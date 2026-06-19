Mexique 1-0 Corée du Sud : Romo lance le Mexique
Luis Romo marque à la 50e minute pour le Mexique face à la Corée du Sud et débloque le tableau d’affichage. Le but donne l’avantage à la sélection mexicaine, qui mène désormais 1-0 après un score resté jusque-là à 0-0. Il s’agit de l’ouverture du score dans cette rencontre.
Ce changement au score place le Mexique en position favorable dans le match, avec une avance d’un but sur la Corée du Sud. Pour les Sud-Coréens, la situation est désormais plus contraignante, puisqu’ils se retrouvent menés après avoir tenu le 0-0 jusqu’à la 50e minute. Aucun autre élément de scénario confirmé ne modifie l’analyse immédiate de cette séquence.
Ce but intervient dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, dans le Groupe A, au stade Estadio Akron. Avec cette réalisation de Luis Romo, le Mexique prend les commandes face à la Corée du Sud et inscrit le premier but de ce match, dont le score confirmé après l’action est 1-0.
- 4'Carton jaune - Lee Kang-In
- 50'But - L. Romo1-0
- 57'Remplacement - Lee Jae-Sung (remplace Hwang Hee-Chan)
- 57'Remplacement - Son Heung-Min (remplace Oh Hyeon-Gyu)
- 58'Carton jaune - Paik Seung-Ho
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Mexique
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|Corée du Sud
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Tchéquie
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|Afrique du Sud
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
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