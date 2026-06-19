Écosse 0-1 Maroc : Saibari lance le Maroc
Ismael Saibari a marqué dès la 2e minute pour le Maroc face à l’Écosse, ouvrant le score et portant le tableau d’affichage à 0-1. Servi par Brahim Díaz, le milieu marocain donne très tôt l’avantage à son équipe dans ce match de Coupe du monde 2026. Le score était encore de 0-0 avant ce premier fait majeur de la rencontre.
Ce but place le Maroc en tête et oblige l’Écosse à courir après le score dès les premières minutes. À 0-1, la sélection marocaine dispose d’un avantage précoce, sans qu’aucune autre évolution confirmée du scénario ne vienne changer la lecture du match à ce moment. L’ouverture du score donne donc au Maroc une position favorable, strictement au tableau d’affichage.
La rencontre se joue au Gillette Stadium dans la Phase de groupes, au sein du Groupe C. Ce duel entre l’Écosse et le Maroc prend ainsi une tournure rapide avec ce but inscrit à la 2e minute, élément confirmé le plus marquant du début de match. Le Maroc mène désormais 0-1 face à l’Écosse.
- 2'But - I. Saibari0-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Écosse
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Brésil
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Maroc
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Haïti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.