Mondial 2026 : la Norvège bat l’Irak 4-1 avec un doublé d’Erling Haaland

La Norvège a réussi son entrée dans le Mondial 2026 en battant l’Irak 4-1, mardi 16 juin, au Gillette Stadium, lors de la première journée du groupe I. Erling Haaland a signé un doublé avant la pause, lançant idéalement la sélection de Stale Solbakken dans une poule qui réunit aussi la France et le Sénégal.

Publié le 18 juin 2026 à 00:11

Publié le 18 juin 2026 à 00:11

L’Irak de Graham Arnold a brièvement répondu par Aymen Hussein, auteur de l’égalisation à la 39e minute, mais la Norvège a repris l’avantage quatre minutes plus tard et n’a plus lâché le match. Leo Østigård a creusé l’écart à la 76e minute, avant un dernier but norvégien dans le temps additionnel, attribué contre son camp à Aymen Hussein.

Le premier tournant est venu à la 29e minute. Haaland a ouvert le score sur une passe de David Møller Wolfe, donnant une première traduction au dispositif norvégien en 4-4-2, construit autour de son duo offensif avec Alexander Sørloth et de l’influence de Martin Ødegaard au milieu.

L’Irak n’a pas cédé immédiatement. Amir Al-Ammari a servi Aymen Hussein pour l’égalisation à la 39e minute, ramenant les Lions de Mésopotamie dans le match. Mais Haaland a frappé une seconde fois à la 43e minute, juste avant la pause, pour permettre à la Norvège de rentrer aux vestiaires avec un avantage de 2-1.

Haaland donne le ton

Le doublé de l’attaquant norvégien a pesé sur l’ensemble de la rencontre. Aligné d’entrée avec Sørloth, soutenu par Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes et Antonio Nusa, Haaland a converti les temps forts norvégiens en première période. La Norvège a terminé avec 60 pour cent de possession et trois tirs cadrés, dans un match où son efficacité a fait la différence.

Après l’heure de jeu, Solbakken a renouvelé plusieurs éléments. Østigård a ensuite ajouté le troisième but à la 76e minute, sur une passe d’Ødegaard. Ce but a éloigné l’Irak d’un retour et a conforté l’avance d’une Norvège solide dans la gestion de la seconde période.

Le quatrième but est arrivé à la 90+6e minute, sur une action conclue par un but contre son camp d’Aymen Hussein. Ce dernier avait pourtant été le principal repère offensif irakien, avec son but en première période et trois tentatives au total selon les données du match.

L’Irak puni après son égalisation

Graham Arnold avait également choisi un 4-4-2, avec Jalal Hassan dans le but, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem et Merchas Doski en défense, puis Ibrahim Bayesh, Zaid Ismail, Amir Al-Ammari et Ali Jasim au milieu. Devant, Aymen Hussein était associé à Ali Al-Hamadi.

La sélection irakienne a trouvé une ouverture avant la pause, mais elle a payé le but encaissé à la 43e minute et n’a pas réussi à renverser le rapport de force après le repos. Zaid Tahseen a reçu un carton jaune à la 86e minute, dans une fin de match déjà favorable à la Norvège.

Avec ce succès 4-1, la Norvège prend trois points importants dès son premier match dans le groupe I. L’Irak devra réagir lors de sa prochaine sortie pour rester dans la course dans une poule relevée.

Irak Termine 1-4 Gillette Stadium Norvège Norvège Fil du match 29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) 86' Carton jaune - Z. Tahseen 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Les chiffres du match Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3

: Irak 1 / Norvège 3 Tirs : Irak 11 / Norvège 7

: Irak 11 / Norvège 7 Possession : Irak 40% / Norvège 60%

: Irak 40% / Norvège 60% Corners : Irak 2 / Norvège 4

: Irak 2 / Norvège 4 Fautes : Irak 8 / Norvège 10

: Irak 8 / Norvège 10 Passes : Irak 260 / Norvège 405

: Irak 260 / Norvège 405 Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88%

: Irak 81% / Norvège 88% xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90 Joueurs clés Erling Haaland (Norvège) : note 8.2, 2 but(s)

(Norvège) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Irak) : note 7.5, 1 but(s)

(Irak) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Irak) : note 7.5

Calendrier Groupe I Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match France - Sénégal Fiche match France - Sénégal France 3-1 3-1 Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 66' ⚽ But - K. Mbappe 1-0 75' ↑↓ Remplacement - I. Sarr (remplace I. Mbaye) 76' ↑↓ Remplacement - L. Camara (remplace H. Diarra) 80' ↑↓ Remplacement - O. Dembele (remplace B. Barcola) 82' ⚽ But - B. Barcola 2-0 83' ↑↓ Remplacement - P. Gueye (remplace I. Ndiaye) 83' ↑↓ Remplacement - N. Jackson (remplace B. Dieng) 87' ↑↓ Remplacement - D. Doue (remplace R. Cherki) 88' ↑↓ Remplacement - I. Gueye (remplace P. Ciss) 90+5' ⚽ But - I. Mbaye 2-1 90+6' ⚽ But - K. Mbappe 3-1 Compositions France Système 4-2-3-1 Sélectionneur Didier Deschamps Titulaires 11 16 Mike Maignan Gardien 5 Jules Koundé Défenseur 4 Dayot Upamecano Défenseur 17 William Saliba Défenseur 19 Theo Hernández Défenseur 8 Aurélien Tchouaméni Milieu 14 Adrien Rabiot Milieu 11 Michael Olise Milieu 7 Ousmane Dembélé Milieu 20 Désiré Doué Milieu 10 Kylian Mbappé Attaquant Remplaçants 15 1 Brice Samba

23 Robin Risser

26 Maxence Lacroix

21 Lucas Hernández

3 Lucas Digne

15 Ibrahima Konaté

2 Malo Gusto

6 Manu Koné

13 N'Golo Kanté

24 Rayan Cherki

18 Warren Zaïre-Emery

25 Maghnes Akliouche

9 Marcus Thuram

22 Jean-Philippe Mateta

12 Bradley Barcola Sénégal Système 4-2-3-1 Sélectionneur Bouna Thiaw Pape Titulaires 11 16 Edouard Mendy Gardien 15 Krépin Diatta Défenseur 3 Kalidou Koulibaly Défenseur 19 Moussa Niakhaté Défenseur 25 El Hadji Malick Diouf Défenseur 5 Idrissa Gana Gueye Milieu 26 Pape Gueye Milieu 18 Ismaïla Sarr Milieu 8 Lamine Camara Milieu 10 Sadio Mané Milieu 11 Nicolas Jackson Attaquant Remplaçants 15 1 Yehvann Diouf

23 Mory Diaw

14 Ismail Jakobs

24 Antoine Mendy

2 Mamadou Sarr

4 Abdoulaye Seck

17 Pape Matar Sarr

6 Pathé Ismaël Ciss

13 Iliman Ndiaye

21 Habib Diarra

22 Bara Sapoko Ndiaye

12 Cherif Ndiaye

7 Assane Diao

20 Ibrahim Mbaye

9 Ahmadou Bamba Dieng Les chiffres du match Tirs cadres : France 7 / Sénégal 2

: France 7 / Sénégal 2 Tirs : France 10 / Sénégal 6

: France 10 / Sénégal 6 Possession : France 54% / Sénégal 46%

: France 54% / Sénégal 46% Corners : France 6 / Sénégal 4

: France 6 / Sénégal 4 Fautes : France 4 / Sénégal 9

: France 4 / Sénégal 9 Passes : France 561 / Sénégal 476

: France 561 / Sénégal 476 Precision des passes : France 88% / Sénégal 86%

: France 88% / Sénégal 86% xG : France 1.86 / Sénégal 0.44 Joueurs clés Bradley Barcola (France) : note 7.9, 1 but(s)

(France) : note 7.9, 1 but(s) Michael Olise (France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Kylian Mbappé (France) : note 7, 1 but(s)

(France) : note 7, 1 but(s) Edouard Mendy (Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s)

(Sénégal) : note 7.3, 5 arret(s) Adrien Rabiot (France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(France) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Dayot Upamecano (France) : note 8

(France) : note 8 Mike Maignan (France) : note 6.9, 1 arret(s)

(France) : note 6.9, 1 arret(s) Aurélien Tchouaméni (France) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France Termine 3-1 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Resume final Voir la fiche du match Irak - Norvège Fiche match Irak - Norvège Irak 1-4 1-4 Norvège Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 29' ⚽ But - E. Haaland 0-1 39' ⚽ But - A. Hussein 1-1 43' ⚽ But - E. Haaland 1-2 59' ↑↓ Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal) 59' ↑↓ Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji) 73' ↑↓ Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup) 73' ↑↓ Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt) 73' ↑↓ Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard) 73' ↑↓ Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb) 73' ↑↓ Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon) 73' ↑↓ Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem) 76' ⚽ But - L. Ostigard 1-3 78' ↑↓ Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme) 81' ↑↓ Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg) 86' Carton jaune - Z. Tahseen 90+6' ⚽ But - A. Hussein 1-4 90+7' ⚽ But - K. Thorstvedt 1-4 Compositions Irak Système 4-4-2 Sélectionneur Graham Arnold Titulaires 11 12 Jalal Hassan Gardien 3 Hussein Ali Défenseur 4 Zaid Tahseen Défenseur 5 Akam Hashem Défenseur 23 Merchas Doski Défenseur 8 Ibrahim Bayesh Milieu 24 Zaid Ismail Milieu 16 Amir Al-Ammari Milieu 17 Ali Jasim Milieu 18 Aymen Hussein Attaquant 9 Ali Al-Hamadi Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Basil

1 Fahad Talib

2 Rebin Sulaka

26 Frans Putros

15 Ahmed Hasan Maknazi

25 Mustafa Saadoon

6 Munaf Younus

7 Youssef Amyn

21 Marko Farji

11 Ahmed Qasem

14 Zidane Iqbal

19 Kevin Yakob

20 Aimar Sher

10 Mohanad Ali

13 Ali Yousif Norvège Système 4-4-2 Sélectionneur Stale Solbakken Titulaires 11 1 Ørjan Nyland Gardien 26 Julian Ryerson Défenseur 3 Kristoffer Ajer Défenseur 17 Torbjørn Heggem Défenseur 5 David Møller Wolfe Défenseur 10 Martin Ødegaard Milieu 8 Sander Berge Milieu 14 Fredrik Aursnes Milieu 20 Antonio Nusa Milieu 7 Alexander Sørloth Attaquant 9 Erling Haaland Attaquant Remplaçants 15 12 Sander Tangvik

13 Egil Selvik

25 Henrik Sælebakke Falchener

4 Leo Østigård

15 Fredrik André Bjørkan

24 Sondre Langås

21 Andreas Schjelderup

19 Thelo Aasgaard

2 Morten Thorsby

16 Marcus Pedersen

6 Patrick Berg

22 Oscar Bobb

18 Kristian Thorstvedt

11 Jørgen Strand Larsen

23 Jens Petter Hauge Les chiffres du match Tirs cadres : Irak 1 / Norvège 3

: Irak 1 / Norvège 3 Tirs : Irak 11 / Norvège 7

: Irak 11 / Norvège 7 Possession : Irak 40% / Norvège 60%

: Irak 40% / Norvège 60% Corners : Irak 2 / Norvège 4

: Irak 2 / Norvège 4 Fautes : Irak 8 / Norvège 10

: Irak 8 / Norvège 10 Passes : Irak 260 / Norvège 405

: Irak 260 / Norvège 405 Precision des passes : Irak 81% / Norvège 88%

: Irak 81% / Norvège 88% xG : Irak 0.77 / Norvège 1.90 Joueurs clés Erling Haaland (Norvège) : note 8.2, 2 but(s)

(Norvège) : note 8.2, 2 but(s) Aymen Hussein (Irak) : note 7.5, 1 but(s)

(Irak) : note 7.5, 1 but(s) David Møller Wolfe (Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)

(Norvège) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s) Amir Al-Ammari (Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Irak) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Merchas Doski (Irak) : note 7.5

(Irak) : note 7.5 Zidane Iqbal (Irak) : note 6.9

(Irak) : note 6.9 Kristoffer Ajer (Norvège) : note 6.9

(Norvège) : note 6.9 Torbjørn Heggem (Norvège) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Irak Termine 1-4 Gillette Stadium Norvège Norvège Avant-matchCompositions Voir la fiche du match France - Irak Fiche match France - Irak France 22:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I France A venir 22:00 Lincoln Financial Field Irak Irak Voir la fiche du match Norvège - Sénégal Fiche match Norvège - Sénégal Norvège 01:00 A venir Sénégal Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 01:00 MetLife Stadium Sénégal Sénégal Voir la fiche du match Norvège - France Fiche match Norvège - France Norvège 20:00 A venir France Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Norvège A venir 20:00 Gillette Stadium France France Voir la fiche du match Sénégal - Irak Fiche match Sénégal - Irak Sénégal 20:00 A venir Irak Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe I Sénégal A venir 20:00 BMO Field Irak Irak