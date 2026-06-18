Canada 3-0 Qatar : David s’offre un doublé pour le Canada
Jonathan David a marqué à la 48e minute pour le Canada face au Qatar, portant le score à 3-0. Le Canada menait déjà 2-0 avant cette réalisation, et ce nouveau but alourdit l’écart au tableau d’affichage. L’attaquant canadien signe ainsi son deuxième but dans cette rencontre, un fait confirmé qui pèse directement sur l’évolution du match.
Ce but aggrave le score en faveur du Canada, désormais installé avec trois buts d’avance contre le Qatar. À partir des éléments confirmés, l’impact immédiat est clair pour les deux équipes. Le Canada renforce son avantage, tandis que le Qatar se retrouve dans une situation plus difficile au regard du score. Aucun autre élément de scénario n’est nécessaire pour mesurer la portée de cette réalisation.
La rencontre se dispute au BC Place, dans le cadre de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Ce Canada contre Qatar compte pour le Groupe B, avec un score désormais fixé à 3-0 après le but de Jonathan David à la 48e minute. Le fait marquant confirmé reste cette nouvelle réalisation canadienne, qui creuse l’écart dans ce match de groupe.
- 9'Carton jaune - D. Cornelius
- 16'But - C. Larin1-0
- 29'But - J. David2-0
- 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0
- 40'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)
- 45+3'But - J. David3-0
- 46'Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi)
- 46'Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai)
- 46'Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito)
- 53'Carton rouge - A. O. Madibo3-0
- 57'Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Suisse
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|Canada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Bosnie-Herzégovine
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
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