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Écosse 0-1 Maroc : Saibari lance le Maroc

Ismael Saibari a marqué dès la 2e minute pour le Maroc face à l’Écosse, ouvrant le score et portant le tableau d’affichage à 0-1. Servi par Brahim Díaz, le milieu marocain donne très tôt l’avantage à son équipe dans ce match de Coupe du monde 2026. Le score était encore de 0-0 avant ce premier fait majeur de la rencontre.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Écosse 0-1 Maroc : Saibari lance le Maroc
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Ce but place le Maroc en tête et oblige l’Écosse à courir après le score dès les premières minutes. À 0-1, la sélection marocaine dispose d’un avantage précoce, sans qu’aucune autre évolution confirmée du scénario ne vienne changer la lecture du match à ce moment. L’ouverture du score donne donc au Maroc une position favorable, strictement au tableau d’affichage.

La rencontre se joue au Gillette Stadium dans la Phase de groupes, au sein du Groupe C. Ce duel entre l’Écosse et le Maroc prend ainsi une tournure rapide avec ce but inscrit à la 2e minute, élément confirmé le plus marquant du début de match. Le Maroc mène désormais 0-1 face à l’Écosse.

Écosse
1re periode 15' Gillette Stadium
Maroc
19/06/2026 23:00 Groupe C
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 2'But - I. Saibari0-1Maroc · Passe : B. Diaz
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Écosse
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Brésil
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Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Écosse 1 1 0 0 1 0 1 3
Brésil 1 0 1 0 1 1 0 1
Maroc 1 0 1 0 1 1 0 1
Haïti 1 0 0 1 0 1 -1 0

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