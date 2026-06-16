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Irak 1-1 Norvège : Hussein égalise pour l’Irak

Aymen Hussein a marqué à la 39e minute pour l’Irak face à la Norvège et remet les deux équipes à égalité à 1-1. Le but irakien est intervenu avec Amir Al-Ammari comme passeur, dans un match où la sélection norvégienne menait jusque-là 0-1. Cette réalisation change immédiatement le tableau d’affichage et relance l’Irak.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
99vues
Irak 1-1 Norvège : Hussein égalise pour l’Irak
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L’égalisation ramène l’Irak à hauteur de la Norvège dans un scénario désormais ouvert par le score. Menée avant ce but, l’équipe irakienne efface son retard et retrouve un équilibre comptable. Pour la Norvège, l’avantage acquis plus tôt disparaît, sans autre modification confirmée dans le déroulement du match ni indication de supériorité numérique.

Ce but intervient dans la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, lors d’une rencontre du Groupe I disputée au Gillette Stadium. À ce stade du match, le fait confirmé reste l’égalisation d’Aymen Hussein à la 39e minute, sur une passe d’Amir Al-Ammari, pour un score désormais fixé à 1-1 entre l’Irak et la Norvège.

Irak
2e periode 90' Gillette Stadium
Norvège
16/06/2026 23:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 29'But - E. Haaland0-1Norvège · Passe : D. Wolfe
  2. 39'But - A. Hussein1-1Irak · Passe : A. Al Ammari
  3. 43'But - E. Haaland1-2Norvège
  4. 59'Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal)Irak, 59e
  5. 59'Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji)Irak, 59e
  6. 73'Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 73e
  7. 73'Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt)Norvège, 73e
  8. 73'Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard)Norvège, 73e
  9. 73'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 73e
  10. 73'Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon)Irak, 73e
  11. 73'Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem)Irak, 73e
  12. 76'But - L. Ostigard1-3Norvège · Passe : M. Odegaard
  13. 78'Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme)Irak, 78e
  14. 81'Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg)Norvège, 81e
  15. 86'Carton jaune - Z. TahseenIrak, 86e
  16. 90+7'But - K. Thorstvedt1-4Norvège · Passe : E. Haaland
Calendrier Groupe I
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Resume final
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Irak
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Norvège
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Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
France 1 1 0 0 3 1 2 3
Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0
Sénégal 1 0 0 1 1 3 -2 0

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