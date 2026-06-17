Argentine 3-0 Algérie : Messi signe un triplé pour l’Argentine
Lionel Messi marque à la 76e minute pour l’Argentine face à l’Algérie et porte le score à 3-0 dans ce match de Coupe du monde 2026. Servi par Nicolás González, le joueur argentin signe le but du 3-0 alors que son équipe menait déjà 2-0. Ce nouveau but confirme aussi son troisième but personnel dans cette rencontre, sans qu’il soit inscrit sur penalty ni contre son camp.
À 3-0, l’Argentine dispose désormais d’un avantage très net au tableau d’affichage. Le but aggrave la situation de l’Algérie, déjà menée de deux longueurs avant cette 76e minute. Dans le scénario confirmé, cette réalisation éloigne encore davantage l’équipe algérienne d’un retour immédiat, tandis que l’Argentine aborde la suite avec une marge plus confortable au score.
Cette rencontre s’inscrit dans la Phase de groupes du Groupe J et se joue à l’Arrowhead Stadium. Le fait marquant confirmé à ce stade reste ce triplé de Messi, construit avec ce dernier but sur une passe de Nicolás González. Dans un match Argentine contre Algérie désormais fixé à 3-0 après la 76e minute, l’information essentielle reste l’écart creusé par la sélection argentine.
- 8'VAR - F. Chaibi
- 17'But - L. Messi1-0
- 46'Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina)
- 55'Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez)
- 55'Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez)
- 60'But - L. Messi2-0
- 64'Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar)
- 64'Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura)
- 64'Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez)
- 76'But - L. Messi3-0
- 80'Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz)
- 80'Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)
- 81'Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina)
- 82'Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki)
- 8'But - F. Chaibi0-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Argentine
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Algérie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Autriche
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Jordanie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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