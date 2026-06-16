Irak 1-3 Norvège : Ostigard fait le break pour la Norvège
L. Ostigard a marqué à la 76e minute pour la Norvège face à l’Irak, portant le score à 1-3. Le défenseur norvégien a été servi par M. Odegaard sur cette action décisive, alors que le score était encore de 1-2 avant ce nouveau but. La Norvège prend ainsi deux longueurs d’avance dans cette rencontre.
Ce but change nettement la lecture immédiate du match. Avec ce passage de 1-2 à 1-3, la Norvège signe le but du break et oblige l’Irak à courir après deux buts dans la dernière partie de la rencontre. L’écart au tableau d’affichage donne aux Norvégiens une marge plus confortable, sans modifier les seuls éléments confirmés du scénario.
La rencontre oppose l’Irak à la Norvège au Gillette Stadium, dans la phase de groupes du Groupe I. À la 76e minute, la réalisation de L. Ostigard s’inscrit donc comme un moment important de ce match, avec un avantage norvégien désormais fixé à 1-3 face à une équipe irakienne menée de deux buts.
- 29'But - E. Haaland0-1
- 39'But - A. Hussein1-1
- 43'But - E. Haaland1-2
- 59'Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal)
- 59'Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji)
- 73'Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)
- 73'Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt)
- 73'Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard)
- 73'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)
- 73'Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon)
- 73'Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem)
- 76'But - L. Ostigard1-3
- 78'Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme)
- 81'Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg)
- 86'Carton jaune - Z. Tahseen
- 90+7'But - K. Thorstvedt1-4
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|France
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Norvège
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sénégal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
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