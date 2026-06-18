Canada 3-0 Qatar : David s’offre un doublé pour le Canada

Jonathan David a marqué à la 48e minute pour le Canada face au Qatar , portant le score à 3-0. Le Canada menait déjà 2-0 avant cette réalisation, et ce nouveau but alourdit l’écart au tableau d’affichage. L’attaquant canadien signe ainsi son deuxième but dans cette rencontre, un fait confirmé qui pèse directement sur l’évolution du match.

Publié le 18 juin 2026 à 23:52

Publié le 18 juin 2026 à 23:52

Ce but aggrave le score en faveur du Canada, désormais installé avec trois buts d’avance contre le Qatar. À partir des éléments confirmés, l’impact immédiat est clair pour les deux équipes. Le Canada renforce son avantage, tandis que le Qatar se retrouve dans une situation plus difficile au regard du score. Aucun autre élément de scénario n’est nécessaire pour mesurer la portée de cette réalisation.

La rencontre se dispute au BC Place, dans le cadre de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Ce Canada contre Qatar compte pour le Groupe B, avec un score désormais fixé à 3-0 après le but de Jonathan David à la 48e minute. Le fait marquant confirmé reste cette nouvelle réalisation canadienne, qui creuse l’écart dans ce match de groupe.

Canada 2e periode 59' 3-0 BC Place Qatar Qatar Fil du match 9' Carton jaune - D. Cornelius 16' ⚽ But - C. Larin 1-0 29' ⚽ But - J. David 2-0 33' Carton rouge - H. Al Amin 2-0 40' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake) 45+3' ⚽ But - J. David 3-0 46' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi) 46' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai) 46' ↑↓ Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito) 53' Carton rouge - A. O. Madibo 3-0 57' ↑↓ Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba)

Calendrier Groupe B Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Canada - Bosnie-Herzégovine Fiche match Canada - Bosnie-Herzégovine Canada 1-1 1-1 Bosnie-Herzégovine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 11' Carton jaune - A. Johnston 21' ⚽ But - J. Lukic (passe S. Kolasinac) 45' Carton jaune - E. Demirovic 45+1' Carton jaune - J. Lukic 53' Carton jaune - L. De Fougerolles 61' ↑↓ Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) 61' ↑↓ Remplacement - J. David (remplace P. David) 61' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed) 62' ↑↓ Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar) 62' ↑↓ Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic) 74' ↑↓ Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic) 74' ↑↓ Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic) 76' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) 78' ⚽ But - C. Larin (passe P. David) 84' ↑↓ Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic) 90+1' ↑↓ Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio) 90+3' Carton jaune - N. Katic Compositions Canada Système 4-4-2 Sélectionneur Jesse Marsch Titulaires 11 16 Maxime Crépeau Gardien 2 Alistair Johnston Défenseur 4 Luc De Fougerolles Défenseur 13 Derek Cornelius Défenseur 22 Richie Laryea Défenseur 17 Tajon Buchanan Milieu 8 Ismael Koné Milieu 7 Stephen Eustaquio Milieu 11 Liam Millar Milieu 10 Jonathan David Attaquant 12 Tani Oluwaseyi Attaquant Remplaçants 15 20 Ali Ahmed

14 Jacob Shaffelburg

24 Promise David

9 Cyle Larin

21 Jonathan Osorio

1 Dayne St. Clair

18 Owen Goodman

23 Niko Sigur

3 Alfie Jones

5 Joel Waterman

15 Moise Bombito

19 Alphonso Davies

25 Nathan-Dylan Saliba

6 Mathieu Choinière

26 Jayden Nelson Bosnie-Herzégovine Système 4-4-2 Sélectionneur Sergej Barbarez Titulaires 11 1 Nikola Vasilj Gardien 7 Amar Dedić Défenseur 18 Nikola Katić Défenseur 4 Tarik Muharemović Défenseur 5 Sead Kolašinac Défenseur 20 Esmir Bajraktarević Milieu 6 Benjamin Tahirović Milieu 13 Ivan Bašić Milieu 15 Amar Memić Milieu 10 Ermedin Demirović Attaquant 25 Jovo Lukić Attaquant Remplaçants 15 8 Armin Gigović

9 Samed Baždar

14 Ivan Šunjić

19 Kerim Alajbegović

17 Dženis Burnić

12 Mladen Jurkas

22 Martin Zlomislić

24 Arjan Malić

21 Stjepan Radeljić

3 Dennis Hadžikadunić

2 Nihad Mujakić

16 Amir Hadžiahmetović

26 Ermin Mahmic

11 Edin Džeko

23 Haris Tabaković Les chiffres du match Tirs cadres : Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3

: Canada 4 / Bosnie-Herzégovine 3 Tirs : Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8

: Canada 13 / Bosnie-Herzégovine 8 Possession : Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39%

: Canada 61% / Bosnie-Herzégovine 39% Corners : Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4

: Canada 9 / Bosnie-Herzégovine 4 Fautes : Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20

: Canada 10 / Bosnie-Herzégovine 20 Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3

: Canada 2 / Bosnie-Herzégovine 3 Passes : Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270

: Canada 415 / Bosnie-Herzégovine 270 Precision des passes : Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64%

: Canada 75% / Bosnie-Herzégovine 64% xG : Canada 1.25 / Bosnie-Herzégovine 0.98 Joueurs clés Jovo Lukić (Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s)

(Canada) : note 7.7, 1 but(s) Sead Kolašinac (Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Nikola Katić (Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s) Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)

(Canada) : note 6.9, 2 arret(s) Richie Laryea (Canada) : note 7.9

(Canada) : note 7.9 Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 7.6 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine (World Cup) Groupe B Canada Termine 1-1 BMO Field Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Resume final Voir la fiche du match Qatar - Suisse Fiche match Qatar - Suisse Qatar 1-1 1-1 Suisse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - M. Abunada 17' ⚽ But - B. Embolo 0-1 23' Carton jaune - J. Gaber 42' Carton jaune - D. Zakaria 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) 60' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) 60' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) 65' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) 65' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) 79' ↑↓ Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai) 79' ↑↓ Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni) 89' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos) 89' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim) 89' ↑↓ Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari) 90+4' ⚽ But - B. Khoukhi 1-1 Compositions Qatar Système 4-3-3 Sélectionneur Julen Lopetegui Titulaires 11 1 Mahmud Abunad Gardien 13 Ayoub Al Oui Défenseur 2 Pedro Miguel Défenseur 16 Boualem Khoukhi Défenseur 14 Homam Al-Amin Défenseur 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu 23 Assim Madibo Milieu 4 Issa Laye Milieu 8 Edmilson Junior Attaquant 15 Yusuf Abdurisag Attaquant 11 Akram Afif Attaquant Remplaçants 15 20 Ahmed Fathi

12 Karim Boudiaf

7 Ahmed Alaaeldin

22 Meshaal Barsham

21 Salah Zakaria

3 Lucas Mendes

18 Sultan Al-Brake

25 Al-Hashmi Al-Hussain

6 Abdelaziz Hatem

17 Ahmed Al-Ganehi

26 Mohamed Naceur Almanai

19 Almoez Ali

9 Mohammed Muntari

24 Tahsin Mohammed Jamshid

10 Hassan Al Haydos Suisse Système 4-3-3 Sélectionneur Murat Yakin Titulaires 11 1 Gregor Kobel Gardien 6 Denis Zakaria Défenseur 4 Nico Elvedi Défenseur 5 Manuel Akanji Défenseur 13 Ricardo Rodríguez Défenseur 20 Michel Aebischer Milieu 10 Granit Xhaka Milieu 8 Remo Freuler Milieu 11 Dan Ndoye Attaquant 7 Breel Embolo Attaquant 17 Rubén Vargas Attaquant Remplaçants 15 22 Fabian Rieder

9 Johan Manzambi

12 Yvon Mvogo

21 Marvin Keller

25 Luca Jaquez

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

15 Djibril Sow

3 Silvan Widmer

2 Miro Muheim

16 Christian Fassnacht

14 Ardon Jashari

26 Cédric Itten

23 Zeki Amdouni

19 Noah Okafor Les chiffres du match Tirs cadres : Qatar 3 / Suisse 7

: Qatar 3 / Suisse 7 Tirs : Qatar 6 / Suisse 25

: Qatar 6 / Suisse 25 Possession : Qatar 31% / Suisse 69%

: Qatar 31% / Suisse 69% Corners : Qatar 3 / Suisse 9

: Qatar 3 / Suisse 9 Fautes : Qatar 12 / Suisse 11

: Qatar 12 / Suisse 11 Cartons jaunes : Qatar 2 / Suisse 1

: Qatar 2 / Suisse 1 Passes : Qatar 266 / Suisse 568

: Qatar 266 / Suisse 568 Precision des passes : Qatar 71% / Suisse 91%

: Qatar 71% / Suisse 91% xG : Qatar 0.64 / Suisse 3.15 Joueurs clés Breel Embolo (Suisse) : note 7, 1 but(s)

(Suisse) : note 7, 1 but(s) Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Gregor Kobel (Suisse) : note 7.9, 3 arret(s)

(Suisse) : note 7.9, 3 arret(s) Rubén Vargas (Suisse) : note 7.9

(Suisse) : note 7.9 Nico Elvedi (Suisse) : note 7.5

(Suisse) : note 7.5 Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3

(Qatar) : note 7.3 Manuel Akanji (Suisse) : note 7.3

(Suisse) : note 7.3 Ricardo Rodríguez (Suisse) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 14/11/2018 Suisse 0-1 Qatar (Friendlies) Groupe B Qatar Termine 1-1 Levi's Stadium Suisse Suisse Resume final Voir la fiche du match Suisse - Bosnie-Herzégovine Fiche match Suisse - Bosnie-Herzégovine Suisse 4-1 4-1 Bosnie-Herzégovine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 59' Carton jaune - A. Dedic 61' Carton jaune - E. Dzeko 63' ↑↓ Remplacement - B. Tahirovic (remplace I. Basic) 64' ↑↓ Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Bajraktarevic) 65' Carton jaune - N. Elvedi 71' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) 71' ↑↓ Remplacement - F. Rieder (remplace R. Vargas) 71' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace D. Sow) 74' ⚽ But - J. Manzambi 1-0 80' Carton rouge - T. Muharemovic 1-0 84' ⚽ But - R. Vargas 2-0 86' ↑↓ Remplacement - E. Demirovic (remplace J. Lukic) 86' ↑↓ Remplacement - I. Sunjic (remplace A. Hadziahmetovic) 86' ↑↓ Remplacement - S. Widmer (remplace L. Jaquez) 89' ↑↓ Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten) 90' ⚽ But - J. Manzambi 3-0 90+1' ↑↓ Remplacement - K. Alajbegovic (remplace E. Mahmic) 90+3' ⚽ But - E. Mahmic 3-1 90+7' ⚽ But - G. Xhaka 4-1 Compositions Suisse Système 4-3-3 Sélectionneur Murat Yakin Titulaires 11 1 Gregor Kobel Gardien 3 Silvan Widmer Défenseur 4 Nico Elvedi Défenseur 5 Manuel Akanji Défenseur 13 Ricardo Rodríguez Défenseur 20 Michel Aebischer Milieu 10 Granit Xhaka Milieu 8 Remo Freuler Milieu 22 Fabian Rieder Attaquant 7 Breel Embolo Attaquant 11 Dan Ndoye Attaquant Remplaçants 14 12 Yvon Mvogo

21 Marvin Keller

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

25 Luca Jaquez

6 Denis Zakaria

9 Johan Manzambi

14 Ardon Jashari

15 Djibril Sow

16 Christian Fassnacht

17 Rubén Vargas

19 Noah Okafor

23 Zeki Amdouni

26 Cédric Itten Bosnie-Herzégovine Système 4-4-2 Sélectionneur Sergej Barbarez Titulaires 11 1 Nikola Vasilj Gardien 7 Amar Dedić Défenseur 18 Nikola Katić Défenseur 4 Tarik Muharemović Défenseur 5 Sead Kolašinac Défenseur 15 Amar Memić Milieu 6 Benjamin Tahirović Milieu 14 Ivan Šunjić Milieu 19 Kerim Alajbegović Milieu 10 Ermedin Demirović Attaquant 11 Edin Džeko Attaquant Remplaçants 15 22 Martin Zlomislić

12 Mladen Jurkas

24 Arjan Malić

3 Dennis Hadžikadunić

2 Nihad Mujakić

21 Stjepan Radeljić

16 Amir Hadžiahmetović

8 Armin Gigović

17 Dženis Burnić

26 Ermin Mahmic

13 Ivan Bašić

20 Esmir Bajraktarević

23 Haris Tabaković

25 Jovo Lukić

9 Samed Baždar Les chiffres du match Tirs cadres : Suisse 3 / Bosnie-Herzégovine 2

: Suisse 3 / Bosnie-Herzégovine 2 Tirs : Suisse 9 / Bosnie-Herzégovine 4

: Suisse 9 / Bosnie-Herzégovine 4 Possession : Suisse 60% / Bosnie-Herzégovine 40%

: Suisse 60% / Bosnie-Herzégovine 40% Corners : Suisse 6 / Bosnie-Herzégovine 2

: Suisse 6 / Bosnie-Herzégovine 2 Fautes : Suisse 7 / Bosnie-Herzégovine 16

: Suisse 7 / Bosnie-Herzégovine 16 Cartons jaunes : Suisse 1 / Bosnie-Herzégovine 2

: Suisse 1 / Bosnie-Herzégovine 2 Cartons rouges : Suisse 0 / Bosnie-Herzégovine 1

: Suisse 0 / Bosnie-Herzégovine 1 Passes : Suisse 494 / Bosnie-Herzégovine 333

: Suisse 494 / Bosnie-Herzégovine 333 Precision des passes : Suisse 87% / Bosnie-Herzégovine 82%

: Suisse 87% / Bosnie-Herzégovine 82% xG : Suisse 0.39 / Bosnie-Herzégovine 0.19 Joueurs clés Johan Manzambi (Suisse) : note 7.7, 1 but(s)

(Suisse) : note 7.7, 1 but(s) Tarik Muharemović (Bosnie-Herzégovine) : note 6.6, 1 carton(s) rouge(s)

(Bosnie-Herzégovine) : note 6.6, 1 carton(s) rouge(s) Granit Xhaka (Suisse) : note 7.7

(Suisse) : note 7.7 Manuel Akanji (Suisse) : note 7.6

(Suisse) : note 7.6 Remo Freuler (Suisse) : note 7.5

(Suisse) : note 7.5 Gregor Kobel (Suisse) : note 6.3, 2 arret(s)

(Suisse) : note 6.3, 2 arret(s) Nico Elvedi (Suisse) : note 7, 1 carton(s) jaune(s)

(Suisse) : note 7, 1 carton(s) jaune(s) Nikola Vasilj (Bosnie-Herzégovine) : note 6.2, 2 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Suisse Termine 4-1 SoFi Stadium Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Resume final Voir la fiche du match Canada - Qatar Fiche match Canada - Qatar Canada 3-0 2e periode 59' · 3-0 Qatar Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 9' Carton jaune - D. Cornelius 16' ⚽ But - C. Larin 1-0 29' ⚽ But - J. David 2-0 33' Carton rouge - H. Al Amin 2-0 40' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake) 45+3' ⚽ But - J. David 3-0 46' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi) 46' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai) 46' ↑↓ Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito) 53' Carton rouge - A. O. Madibo 3-0 57' ↑↓ Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba) Compositions Canada Système 4-4-2 Sélectionneur Jesse Marsch Titulaires 11 16 Maxime Crépeau Gardien 2 Alistair Johnston Défenseur 4 Luc De Fougerolles Défenseur 13 Derek Cornelius Défenseur 22 Richie Laryea Défenseur 17 Tajon Buchanan Milieu 8 Ismael Koné Milieu 7 Stephen Eustaquio Milieu 20 Ali Ahmed Milieu 10 Jonathan David Attaquant 9 Cyle Larin Attaquant Remplaçants 14 1 Dayne St. Clair

18 Owen Goodman

5 Joel Waterman

19 Alphonso Davies

15 Moise Bombito

23 Niko Sigur

6 Mathieu Choinière

11 Liam Millar

14 Jacob Shaffelburg

21 Jonathan Osorio

25 Nathan-Dylan Saliba

12 Tani Oluwaseyi

24 Promise David

26 Jayden Nelson Qatar Système 4-3-3 Sélectionneur Julen Lopetegui Titulaires 11 1 Mahmud Abunada Gardien 13 Ayoub Al Oui Défenseur 2 Pedro Miguel Défenseur 16 Boualem Khoukhi Défenseur 14 Homam Al-Amin Défenseur 5 Jassem Gaber Abdulsallam Milieu 23 Assim Madibo Milieu 4 Issa Laye Milieu 8 Edmilson Junior Attaquant 15 Yusuf Abdurisag Attaquant 11 Akram Afif Attaquant Remplaçants 15 21 Salah Zakaria

22 Meshaal Barsham

3 Lucas Mendes

18 Sultan Al-Brake

25 Al-Hashmi Al-Hussain

6 Abdelaziz Hatem

12 Karim Boudiaf

17 Ahmed Al-Ganehi

20 Ahmed Fathi

19 Almoez Ali

26 Mohamed Naceur Almanai

7 Ahmed Alaaeldin

9 Mohammed Muntari

10 Hassan Al Haydos

24 Tahsin Mohammed Jamshid Les chiffres du match Tirs cadres : Canada 5 / Qatar 0

: Canada 5 / Qatar 0 Tirs : Canada 11 / Qatar 2

: Canada 11 / Qatar 2 Possession : Canada 63% / Qatar 37%

: Canada 63% / Qatar 37% Corners : Canada 5 / Qatar 1

: Canada 5 / Qatar 1 Fautes : Canada 3 / Qatar 5

: Canada 3 / Qatar 5 Cartons jaunes : Canada 1 / Qatar 1

: Canada 1 / Qatar 1 Cartons rouges : Canada 0 / Qatar 1

: Canada 0 / Qatar 1 Passes : Canada 181 / Qatar 116

: Canada 181 / Qatar 116 Precision des passes : Canada 87% / Qatar 71%

: Canada 87% / Qatar 71% xG : Canada 1.39 / Qatar 0.18 Joueurs clés Jonathan David (Canada) : note 7.6, 1 but(s)

(Canada) : note 7.6, 1 but(s) Cyle Larin (Canada) : note 6.9, 1 but(s)

(Canada) : note 6.9, 1 but(s) Richie Laryea (Canada) : note 7.5

(Canada) : note 7.5 Akram Afif (Qatar) : note 7.3

(Qatar) : note 7.3 Tajon Buchanan (Canada) : note 7.2

(Canada) : note 7.2 Mahmud Abunada (Qatar) : note 6, 2 arret(s)

(Qatar) : note 6, 2 arret(s) Alistair Johnston (Canada) : note 6.9

(Canada) : note 6.9 Luc De Fougerolles (Canada) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 23/09/2022 Qatar 0-2 Canada (Friendlies) Groupe B Canada 2e periode 59' 3-0 BC Place Qatar Qatar Résumé à la pause Voir la fiche du match Suisse - Canada Fiche match Suisse - Canada Suisse 20:00 A venir Canada Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Suisse A venir 20:00 BC Place Canada Canada Voir la fiche du match Bosnie-Herzégovine - Qatar Fiche match Bosnie-Herzégovine - Qatar Bosnie-Herzégovine 20:00 A venir Qatar Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe B Bosnie-Herzégovine A venir 20:00 Lumen Field Qatar Qatar