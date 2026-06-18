BENIN WEB TV

Canada 3-0 Qatar : David s’offre un doublé pour le Canada

Jonathan David a marqué à la 48e minute pour le Canada face au Qatar, portant le score à 3-0. Le Canada menait déjà 2-0 avant cette réalisation, et ce nouveau but alourdit l’écart au tableau d’affichage. L’attaquant canadien signe ainsi son deuxième but dans cette rencontre, un fait confirmé qui pèse directement sur l’évolution du match.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
242vues
Canada 3-0 Qatar : David s’offre un doublé pour le Canada
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Ce but aggrave le score en faveur du Canada, désormais installé avec trois buts d’avance contre le Qatar. À partir des éléments confirmés, l’impact immédiat est clair pour les deux équipes. Le Canada renforce son avantage, tandis que le Qatar se retrouve dans une situation plus difficile au regard du score. Aucun autre élément de scénario n’est nécessaire pour mesurer la portée de cette réalisation.

La rencontre se dispute au BC Place, dans le cadre de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Ce Canada contre Qatar compte pour le Groupe B, avec un score désormais fixé à 3-0 après le but de Jonathan David à la 48e minute. Le fait marquant confirmé reste cette nouvelle réalisation canadienne, qui creuse l’écart dans ce match de groupe.

Canada
2e periode 59' BC Place
Qatar
18/06/2026 23:00 Groupe B
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 9'Carton jaune - D. CorneliusCanada, 9e
  2. 16'But - C. Larin1-0Canada
  3. 29'But - J. David2-0Canada
  4. 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0Qatar
  5. 40'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)Qatar, 40e
  6. 45+3'But - J. David3-0Canada
  7. 46'Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi)Qatar, 46e
  8. 46'Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai)Qatar, 46e
  9. 46'Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito)Canada, 46e
  10. 53'Carton rouge - A. O. Madibo3-0Qatar
  11. 57'Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba)Canada, 57e
Calendrier Groupe B
Voir le Calendrier Complet
Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
2e periode 59' BC Place
Qatar
Résumé à la pause
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Suisse 2 1 1 0 5 2 3 4
Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
Bosnie-Herzégovine 2 0 1 1 2 5 -3 1

Articles liés

Mondial 2026 : le Canada mène face au Qatar à la pause (3-0)Mondial 2026 : le Canada mène face au Qatar à la pause (3-0)Canada 2-0 Qatar : David fait le break pour le CanadaCanada 2-0 Qatar : David fait le break pour le CanadaCanada 1-0 Qatar : Larin lance le CanadaCanada 1-0 Qatar : Larin lance le CanadaMondial 2026 : Écosse-Maroc, un duel clé après le succès écossais et le nul marocainMondial 2026 : Écosse-Maroc, un duel clé après le succès écossais et le nul marocain

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV