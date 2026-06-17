Autriche 2-1 Jordanie : Arnautovic donne l’avantage à l’Autriche
Marko Arnautović marque à la 67e minute pour l’Autriche face à la Jordanie et fait évoluer le tableau d’affichage à 2-1. Alors que les deux équipes étaient à égalité sur le score de 1-1, l’attaquant autrichien permet à son équipe de reprendre l’avantage dans cette rencontre. Ce but place l’Autriche devant la Jordanie à un moment important du match.
Le scénario bascule donc en faveur de l’Autriche, qui dispose désormais d’une avance d’un but. La Jordanie, revenue ou maintenue à hauteur avant cette réalisation selon le score confirmé, se retrouve menée après la 67e minute. À partir des seules données disponibles, l’effet immédiat est clair, l’Autriche passe devant et la Jordanie doit désormais composer avec un score défavorable.
Cette réalisation s’inscrit dans un match de Phase de groupes du Groupe J, disputé au Levi’s Stadium. À ce stade de la rencontre, le but d’Arnautović pèse directement sur l’équilibre du duel entre l’Autriche et la Jordanie. Le score confirmé après ce but reste de 2-1 en faveur de l’Autriche.
- 21'But - R. Schmid1-0
- 46'Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic)
- 50'But - A. Olwan1-1
- 59'Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka)
- 59'Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso)
- 59'Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner)
- 67'VAR - M. Arnautovic
- 72'Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid)
- 76'But - Y. Al Arab2-1
- 77'Carton jaune - M. Sabitzer
- 81'Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan)
- 81'Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi)
- 83'Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)
- 88'Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud)
- 88'Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh)
- 67'But - M. Arnautovic2-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Argentine
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Autriche
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Jordanie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Algérie
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
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