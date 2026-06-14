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Australie 1-0 Turquie : Irankunda lance l’Australie

Nestory Irankunda a marqué à la 27e minute pour l’Australie, qui prend l’avantage face à la Turquie et fait passer le score de 0-0 à 1-0. Le but, inscrit sur une passe de Paul Okon-Engstler, constitue l’ouverture du score dans cette rencontre. L’équipe australienne trouve ainsi la première différence au tableau d’affichage, après un score resté nul jusque-là.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Ce but modifie immédiatement l’équilibre du match. Avec ce 1-0, l’Australie joue désormais avec une avance minimale, tandis que la Turquie se retrouve menée après une entame restée à 0-0 jusqu’à la 27e minute. L’ouverture du score place les Australiens dans une position plus favorable, mais l’écart demeure réduit à un seul but.

Au BC Place, cette rencontre de la Phase de groupes dans le Groupe D voit donc l’Australie prendre la tête au score contre la Turquie grâce à Irankunda. Les faits confirmés portent sur ce but à la 27e minute, la passe de Paul Okon-Engstler et le passage de 0-0 à 1-0 dans ce match.

Australie
Termine BC Place
Turquie
14/06/2026 05:00 Groupe D
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 27'But - N. Irankunda (passe P. Okon-Engstler) (Australie, 27e)
  2. 46'Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz) (Turquie, 46e)
  3. 61'Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay) (Australie, 61e)
  4. 62'Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun) (Turquie, 62e)
  5. 74'Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi) (Australie, 74e)
  6. 74'Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria) (Australie, 74e)
  7. 75'But - C. Metcalfe (Australie, 75e)
  8. 81'Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan) (Turquie, 81e)
  9. 81'Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur) (Turquie, 81e)
  10. 84'Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich) (Australie, 84e)
  11. 84'Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine) (Australie, 84e)
  12. 85'Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul) (Turquie, 85e)
  13. 86'Carton jaune - Y. Akgun (Turquie, 86e)
Calendrier Groupe D
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Equipe J G N P BP BC Diff Pts
États-Unis 1 1 0 0 4 1 3 3
Australie 1 1 0 0 2 0 2 3
Turquie 1 0 0 1 0 2 -2 0
Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

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