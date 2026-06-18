Canada 2-0 Qatar : David fait le break pour le Canada
Jonathan David a marqué à la 29e minute pour le Canada face au Qatar, et le tableau d’affichage passe désormais à 2-0. Déjà devant 1-0, la sélection canadienne creuse l’écart avec ce deuxième but, inscrit dans un temps fort confirmé par l’évolution du score.
Ce but du break donne au Canada une avance de deux buts et modifie nettement l’équilibre immédiat de la rencontre. Le Qatar, désormais mené 2-0, doit composer avec un retard plus lourd qu’au moment du premier but canadien. À ce stade du match, l’information essentielle tient à cet écart porté à deux longueurs, sans autre élément confirmé sur une supériorité ou une infériorité numérique.
La rencontre se dispute au BC Place, dans le cadre de la phase de groupes. Elle concerne le Groupe B, avec le Canada opposé au Qatar. Le but de Jonathan David à la 29e minute s’inscrit donc comme un fait marquant de cette première période, en faisant passer le score de 1-0 à 2-0 pour l’équipe canadienne.
- 9'Carton jaune - D. Cornelius
- 16'But - C. Larin1-0
- 29'But - J. David2-0
- 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0
- 40'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)
- 45+3'But - J. David3-0
- 46'Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi)
- 46'Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai)
- 46'Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito)
- 53'Carton rouge - A. O. Madibo3-0
- 57'Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Suisse
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|Canada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Bosnie-Herzégovine
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
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