Irak 1-2 Norvège : Haaland donne l’avantage à la Norvège
Erling Haaland a marqué à la 43e minute pour la Norvège face à l’Irak, faisant passer le score de 1-1 à 1-2. Ce but donne l’avantage aux Norvégiens dans une rencontre où les deux équipes étaient encore à égalité avant cette réalisation. Le tableau d’affichage bascule donc en faveur de la Norvège juste avant la fin de cette première période.
L’impact immédiat est net pour l’Irak, désormais mené après avoir tenu le 1-1 jusqu’à la 43e minute. La Norvège possède maintenant une avance d’un but, directement liée à la réalisation de Haaland. À ce moment du match, le scénario confirmé est celui d’un but qui donne l’avantage, sans autre élément fourni sur une supériorité ou une infériorité numérique.
Cette action intervient dans le match Irak-Norvège de la Phase de groupes, au sein du Groupe I. La rencontre se joue au Gillette Stadium, où la Norvège mène désormais 1-2 grâce au but inscrit par Erling Haaland. Le fait confirmé reste central dans l’évolution du score, après une situation initiale d’égalité à 1-1 entre les deux équipes.
- 29'But - E. Haaland0-1
- 39'But - A. Hussein1-1
- 43'But - E. Haaland1-2
- 59'Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal)
- 59'Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji)
- 73'Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)
- 73'Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt)
- 73'Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard)
- 73'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)
- 73'Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon)
- 73'Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem)
- 76'But - L. Ostigard1-3
- 78'Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme)
- 81'Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg)
- 86'Carton jaune - Z. Tahseen
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|France
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Norvège
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sénégal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.