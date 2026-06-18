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Canada 1-0 Qatar : Larin lance le Canada

Cyle Larin a marqué à la 16e minute pour le Canada face au Qatar, faisant passer le score de 0-0 à 1-0. Cette réalisation donne l’ouverture du score au Canada dans ce match. Après un premier quart d’heure sans but, la sélection canadienne prend donc les devants au tableau d’affichage.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
297vues
Canada 1-0 Qatar : Larin lance le Canada
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Ce but change immédiatement la situation sportive de la rencontre. Le Canada dispose désormais d’un avantage minimal, tandis que le Qatar doit réagir avec un but de retard. À ce moment du match, le seul basculement confirmé tient au score, passé de l’égalité à une avance canadienne grâce à Larin.

La rencontre se joue au BC Place, dans le cadre de la phase de groupes du Groupe B. Le but de Cyle Larin constitue pour l’instant le fait majeur confirmé entre le Canada et le Qatar. Le score est désormais de 1-0 en faveur du Canada après cette ouverture du score à la 16e minute.

Canada
2e periode 62' BC Place
Qatar
18/06/2026 23:00 Groupe B
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 9'Carton jaune - D. CorneliusCanada, 9e
  2. 16'But - C. Larin1-0Canada
  3. 29'But - J. David2-0Canada
  4. 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0Qatar
  5. 40'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)Qatar, 40e
  6. 45+3'But - J. David3-0Canada
  7. 46'Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi)Qatar, 46e
  8. 46'Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai)Qatar, 46e
  9. 46'Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito)Canada, 46e
  10. 53'Carton rouge - A. O. Madibo3-0Qatar
  11. 57'Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba)Canada, 57e
  12. 59'Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain)Qatar, 59e
Calendrier Groupe B
Voir le Calendrier Complet
Groupe B
Canada
Termine BMO Field
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Qatar
Termine Levi's Stadium
Suisse
Resume final
Groupe B
Suisse
Termine SoFi Stadium
Bosnie-Herzégovine
Resume final
Groupe B
Canada
2e periode 62' BC Place
Qatar
Résumé à la pause
Groupe B
Suisse
A venir BC Place
Canada
Groupe B
Bosnie-Herzégovine
A venir Lumen Field
Qatar
Groupe B
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Suisse 2 1 1 0 5 2 3 4
Canada 1 0 1 0 1 1 0 1
Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
Bosnie-Herzégovine 2 0 1 1 2 5 -3 1

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