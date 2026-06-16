BENIN WEB TV

Irak 1-2 Norvège : Haaland donne l’avantage à la Norvège

Erling Haaland a marqué à la 43e minute pour la Norvège face à l’Irak, faisant passer le score de 1-1 à 1-2. Ce but donne l’avantage aux Norvégiens dans une rencontre où les deux équipes étaient encore à égalité avant cette réalisation. Le tableau d’affichage bascule donc en faveur de la Norvège juste avant la fin de cette première période.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
121vues
Irak 1-2 Norvège : Haaland donne l’avantage à la Norvège
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

L’impact immédiat est net pour l’Irak, désormais mené après avoir tenu le 1-1 jusqu’à la 43e minute. La Norvège possède maintenant une avance d’un but, directement liée à la réalisation de Haaland. À ce moment du match, le scénario confirmé est celui d’un but qui donne l’avantage, sans autre élément fourni sur une supériorité ou une infériorité numérique.

Cette action intervient dans le match Irak-Norvège de la Phase de groupes, au sein du Groupe I. La rencontre se joue au Gillette Stadium, où la Norvège mène désormais 1-2 grâce au but inscrit par Erling Haaland. Le fait confirmé reste central dans l’évolution du score, après une situation initiale d’égalité à 1-1 entre les deux équipes.

Irak
2e periode 90' Gillette Stadium
Norvège
16/06/2026 23:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 29'But - E. Haaland0-1Norvège · Passe : D. Wolfe
  2. 39'But - A. Hussein1-1Irak · Passe : A. Al Ammari
  3. 43'But - E. Haaland1-2Norvège
  4. 59'Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal)Irak, 59e
  5. 59'Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji)Irak, 59e
  6. 73'Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 73e
  7. 73'Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt)Norvège, 73e
  8. 73'Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard)Norvège, 73e
  9. 73'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 73e
  10. 73'Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon)Irak, 73e
  11. 73'Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem)Irak, 73e
  12. 76'But - L. Ostigard1-3Norvège · Passe : M. Odegaard
  13. 78'Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme)Irak, 78e
  14. 81'Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg)Norvège, 81e
  15. 86'Carton jaune - Z. TahseenIrak, 86e
Calendrier Groupe I
Voir le Calendrier Complet
Groupe I
France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
Groupe I
Irak
2e periode 90' Gillette Stadium
Norvège
Résumé à la pause
Groupe I
France
A venir Lincoln Financial Field
Irak
Groupe I
Norvège
A venir MetLife Stadium
Sénégal
Groupe I
Norvège
A venir Gillette Stadium
France
Groupe I
Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
France 1 1 0 0 3 1 2 3
Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0
Sénégal 1 0 0 1 1 3 -2 0

Articles liés

Irak 1-3 Norvège : Ostigard fait le break pour la NorvègeIrak 1-3 Norvège : Ostigard fait le break pour la NorvègeMondial 2026 : Ghana et Panama ouvrent le Groupe L avec un duel stratégiqueMondial 2026 : Ghana et Panama ouvrent le Groupe L avec un duel stratégiqueMondial 2026 : la Norvège mène face à l’Irak à la pause (2-1)Mondial 2026 : la Norvège mène face à l’Irak à la pause (2-1)Irak 1-1 Norvège : Hussein égalise pour l’IrakIrak 1-1 Norvège : Hussein égalise pour l’Irak

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV