ahmed (remplace T. Oluwaseyi)
- 75'But - M. Al Mannai5-0
- 83'Remplacement - T. Buchanan (remplace N. Sigur)
- 87'Remplacement - A. Fathi (remplace Lucas Mendes)
- 90+2'But - J. David6-0
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Canada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|Suisse
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|Bosnie-Herzégovine
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|Qatar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
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