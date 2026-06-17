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Autriche 1-1 Jordanie : Olwan égalise pour la Jordanie

Ali Olwan a marqué à la 50e minute pour la Jordanie face à l’Autriche, ramenant le score à 1-1. Servi par Noor Al-Deen Al Rawabdeh, le joueur jordanien a signé l’égalisation alors que son équipe était menée 1-0 avant ce but. Le tableau d’affichage repart ainsi sur un équilibre complet entre les deux sélections.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Autriche 1-1 Jordanie : Olwan égalise pour la Jordanie
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Cette égalisation change immédiatement la lecture du match. L’Autriche, qui conservait l’avantage au score, voit la Jordanie revenir à hauteur dès le début de la seconde période. À 1-1, aucune des deux équipes ne dispose plus d’une avance, et le scénario se referme autour d’un score de parité après le but d’Olwan.

La rencontre s’inscrit dans la phase de groupes, au sein du Groupe J, et se joue au Levi’s Stadium. Dans ce cadre confirmé, le but jordanien replace le duel entre l’Autriche et la Jordanie sur une base égale. Le seul élément nouveau au score est donc cette égalisation inscrite à la 50e minute.

Autriche
2e periode 89' Levi's Stadium
Jordanie
17/06/2026 05:00 Groupe J
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 21'But - R. Schmid1-0Autriche · Passe : X. Schlager
  2. 46'Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic)Autriche, 46e
  3. 50'But - A. Olwan1-1Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh
  4. 59'Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 59e
  5. 59'Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso)Autriche, 59e
  6. 59'Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner)Autriche, 59e
  7. 67'VAR - M. ArnautovicAutriche, 67e
  8. 72'Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 72e
  9. 76'But - Y. Al Arab2-1Autriche
  10. 77'Carton jaune - M. SabitzerAutriche, 77e
  11. 81'Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan)Jordanieieie, 81e
  12. 81'Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi)Jordanieieie, 81e
  13. 83'Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)Autriche, 83e
  14. 88'Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud)Jordanieieie, 88e
  15. 88'Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh)Jordanieieie, 88e
  16. 67'But - M. Arnautovic2-1Autriche
Calendrier Groupe J
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Groupe J
Argentine
Termine Arrowhead Stadium
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Algérie
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Autriche
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A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Argentine 1 1 0 0 3 0 3 3
Autriche 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordanie 0 0 0 0 0 0 0 0
Algérie 1 0 0 1 0 3 -3 0

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