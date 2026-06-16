Irak 0-1 Norvège : Haaland lance la Norvège
Erling Haaland marque à la 29e minute pour la Norvège face à l’Irak et fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 0-1. Servi par David Møller Wolfe, l’attaquant norvégien signe l’ouverture du score dans cette rencontre de Coupe du monde 2026, jusque-là bloquée à égalité.
Ce but donne immédiatement l’avantage à la Norvège, qui prend les commandes après moins d’une demi-heure de jeu. Pour l’Irak, le scénario change nettement avec ce premier but encaissé, alors que le match était encore à 0-0 avant l’action conclue par Haaland. Le score de 0-1 installe désormais une avance norvégienne dans un duel où aucun autre élément confirmé ne modifie le rapport numérique.
La rencontre se dispute au Gillette Stadium dans le cadre de la phase de groupes. Elle concerne le Groupe I, avec l’Irak opposé à la Norvège pour cette affiche du Mondial 2026. Le fait marquant confirmé reste donc cette ouverture du score norvégienne à la 29e minute, signée Haaland sur une passe de David Møller Wolfe, qui place la Norvège devant au score.
- 29'But - E. Haaland0-1
- 39'But - A. Hussein1-1
- 43'But - E. Haaland1-2
- 59'Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal)
- 59'Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji)
- 73'Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)
- 73'Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt)
- 73'Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard)
- 73'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)
- 73'Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon)
- 73'Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem)
- 76'But - L. Ostigard1-3
- 78'Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme)
- 81'Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg)
- 86'Carton jaune - Z. Tahseen
- 90+7'But - K. Thorstvedt1-4
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|France
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Irak
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Norvège
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sénégal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
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