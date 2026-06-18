Tchéquie 1-1 Afrique du Sud : Mokoena égalise pour l’Afrique du Sud
Teboho Mokoena a égalisé à la 83e minute pour l’Afrique du Sud face à la Tchéquie, sur penalty, ramenant le score à 1-1. Menée 1-0 jusque-là, la sélection sud-africaine a trouvé le but qui relance directement cette fin de rencontre. Le tableau d’affichage bascule ainsi d’un avantage tchèque à une égalité dans les dernières minutes du temps réglementaire.
Cette égalisation change immédiatement la lecture du match. La Tchéquie, qui tenait l’avantage au score, voit l’Afrique du Sud revenir à hauteur au moment où chaque minute pèse davantage. À 1-1, aucune des deux équipes n’est plus devant, et le scénario confirmé est désormais celui d’une fin de rencontre ouverte sur le plan du résultat.
Ce but intervient dans un match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, disputé dans le Groupe A au Mercedes-Benz Stadium. Mokoena inscrit ainsi le but sud-africain qui remet les deux sélections à égalité face à face. À la 83e minute, la Tchéquie et l’Afrique du Sud se retrouvent donc dos à dos, avec un score de 1-1.
- 6'But - M. Sadilek1-0
- 33'Carton jaune - T. Mokoena
- 40'Carton jaune - T. Mbatha
- 46'Remplacement - J. Adams (remplace R. Mofokeng)
- 55'Remplacement - V. Darida (remplace P. Sulc)
- 55'Remplacement - A. Sojka (remplace J. Zeleny)
- 66'Remplacement - I. Rayners (remplace E. Makgopa)
- 67'Remplacement - A. Hlozek (remplace L. Provod)
- 67'Remplacement - M. Sadilek (remplace T. Soucek)
- 75'Carton jaune - L. Krejci
- 78'Remplacement - L. Cerv (remplace D. Zima)
- 83'But - T. Mokoena1-1
- 84'Remplacement - T. Maseko (remplace K. Sebelebele)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Mexique
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|Corée du Sud
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Tchéquie
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|Afrique du Sud
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
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