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Autriche 2-1 Jordanie : Al Arab marque contre son camp, l’Autriche en profite

Yazan Al-Arab marque contre son camp à la 76e minute et donne l’avantage à l’Autriche face à la Jordanie. Alors que les deux équipes étaient à égalité, 1-1, ce but porte le score à 2-1 pour l’Autriche. L’action est directement comptabilisée en faveur de la sélection autrichienne, sans penalty, dans un moment clé du match.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
132vues
Autriche 2-1 Jordanie : Al Arab marque contre son camp, l’Autriche en profite
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Au tableau d’affichage, le changement est immédiat. L’Autriche passe d’une situation de nul à une position d’équipe en tête. La Jordanie, qui tenait encore le 1-1 avant cette 76e minute, doit désormais composer avec un retard d’un but. Le scénario reste celui d’un avantage autrichien né de ce but contre son camp.

Ce but intervient dans la phase de groupes, au sein du Groupe J, lors du match entre l’Autriche et la Jordanie disputé au Levi’s Stadium. À ce stade de la rencontre, l’information essentielle reste le basculement du score en faveur de l’Autriche. Yazan Al-Arab, par ce but contre son camp, fait passer la Jordanie derrière au score.

Autriche
2e periode 90' Levi's Stadium
Jordanie
17/06/2026 05:00 Groupe J
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 21'But - R. Schmid1-0Autriche · Passe : X. Schlager
  2. 46'Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic)Autriche, 46e
  3. 50'But - A. Olwan1-1Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh
  4. 59'Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 59e
  5. 59'Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso)Autriche, 59e
  6. 59'Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner)Autriche, 59e
  7. 67'VAR - M. ArnautovicAutriche, 67e
  8. 72'Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 72e
  9. 76'But - Y. Al Arab2-1Autriche
  10. 77'Carton jaune - M. SabitzerAutriche, 77e
  11. 81'Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan)Jordanieieie, 81e
  12. 81'Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi)Jordanieieie, 81e
  13. 83'Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)Autriche, 83e
  14. 88'Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud)Jordanieieie, 88e
  15. 88'Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh)Jordanieieie, 88e
  16. 67'But - M. Arnautovic2-1Autriche
Calendrier Groupe J
Voir le Calendrier Complet
Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
Algérie
Resume final
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Jordanie
Résumé à la pause
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Argentine
A venir AT&T Stadium
Autriche
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Jordanie
A venir Levi's Stadium
Algérie
Groupe J
Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Argentine 1 1 0 0 3 0 3 3
Autriche 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordanie 0 0 0 0 0 0 0 0
Algérie 1 0 0 1 0 3 -3 0

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