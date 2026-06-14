Australie 1-0 Turquie : Irankunda lance l’Australie
Nestory Irankunda a marqué à la 27e minute pour l’Australie, qui prend l’avantage face à la Turquie et fait passer le score de 0-0 à 1-0. Le but, inscrit sur une passe de Paul Okon-Engstler, constitue l’ouverture du score dans cette rencontre. L’équipe australienne trouve ainsi la première différence au tableau d’affichage, après un score resté nul jusque-là.
Ce but modifie immédiatement l’équilibre du match. Avec ce 1-0, l’Australie joue désormais avec une avance minimale, tandis que la Turquie se retrouve menée après une entame restée à 0-0 jusqu’à la 27e minute. L’ouverture du score place les Australiens dans une position plus favorable, mais l’écart demeure réduit à un seul but.
Au BC Place, cette rencontre de la Phase de groupes dans le Groupe D voit donc l’Australie prendre la tête au score contre la Turquie grâce à Irankunda. Les faits confirmés portent sur ce but à la 27e minute, la passe de Paul Okon-Engstler et le passage de 0-0 à 1-0 dans ce match.
- 27'But - N. Irankunda (passe P. Okon-Engstler) (Australie, 27e)
- 46'Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) (Turquie, 46e)
- 61'Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) (Australie, 61e)
- 62'Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) (Turquie, 62e)
- 74'Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) (Australie, 74e)
- 74'Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) (Australie, 74e)
- 75'But - C. Metcalfe (Australie, 75e)
- 81'Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) (Turquie, 81e)
- 81'Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) (Turquie, 81e)
- 84'Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) (Australie, 84e)
- 84'Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) (Australie, 84e)
- 85'Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) (Turquie, 85e)
- 86'Carton jaune - Y. Akgun (Turquie, 86e)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|États-Unis
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|Australie
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|Turquie
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
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