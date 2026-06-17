Autriche 2-1 Jordanie : Al Arab marque contre son camp, l’Autriche en profite
Yazan Al-Arab marque contre son camp à la 76e minute et donne l’avantage à l’Autriche face à la Jordanie. Alors que les deux équipes étaient à égalité, 1-1, ce but porte le score à 2-1 pour l’Autriche. L’action est directement comptabilisée en faveur de la sélection autrichienne, sans penalty, dans un moment clé du match.
Au tableau d’affichage, le changement est immédiat. L’Autriche passe d’une situation de nul à une position d’équipe en tête. La Jordanie, qui tenait encore le 1-1 avant cette 76e minute, doit désormais composer avec un retard d’un but. Le scénario reste celui d’un avantage autrichien né de ce but contre son camp.
Ce but intervient dans la phase de groupes, au sein du Groupe J, lors du match entre l’Autriche et la Jordanie disputé au Levi’s Stadium. À ce stade de la rencontre, l’information essentielle reste le basculement du score en faveur de l’Autriche. Yazan Al-Arab, par ce but contre son camp, fait passer la Jordanie derrière au score.
- 21'But - R. Schmid1-0
- 46'Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic)
- 50'But - A. Olwan1-1
- 59'Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka)
- 59'Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso)
- 59'Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner)
- 67'VAR - M. Arnautovic
- 72'Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid)
- 76'But - Y. Al Arab2-1
- 77'Carton jaune - M. Sabitzer
- 81'Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan)
- 81'Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi)
- 83'Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)
- 88'Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud)
- 88'Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh)
- 67'But - M. Arnautovic2-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Argentine
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Autriche
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Jordanie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Algérie
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
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