Pays-Bas 2-2 Japon : Kamada égalise pour le Japon
Daichi Kamada marque à la 89e minute pour le Japon et ramène son équipe à 2-2 face aux Pays-Bas. Servi par Koki Ogawa, le joueur japonais signe l’égalisation alors que les Néerlandais menaient 2-1 jusque-là. Ce but change immédiatement la lecture du tableau d’affichage, en effaçant l’avance des Pays-Bas dans les dernières minutes du temps réglementaire.
À ce stade de la rencontre, le scénario d’égalisation replace les deux équipes sur la même ligne au score. Le Japon n’est plus en situation de retard, tandis que les Pays-Bas voient leur avantage disparaître après avoir abordé la 89e minute devant. La suite immédiate du match se joue donc sur une base de parité, avec un score de 2-2 qui ne départage plus les deux formations.
Ce but de Daichi Kamada s’inscrit dans le cadre de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe F. Le match entre les Pays-Bas et le Japon se dispute à l’AT&T Stadium. À quelques instants de la fin du temps réglementaire, cette égalisation japonaise fixe provisoirement le score à 2-2 et confirme le basculement d’un match que les Pays-Bas menaient encore au score avant cette action.
- 51'But - V. van Dijk1-0
- 57'But - K. Nakamura1-1
- 61'Carton jaune - C. Summerville
- 64'But - C. Summerville2-1
- 66'Remplacement - D. Maeda (remplace J. Ito)
- 70'Remplacement - D. Malen (remplace M. Depay)
- 70'Remplacement - C. Summerville (remplace T. Koopmeiners)
- 70'Remplacement - T. Reijnders (remplace Q. Timber)
- 75'Remplacement - T. Watanabe (remplace T. Tomiyasu)
- 75'Remplacement - T. Kubo (remplace K. Ogawa)
- 75'Remplacement - R. Doan (remplace Y. Sugawara)
- 81'Remplacement - R. Gravenberch (remplace N. Ake)
- 83'Carton jaune - M. Depay
- 84'Remplacement - A. Ueda (remplace K. Shiogai)
- 85'Remplacement - C. Gakpo (remplace B. Brobbey)
- 88'But - D. Kamada2-2
- 90+1'Carton jaune - M. van de Ven
- 89'But - K. Ogawa2-2
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Japon
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Pays-Bas
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|Suède
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tunisie
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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