Autriche 2-1 Jordanie : Al Arab marque contre son camp, l’Autriche en profite

Yazan Al-Arab marque contre son camp à la 76e minute et donne l’avantage à l’Autriche face à la Jordanie. Alors que les deux équipes étaient à égalité, 1-1, ce but porte le score à 2-1 pour l’Autriche. L’action est directement comptabilisée en faveur de la sélection autrichienne, sans penalty, dans un moment clé du match.

Publié le 17 juin 2026 à 06:46

Publié le 17 juin 2026 à 06:46

Au tableau d’affichage, le changement est immédiat. L’Autriche passe d’une situation de nul à une position d’équipe en tête. La Jordanie, qui tenait encore le 1-1 avant cette 76e minute, doit désormais composer avec un retard d’un but. Le scénario reste celui d’un avantage autrichien né de ce but contre son camp.

Ce but intervient dans la phase de groupes, au sein du Groupe J, lors du match entre l’Autriche et la Jordanie disputé au Levi’s Stadium. À ce stade de la rencontre, l’information essentielle reste le basculement du score en faveur de l’Autriche. Yazan Al-Arab, par ce but contre son camp, fait passer la Jordanie derrière au score.

Autriche 2e periode 90' 2-1 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Fil du match 21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) 67' VAR VAR - M. Arnautovic 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 77' Carton jaune - M. Sabitzer 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) 88' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1

Calendrier Groupe J Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Argentine - Algérie Fiche match Argentine - Algérie Argentine 3-0 3-0 Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 8' VAR VAR - F. Chaibi 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Compositions Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 4 Gonzalo Montiel Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 26 Nahuel Molina

15 Nicolás González

9 Julián Alvarez

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

19 Nicolás Otamendi

2 Marcos Senesi

5 Leandro Paredes

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

21 José Manuel López Algérie Système 4-3-3 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 23 Luca Zidane Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur 14 Hicham Boudaoui Milieu 19 Nabil Bentaleb Milieu 22 Ibrahim Maza Milieu 11 Anis Hadj Moussa Attaquant 9 Amine Gouiri Attaquant 10 Farès Chaïbi Attaquant Remplaçants 15 8 Houssem Aouar

7 Riyad Mahrez

18 Mohamed Amoura

1 Melvin Mastil

16 Oussama Benbot

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

13 Jaouen Hadjam

26 Samir Sophian Chergui

6 Ramiz Zerrouki

24 Yassine Titraoui

20 Adil Boulbina

12 Ahmed Nadhir Benbouali

25 Farès Ghedjemis Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0

: Argentine 6 / Algérie 0 Tirs : Argentine 10 / Algérie 7

: Argentine 10 / Algérie 7 Possession : Argentine 48% / Algérie 52%

: Argentine 48% / Algérie 52% Corners : Argentine 2 / Algérie 2

: Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 12 / Algérie 7

: Argentine 12 / Algérie 7 Passes : Argentine 561 / Algérie 595

: Argentine 561 / Algérie 595 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92%

: Argentine 90% / Algérie 92% xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s)

(Argentine) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s)

(Algérie) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2

(Algérie) : note 7.2 Facundo Medina (Argentine) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup) Groupe J Argentine Termine 3-0 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Resume final Voir la fiche du match Autriche - Jordanie Fiche match Autriche - Jordanie Autriche 2-1 2e periode 90' · 2-1 Jordanie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) 67' VAR VAR - M. Arnautovic 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 77' Carton jaune - M. Sabitzer 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) 88' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Compositions Autriche Système 4-2-3-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 15 Philipp Lienhart Défenseur 8 David Alaba Défenseur 16 Phillipp Mwene Défenseur 6 Nicolas Seiwald Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 18 Romano Schmid Milieu 20 Konrad Laimer Milieu 9 Marcel Sabitzer Milieu 14 Saša Kalajdžić Attaquant Remplaçants 15 7 Marko Arnautović

3 Kevin Danso

17 Carney Chukwuemeka

24 Paul Wanner

12 Florian Wiegele

13 Patrick Pentz

2 David Affengruber

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

10 Florian Grillitsch

19 Dejan Ljubičić

22 Alexander Prass

26 Alessandro Schöpf

21 Patrick Wimmer

11 Michael Gregoritsch Jordanie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Jamal Sellami Titulaires 11 1 Yazeed Abu Laila Gardien 3 Abdallah Nasib Défenseur 5 Yazan Al-Arab Défenseur 16 Mo Abualnadi Défenseur 23 Ehsan Haddad Milieu 21 Nizar Al-Rashdan Milieu 8 Noor Al-Deen Al Rawabdeh Milieu 20 Mohannad Abu Taha Milieu 11 Odeh Fakhoury Attaquant 9 Ali Olwan Attaquant 10 Mousa Tamari Attaquant Remplaçants 15 22 Abdallah Al-Fakhouri

12 Noureddin Zaid

4 Husam Ali Mohammad Abudahab

17 Saleem Obaid

19 Saad Al Rousan

26 Anas Badawi

18 Mohammad Abu Ghoush

2 Mohammad Ali Hasheesh

6 Amer Jamous

14 Rajaei Ayed

15 Ibrahim Sadeh

25 Mohammad Al Daoud

7 Mohammad Abu Zrayq

13 Mahmoud Al-Mardi

24 Ali Al Azaizah Les chiffres du match Tirs cadres : Autriche 2 / Jordanie 4

: Autriche 2 / Jordanie 4 Tirs : Autriche 8 / Jordanie 10

: Autriche 8 / Jordanie 10 Possession : Autriche 65% / Jordanie 35%

: Autriche 65% / Jordanie 35% Corners : Autriche 3 / Jordanie 3

: Autriche 3 / Jordanie 3 Fautes : Autriche 10 / Jordanie 6

: Autriche 10 / Jordanie 6 Cartons jaunes : Autriche 1 / Jordanie 0

: Autriche 1 / Jordanie 0 Passes : Autriche 522 / Jordanie 280

: Autriche 522 / Jordanie 280 Precision des passes : Autriche 85% / Jordanie 75%

: Autriche 85% / Jordanie 75% xG : Autriche 0.54 / Jordanie 0.51 Joueurs clés Ali Olwan (Jordanie) : note 7.9, 1 but(s)

(Jordanie) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Autriche) : note 7.3, 1 but(s)

(Autriche) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Autriche) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Autriche) : note 7.5, 3 arret(s)

(Autriche) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Jordanie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordanie) : note 7.3

(Jordanie) : note 7.3 Philipp Lienhart (Autriche) : note 7.2

(Autriche) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Autriche) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Autriche 2e periode 90' 2-1 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Résumé à la pause Voir la fiche du match Argentine - Autriche Fiche match Argentine - Autriche Argentine 18:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine A venir 18:00 AT&T Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Algérie Fiche match Jordanie - Algérie Jordanie 04:00 A venir Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 04:00 Levi's Stadium Algérie Algérie Voir la fiche du match Algérie - Autriche Fiche match Algérie - Autriche Algérie 03:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Algérie A venir 03:00 Arrowhead Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Argentine Fiche match Jordanie - Argentine Jordanie 03:00 A venir Argentine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 03:00 AT&T Stadium Argentine Argentine