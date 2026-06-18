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Canada 5-0 Qatar : Al Mannai marque contre son camp, le Canada en profite

M. Al Mannai marque contre son camp à la 75e minute, et le Canada aggrave encore le score face au Qatar. Alors que l’affichage indiquait déjà 4-0, ce but porte le Canada à 5-0 dans cette rencontre. Le fait est confirmé comme un but contre son camp, sans penalty, et profite directement à l’équipe canadienne dans la dernière partie du match.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Canada 5-0 Qatar : Al Mannai marque contre son camp, le Canada en profite
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Ce cinquième but prolonge un scénario déjà très défavorable au Qatar. Avec ce passage de 4-0 à 5-0, le Canada dispose désormais d’un avantage encore plus net au score. L’impact immédiat est clair, puisque l’écart se creuse davantage et confirme un match qui bascule plus lourdement en faveur des Canadiens au tableau d’affichage.

Cette action intervient au BC Place, dans un match de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe B. Le Canada et le Qatar poursuivent donc cette rencontre sur le score de 5-0 après le but contre son camp attribué à M. Al Mannai à la 75e minute.

Canada
Termine BC Place
Qatar
18/06/2026 23:00 Groupe B
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 9'Carton jaune - D. CorneliusCanada, 9e
  2. 16'But - C. Larin1-0Canada
  3. 29'But - J. David2-0Canada
  4. 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0Qatar
  5. 40'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)Qatar, 40e
  6. 45+3'But - J. David3-0Canada
  7. 46'Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi)Qatar, 46e
  8. 46'Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai)Qatar, 46e
  9. 46'Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito)Canada, 46e
  10. 53'Carton rouge - A. O. Madibo3-0Qatar
  11. 57'Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba)Canada, 57e
  12. 59'Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain)Qatar, 59e
  13. 62'Carton jaune - A. FathiQatar, 62e
  14. 64'But - N. Saliba4-0Canada
  15. 71'Remplacement - L. De Fougerolles (remplace J. Shaffelburg)Canada, 71e
  16. 71'Remplacement - A. Ahmed (remplace T. Oluwaseyi)Canada, 71e
  17. 75'But - M. Al Mannai5-0Canada
  18. 83'Remplacement - T. Buchanan (remplace N. Sigur)Canada, 83e
  19. 87'Remplacement - A. Fathi (remplace Lucas Mendes)Qatar, 87e
  20. 90+2'But - J. David6-0Canada · Passe : N. Saliba
Calendrier Groupe B
Voir le Calendrier Complet
Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
Termine BC Place
Qatar
Resume final
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Canada 2 1 1 0 7 1 6 4
Suisse 2 1 1 0 5 2 3 4
Bosnie-Herzégovine 2 0 1 1 2 5 -3 1
Qatar 2 0 1 1 1 7 -6 1

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