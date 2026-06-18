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Tchéquie 1-0 Afrique du Sud : Sadilek lance la Tchéquie

Michal Sadílek a marqué à la 6e minute pour la Tchéquie face à l’Afrique du Sud, donnant l’avantage à son équipe dans ce match de Coupe du monde 2026. Alors que le score était encore de 0-0, ce but inscrit très tôt porte le tableau d’affichage à 1-0 en faveur de la sélection tchèque.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
77vues
Tchéquie 1-0 Afrique du Sud : Sadilek lance la Tchéquie
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Cette ouverture du score modifie immédiatement la situation du match. La Tchéquie passe devant après seulement quelques minutes, tandis que l’Afrique du Sud se retrouve menée sans autre élément de scénario confirmé. À 1-0, l’enjeu immédiat est clair pour les deux équipes, avec un avantage désormais installé du côté tchèque.

La rencontre se dispute dans le cadre de la Phase de groupes, au sein du Groupe A, au Mercedes-Benz Stadium. Ce but de Sadílek constitue donc le premier tournant confirmé de ce duel entre la Tchéquie et l’Afrique du Sud, dans une affiche où le tableau d’affichage indique désormais 1-0 après six minutes de jeu.

Tchéquie
1re periode 37' Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
18/06/2026 17:00 Groupe A
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - M. Sadilek1-0Tchéquie · Passe : A. Sojka
  2. 33'Carton jaune - T. MokoenaAfrique du Sud, 33e
Calendrier Groupe A
Voir le Calendrier Complet
Groupe A
Mexique
Termine Estadio Azteca
Afrique du Sud
Resume final
Groupe A
Corée du Sud
Termine Estadio Akron
Tchéquie
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Groupe A
Tchéquie
1re periode 37' Mercedes-Benz Stadium
Afrique du Sud
Compositions
Groupe A
Mexique
A venir Estadio Akron
Corée du Sud
Avant-match
Groupe A
Tchéquie
A venir Estadio Azteca
Mexique
Groupe A
Afrique du Sud
A venir Estadio BBVA
Corée du Sud
Groupe A
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Mexique 1 1 0 0 2 0 2 3
Corée du Sud 1 1 0 0 2 1 1 3
Tchéquie 1 0 0 1 1 2 -1 0
Afrique du Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0

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