Irak 1-1 Norvège : Hussein égalise pour l’Irak
Aymen Hussein a marqué à la 39e minute pour l’Irak face à la Norvège et remet les deux équipes à égalité à 1-1. Le but irakien est intervenu avec Amir Al-Ammari comme passeur, dans un match où la sélection norvégienne menait jusque-là 0-1. Cette réalisation change immédiatement le tableau d’affichage et relance l’Irak.
L’égalisation ramène l’Irak à hauteur de la Norvège dans un scénario désormais ouvert par le score. Menée avant ce but, l’équipe irakienne efface son retard et retrouve un équilibre comptable. Pour la Norvège, l’avantage acquis plus tôt disparaît, sans autre modification confirmée dans le déroulement du match ni indication de supériorité numérique.
Ce but intervient dans la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, lors d’une rencontre du Groupe I disputée au Gillette Stadium. À ce stade du match, le fait confirmé reste l’égalisation d’Aymen Hussein à la 39e minute, sur une passe d’Amir Al-Ammari, pour un score désormais fixé à 1-1 entre l’Irak et la Norvège.
- 29'But - E. Haaland0-1
- 39'But - A. Hussein1-1
- 43'But - E. Haaland1-2
- 59'Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal)
- 59'Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji)
- 73'Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)
- 73'Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt)
- 73'Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard)
- 73'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)
- 73'Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon)
- 73'Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem)
- 76'But - L. Ostigard1-3
- 78'Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme)
- 81'Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg)
- 86'Carton jaune - Z. Tahseen
- 90+7'But - K. Thorstvedt1-4
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|France
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Norvège
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sénégal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
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