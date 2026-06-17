Argentine 2-0 Algérie : Messi fait le break pour l’Argentine
Lionel Messi marque à la 60e minute pour l’Argentine et porte le score à 2-0 face à l’Algérie. Déjà devant 1-0, la sélection argentine ajoute un deuxième but dans ce match. Ce but, inscrit en seconde période, donne au tableau d’affichage une avance plus nette pour l’Argentine, désormais installée avec deux longueurs d’avance.
Ce but du break modifie immédiatement la lecture de la rencontre. À 2-0, l’Argentine dispose d’une marge plus confortable, tandis que l’Algérie se retrouve menée de deux buts. Le scénario confirmé est clair, avec un deuxième écart creusé après l’ouverture du score argentine. Aucune supériorité ou infériorité numérique n’étant indiquée, l’impact se limite au score et à l’avantage pris par l’équipe de Lionel Messi.
La rencontre oppose l’Argentine à l’Algérie dans la Phase de groupes, au sein du Groupe J. Elle se joue à l’Arrowhead Stadium, où ce but de Messi à l’heure de jeu pèse directement sur la suite du match. Avec ce 2-0, l’Argentine confirme son avance dans le cadre de cette affiche de groupe.
- 8'VAR - F. Chaibi
- 17'But - L. Messi1-0
- 46'Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina)
- 55'Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez)
- 55'Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez)
- 60'But - L. Messi2-0
- 64'Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar)
- 64'Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura)
- 64'Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez)
- 76'But - L. Messi3-0
- 80'Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz)
- 80'Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)
- 81'Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina)
- 82'Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki)
- 8'But - F. Chaibi0-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Argentine
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Algérie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Autriche
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Jordanie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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