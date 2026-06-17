Autriche 1-0 Jordanie : Schmid lance l’Autriche
Romano Schmid marque à la 20e minute pour l’Autriche face à la Jordanie et fait passer le score à 1-0. Servi par Xaver Schlager, le joueur autrichien débloque une rencontre jusque-là à 0-0 et offre à son équipe l’ouverture du score dans ce match de Coupe du monde 2026.
Ce but change immédiatement la lecture du tableau d’affichage. L’Autriche mène désormais d’une longueur, tandis que la Jordanie se retrouve menée après vingt minutes de jeu. À partir de ce score, la formation autrichienne dispose d’un avantage concret, sans que l’écart ne soit encore définitif dans une rencontre qui reste ouverte par le temps restant.
Cette réalisation intervient dans le cadre de la Phase de groupes, au sein du Groupe J. Le match entre l’Autriche et la Jordanie se dispute au Levi’s Stadium, où le score est désormais de 1-0 après le but de Romano Schmid. L’action confirmée installe l’Autriche en tête au score dans cette affiche du groupe.
- 20'But - R. Schmid1-0
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Argentine
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Autriche
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Jordanie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Algérie
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
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