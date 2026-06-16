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Irak 0-1 Norvège : Haaland lance la Norvège

Erling Haaland marque à la 29e minute pour la Norvège face à l’Irak et fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 0-1. Servi par David Møller Wolfe, l’attaquant norvégien signe l’ouverture du score dans cette rencontre de Coupe du monde 2026, jusque-là bloquée à égalité.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Irak 0-1 Norvège : Haaland lance la Norvège
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Ce but donne immédiatement l’avantage à la Norvège, qui prend les commandes après moins d’une demi-heure de jeu. Pour l’Irak, le scénario change nettement avec ce premier but encaissé, alors que le match était encore à 0-0 avant l’action conclue par Haaland. Le score de 0-1 installe désormais une avance norvégienne dans un duel où aucun autre élément confirmé ne modifie le rapport numérique.

La rencontre se dispute au Gillette Stadium dans le cadre de la phase de groupes. Elle concerne le Groupe I, avec l’Irak opposé à la Norvège pour cette affiche du Mondial 2026. Le fait marquant confirmé reste donc cette ouverture du score norvégienne à la 29e minute, signée Haaland sur une passe de David Møller Wolfe, qui place la Norvège devant au score.

Irak
2e periode 90' Gillette Stadium
Norvège
16/06/2026 23:00 Groupe I
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 29'But - E. Haaland0-1Norvège · Passe : D. Wolfe
  2. 39'But - A. Hussein1-1Irak · Passe : A. Al Ammari
  3. 43'But - E. Haaland1-2Norvège
  4. 59'Remplacement - Z. Ismaeel (remplace Z. Iqbal)Irak, 59e
  5. 59'Remplacement - A. Al Hamadi (remplace M. Farji)Irak, 59e
  6. 73'Remplacement - A. Nusa (remplace A. Schjelderup)Norvège, 73e
  7. 73'Remplacement - F. Aursnes (remplace K. Thorstvedt)Norvège, 73e
  8. 73'Remplacement - D. Wolfe (remplace L. Ostigard)Norvège, 73e
  9. 73'Remplacement - A. Sorloth (remplace O. Bobb)Norvège, 73e
  10. 73'Remplacement - H. Ali (remplace M. Saadoon)Irak, 73e
  11. 73'Remplacement - A. Jasim (remplace A. Qasem)Irak, 73e
  12. 76'But - L. Ostigard1-3Norvège · Passe : M. Odegaard
  13. 78'Remplacement - I. Bayesh (remplace Meme)Irak, 78e
  14. 81'Remplacement - M. Odegaard (remplace P. Berg)Norvège, 81e
  15. 86'Carton jaune - Z. TahseenIrak, 86e
  16. 90+7'But - K. Thorstvedt1-4Norvège · Passe : E. Haaland
Calendrier Groupe I
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France
Termine MetLife Stadium
Sénégal
Resume final
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Irak
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Irak
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Norvège
A venir Gillette Stadium
France
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Sénégal
A venir BMO Field
Irak
Groupe I
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
France 1 1 0 0 3 1 2 3
Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0
Sénégal 1 0 0 1 1 3 -2 0

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