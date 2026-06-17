Autriche 1-1 Jordanie : Olwan égalise pour la Jordanie
Ali Olwan a marqué à la 50e minute pour la Jordanie face à l’Autriche, ramenant le score à 1-1. Servi par Noor Al-Deen Al Rawabdeh, le joueur jordanien a signé l’égalisation alors que son équipe était menée 1-0 avant ce but. Le tableau d’affichage repart ainsi sur un équilibre complet entre les deux sélections.
Cette égalisation change immédiatement la lecture du match. L’Autriche, qui conservait l’avantage au score, voit la Jordanie revenir à hauteur dès le début de la seconde période. À 1-1, aucune des deux équipes ne dispose plus d’une avance, et le scénario se referme autour d’un score de parité après le but d’Olwan.
La rencontre s’inscrit dans la phase de groupes, au sein du Groupe J, et se joue au Levi’s Stadium. Dans ce cadre confirmé, le but jordanien replace le duel entre l’Autriche et la Jordanie sur une base égale. Le seul élément nouveau au score est donc cette égalisation inscrite à la 50e minute.
- 21'But - R. Schmid1-0
- 46'Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic)
- 50'But - A. Olwan1-1
- 59'Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka)
- 59'Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso)
- 59'Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner)
- 67'VAR - M. Arnautovic
- 72'Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid)
- 76'But - Y. Al Arab2-1
- 77'Carton jaune - M. Sabitzer
- 81'Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan)
- 81'Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi)
- 83'Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)
- 88'Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud)
- 88'Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh)
- 67'But - M. Arnautovic2-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Argentine
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Autriche
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Jordanie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Algérie
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
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