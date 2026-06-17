Argentine 1-0 Algérie : Messi lance l’Argentine
Lionel Messi a marqué à la 17e minute pour l’Argentine face à l’Algérie, donnant aux siens l’avantage dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. Servi par Rodrigo De Paul, le capitaine argentin a signé l’ouverture du score et fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 1-0. Ce but installe l’Argentine en tête très tôt dans le match.
Le scénario change immédiatement avec cette réalisation. Alors que les deux équipes étaient encore à égalité, l’Argentine dispose désormais d’une avance au score et peut aborder la suite avec cet avantage concret. Pour l’Algérie, la situation devient plus exigeante, avec un retard à combler après seulement 17 minutes de jeu. À ce stade, le seul fait confirmé reste cette ouverture du score argentine, sans autre élément de match établi.
Ce but intervient dans la Phase de groupes, au sein du Groupe J, dans un match disputé à l’Arrowhead Stadium. L’Argentine mène donc 1-0 contre l’Algérie grâce à Lionel Messi, avec Rodrigo De Paul impliqué sur l’action décisive. La rencontre se poursuit désormais avec cet avantage initial pour la sélection argentine.
- 8'VAR - F. Chaibi
- 17'But - L. Messi1-0
- 46'Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina)
- 55'Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez)
- 55'Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez)
- 60'But - L. Messi2-0
- 64'Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar)
- 64'Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura)
- 64'Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez)
- 76'But - L. Messi3-0
- 80'Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz)
- 80'Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)
- 81'Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina)
- 82'Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki)
- 8'But - F. Chaibi0-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Argentine
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Algérie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Autriche
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Jordanie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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