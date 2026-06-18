Tchéquie 1-0 Afrique du Sud : Sadilek lance la Tchéquie
Michal Sadílek a marqué à la 6e minute pour la Tchéquie face à l’Afrique du Sud, donnant l’avantage à son équipe dans ce match de Coupe du monde 2026. Alors que le score était encore de 0-0, ce but inscrit très tôt porte le tableau d’affichage à 1-0 en faveur de la sélection tchèque.
Cette ouverture du score modifie immédiatement la situation du match. La Tchéquie passe devant après seulement quelques minutes, tandis que l’Afrique du Sud se retrouve menée sans autre élément de scénario confirmé. À 1-0, l’enjeu immédiat est clair pour les deux équipes, avec un avantage désormais installé du côté tchèque.
La rencontre se dispute dans le cadre de la Phase de groupes, au sein du Groupe A, au Mercedes-Benz Stadium. Ce but de Sadílek constitue donc le premier tournant confirmé de ce duel entre la Tchéquie et l’Afrique du Sud, dans une affiche où le tableau d’affichage indique désormais 1-0 après six minutes de jeu.
- 6'But - M. Sadilek1-0
- 33'Carton jaune - T. Mokoena
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Mexique
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|Corée du Sud
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Tchéquie
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Afrique du Sud
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
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