Canada 1-0 Qatar : Larin lance le Canada
Cyle Larin a marqué à la 16e minute pour le Canada face au Qatar, faisant passer le score de 0-0 à 1-0. Cette réalisation donne l’ouverture du score au Canada dans ce match. Après un premier quart d’heure sans but, la sélection canadienne prend donc les devants au tableau d’affichage.
Ce but change immédiatement la situation sportive de la rencontre. Le Canada dispose désormais d’un avantage minimal, tandis que le Qatar doit réagir avec un but de retard. À ce moment du match, le seul basculement confirmé tient au score, passé de l’égalité à une avance canadienne grâce à Larin.
La rencontre se joue au BC Place, dans le cadre de la phase de groupes du Groupe B. Le but de Cyle Larin constitue pour l’instant le fait majeur confirmé entre le Canada et le Qatar. Le score est désormais de 1-0 en faveur du Canada après cette ouverture du score à la 16e minute.
- 9'Carton jaune - D. Cornelius
- 16'But - C. Larin1-0
- 29'But - J. David2-0
- 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0
- 40'Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)
- 45+3'But - J. David3-0
- 46'Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi)
- 46'Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai)
- 46'Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito)
- 53'Carton rouge - A. O. Madibo3-0
- 57'Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba)
- 59'Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Suisse
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|Canada
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Qatar
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Bosnie-Herzégovine
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
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