BENIN WEB TV

Argentine 1-0 Algérie : Messi lance l’Argentine

Lionel Messi a marqué à la 17e minute pour l’Argentine face à l’Algérie, donnant aux siens l’avantage dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. Servi par Rodrigo De Paul, le capitaine argentin a signé l’ouverture du score et fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 1-0. Ce but installe l’Argentine en tête très tôt dans le match.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
693vues
Argentine 1-0 Algérie : Messi lance l’Argentine
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Le scénario change immédiatement avec cette réalisation. Alors que les deux équipes étaient encore à égalité, l’Argentine dispose désormais d’une avance au score et peut aborder la suite avec cet avantage concret. Pour l’Algérie, la situation devient plus exigeante, avec un retard à combler après seulement 17 minutes de jeu. À ce stade, le seul fait confirmé reste cette ouverture du score argentine, sans autre élément de match établi.

Ce but intervient dans la Phase de groupes, au sein du Groupe J, dans un match disputé à l’Arrowhead Stadium. L’Argentine mène donc 1-0 contre l’Algérie grâce à Lionel Messi, avec Rodrigo De Paul impliqué sur l’action décisive. La rencontre se poursuit désormais avec cet avantage initial pour la sélection argentine.

Argentine
2e periode 87' Arrowhead Stadium
Algérie
17/06/2026 02:00 Groupe J
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 8'VAR - F. ChaibiAlgérie, 8e
  2. 17'But - L. Messi1-0Argentine · Passe : R. de Paul
  3. 46'Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina)Argentine, 46e
  4. 55'Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez)Argentine, 55e
  5. 55'Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez)Argentine, 55e
  6. 60'But - L. Messi2-0Argentine
  7. 64'Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar)Algérie, 64e
  8. 64'Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura)Algérie, 64e
  9. 64'Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez)Algérie, 64e
  10. 76'But - L. Messi3-0Argentine · Passe : N. Gonzalez
  11. 80'Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz)Argentine, 80e
  12. 80'Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 80e
  13. 81'Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina)Algérie, 81e
  14. 82'Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki)Algérie, 82e
  15. 8'But - F. Chaibi0-1Algérie · Passe : I. Maza
Calendrier Groupe J
Voir le Calendrier Complet
Groupe J
Argentine
2e periode 87' Arrowhead Stadium
Algérie
Résumé à la pause
Groupe J
Autriche
A venir Levi's Stadium
Jordanie
Avant-match
Groupe J
Argentine
A venir AT&T Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir Levi's Stadium
Algérie
Groupe J
Algérie
A venir Arrowhead Stadium
Autriche
Groupe J
Jordanie
A venir AT&T Stadium
Argentine
Groupe J
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Argentine 0 0 0 0 0 0 0 0
Algérie 0 0 0 0 0 0 0 0
Autriche 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordanie 0 0 0 0 0 0 0 0

Articles liés

Argentine 3-0 Algérie : Messi signe un triplé pour l’ArgentineArgentine 3-0 Algérie : Messi signe un triplé pour l’ArgentineArgentine 2-0 Algérie : Messi fait le break pour l’ArgentineArgentine 2-0 Algérie : Messi fait le break pour l’ArgentineMondial 2026 : l’Argentine mène face à l’Algérie à la pause (1-0)Mondial 2026 : l’Argentine mène face à l’Algérie à la pause (1-0)Argentine 0-1 Algérie : Chaibi lance l’AlgérieArgentine 0-1 Algérie : Chaibi lance l’Algérie

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV