Autriche 1-0 Jordanie : Schmid lance l’Autriche

Romano Schmid marque à la 20e minute pour l’Autriche face à la Jordanie et fait passer le score à 1-0. Servi par Xaver Schlager, le joueur autrichien débloque une rencontre jusque-là à 0-0 et offre à son équipe l’ouverture du score dans ce match de Coupe du monde 2026.

Publié le 17 juin 2026 à 05:27

Publié le 17 juin 2026 à 05:27

Ce but change immédiatement la lecture du tableau d’affichage. L’Autriche mène désormais d’une longueur, tandis que la Jordanie se retrouve menée après vingt minutes de jeu. À partir de ce score, la formation autrichienne dispose d’un avantage concret, sans que l’écart ne soit encore définitif dans une rencontre qui reste ouverte par le temps restant.

Cette réalisation intervient dans le cadre de la Phase de groupes, au sein du Groupe J. Le match entre l’Autriche et la Jordanie se dispute au Levi’s Stadium, où le score est désormais de 1-0 après le but de Romano Schmid. L’action confirmée installe l’Autriche en tête au score dans cette affiche du groupe.

Autriche Mi-temps 1-0 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Fil du match 20' ⚽ But - R. Schmid 1-0

Calendrier Groupe J Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Argentine - Algérie Fiche match Argentine - Algérie Argentine 3-0 3-0 Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 8' VAR VAR - F. Chaibi 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Compositions Argentine Système 4-4-2 Sélectionneur Lionel Scaloni Titulaires 11 23 Emiliano Martínez Gardien 4 Gonzalo Montiel Défenseur 13 Cristian Romero Défenseur 6 Lisandro Martínez Défenseur 25 Facundo Medina Défenseur 7 Rodrigo De Paul Milieu 20 Alexis Mac Allister Milieu 24 Enzo Fernández Milieu 16 Thiago Almada Milieu 10 Lionel Messi Attaquant 22 Lautaro Martínez Attaquant Remplaçants 15 26 Nahuel Molina

15 Nicolás González

9 Julián Alvarez

1 Juan Musso

12 Gerónimo Rulli

3 Nicolás Tagliafico

19 Nicolás Otamendi

2 Marcos Senesi

5 Leandro Paredes

8 Valentín Barco

11 Giovani Lo Celso

14 Exequiel Palacios

17 Giuliano Simeone

18 Nico Paz

21 José Manuel López Algérie Système 4-3-3 Sélectionneur Vladimir Petkovic Titulaires 11 23 Luca Zidane Gardien 17 Rafik Belghali Défenseur 2 Aïssa Mandi Défenseur 21 Ramy Bensebaini Défenseur 15 Rayan Aït-Nouri Défenseur 14 Hicham Boudaoui Milieu 19 Nabil Bentaleb Milieu 22 Ibrahim Maza Milieu 11 Anis Hadj Moussa Attaquant 9 Amine Gouiri Attaquant 10 Farès Chaïbi Attaquant Remplaçants 15 8 Houssem Aouar

7 Riyad Mahrez

18 Mohamed Amoura

1 Melvin Mastil

16 Oussama Benbot

3 Achref Abada

4 Mohamed Tougai

5 Zineddine Belaid

13 Jaouen Hadjam

26 Samir Sophian Chergui

6 Ramiz Zerrouki

24 Yassine Titraoui

20 Adil Boulbina

12 Ahmed Nadhir Benbouali

25 Farès Ghedjemis Les chiffres du match Tirs cadres : Argentine 6 / Algérie 0

: Argentine 6 / Algérie 0 Tirs : Argentine 10 / Algérie 7

: Argentine 10 / Algérie 7 Possession : Argentine 48% / Algérie 52%

: Argentine 48% / Algérie 52% Corners : Argentine 2 / Algérie 2

: Argentine 2 / Algérie 2 Fautes : Argentine 12 / Algérie 7

: Argentine 12 / Algérie 7 Passes : Argentine 561 / Algérie 595

: Argentine 561 / Algérie 595 Precision des passes : Argentine 90% / Algérie 92%

: Argentine 90% / Algérie 92% xG : Argentine 1.23 / Algérie 0.31 Joueurs clés Lionel Messi (Argentine) : note 10, 3 but(s)

(Argentine) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Argentine) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algérie) : note 6.2, 3 arret(s)

(Algérie) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentine) : note 7.3

(Argentine) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algérie) : note 7.2

(Algérie) : note 7.2 Facundo Medina (Argentine) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 17/06/2026 Argentine 3-0 Algérie (World Cup) Groupe J Argentine Termine 3-0 Arrowhead Stadium Algérie Algérie Resume final Voir la fiche du match Autriche - Jordanie Fiche match Autriche - Jordanie Autriche 1-0 Mi-temps · 1-0 Jordanie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 20' ⚽ But - R. Schmid 1-0 Compositions Autriche Système 4-2-3-1 Sélectionneur Ralf Rangnick Titulaires 11 1 Alexander Schlager Gardien 5 Stefan Posch Défenseur 15 Philipp Lienhart Défenseur 8 David Alaba Défenseur 16 Phillipp Mwene Défenseur 6 Nicolas Seiwald Milieu 4 Xaver Schlager Milieu 18 Romano Schmid Milieu 20 Konrad Laimer Milieu 9 Marcel Sabitzer Milieu 14 Saša Kalajdžić Attaquant Remplaçants 15 12 Florian Wiegele

13 Patrick Pentz

2 David Affengruber

3 Kevin Danso

23 Marco Friedl

25 Michael Svoboda

10 Florian Grillitsch

17 Carney Chukwuemeka

19 Dejan Ljubičić

22 Alexander Prass

24 Paul Wanner

26 Alessandro Schöpf

21 Patrick Wimmer

7 Marko Arnautović

11 Michael Gregoritsch Jordanie Système 5-4-1 Sélectionneur Jamal Sellami Titulaires 11 1 Yazeed Abu Laila Gardien 23 Ehsan Haddad Défenseur 3 Abdallah Nasib Défenseur 5 Yazan Al-Arab Défenseur 16 Mo Abualnadi Défenseur 20 Mohannad Abu Taha Défenseur 11 Odeh Fakhoury Milieu 21 Nizar Al-Rashdan Milieu 8 Noor Al-Deen Al Rawabdeh Milieu 9 Ali Olwan Milieu 10 Mousa Tamari Attaquant Remplaçants 15 22 Abdallah Al-Fakhouri

12 Noureddin Zaid

4 Husam Ali Mohammad Abudahab

17 Saleem Obaid

19 Saad Al Rousan

26 Anas Badawi

18 Mohammad Abu Ghoush

2 Mohammad Ali Hasheesh

6 Amer Jamous

14 Rajaei Ayed

15 Ibrahim Sadeh

25 Mohammad Al Daoud

7 Mohammad Abu Zrayq

13 Mahmoud Al-Mardi

24 Ali Al Azaizah Les chiffres du match Tirs cadres : Autriche 1 / Jordanie 2

: Autriche 1 / Jordanie 2 Tirs : Autriche 3 / Jordanie 4

: Autriche 3 / Jordanie 4 Possession : Autriche 73% / Jordanie 27%

: Autriche 73% / Jordanie 27% Corners : Autriche 1 / Jordanie 2

: Autriche 1 / Jordanie 2 Fautes : Autriche 3 / Jordanie 1

: Autriche 3 / Jordanie 1 Passes : Autriche 180 / Jordanie 66

: Autriche 180 / Jordanie 66 Precision des passes : Autriche 87% / Jordanie 70%

: Autriche 87% / Jordanie 70% xG : Autriche 0.08 / Jordanie 0.16 Joueurs clés R. Schmid (Autriche) : note 7.87, 1 but(s)

(Autriche) : note 7.87, 1 but(s) X. Schlager (Autriche) : note 7.66, 1 passe(s) decisive(s)

(Autriche) : note 7.66, 1 passe(s) decisive(s) A. Schlager (Autriche) : note 7.28, 2 arret(s)

(Autriche) : note 7.28, 2 arret(s) D. Alaba (Autriche) : note 7.16

(Autriche) : note 7.16 N. Seiwald (Autriche) : note 7.15

(Autriche) : note 7.15 P. Lienhart (Autriche) : note 6.99

(Autriche) : note 6.99 S. Posch (Autriche) : note 6.71

(Autriche) : note 6.71 O. Al Fakhouri (Jordanie) : note 6.71 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Autriche Mi-temps 1-0 Levi's Stadium Jordanie Jordanie Résumé à la pause Voir la fiche du match Argentine - Autriche Fiche match Argentine - Autriche Argentine 18:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Argentine A venir 18:00 AT&T Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Algérie Fiche match Jordanie - Algérie Jordanie 04:00 A venir Algérie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 04:00 Levi's Stadium Algérie Algérie Voir la fiche du match Algérie - Autriche Fiche match Algérie - Autriche Algérie 03:00 A venir Autriche Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Algérie A venir 03:00 Arrowhead Stadium Autriche Autriche Voir la fiche du match Jordanie - Argentine Fiche match Jordanie - Argentine Jordanie 03:00 A venir Argentine Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe J Jordanie A venir 03:00 AT&T Stadium Argentine Argentine