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Brésil 3-0 Haïti : Vinícius Júnior alourdit le score pour le Brésil

Vinícius Júnior marque à la 45+3e minute pour le Brésil face à Haïti, sur une passe de Lucas Paquetá, et porte le score à 3-0. Le Brésil menait déjà 2-0 avant cette réalisation, qui aggrave l’écart au tableau d’affichage dans cette rencontre entre les deux sélections.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Brésil 3-0 Haïti : Vinícius Júnior alourdit le score pour le Brésil
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Ce troisième but donne au Brésil une avance de trois buts et place Haïti dans une position nettement plus compliquée pour la suite immédiate du match. Le scénario confirmé est clair, la réalisation de Vinícius Júnior accentue l’avantage brésilien sans autre élément additionnel signalé. Le score passe ainsi de 2-0 à 3-0 en faveur du Brésil.

La rencontre se dispute au Lincoln Financial Field, dans le cadre de la phase de groupes, au sein du Groupe C. Inscrit à la 45+3e minute, ce but intervient dans le temps additionnel de la première période et consolide l’avance du Brésil contre Haïti. Les faits confirmés retiennent le buteur, la passe décisive de Lucas Paquetá et le nouveau score de 3-0.

Brésil
Mi-temps Lincoln Financial Field
Haïti
20/06/2026 01:30 Groupe C
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'Carton jaune - C. ArcusHaïti, 4e
  2. 23'But - M. Cunha1-0Brésil
  3. 36'But - M. Cunha2-0Brésil · Passe : Vinicius Junior
  4. 40'Remplacement - Raphinha (remplace Rayan)Brésil, 40e
  5. 45+3'But - Vinicius Junior3-0Brésil · Passe : Lucas Paqueta
  6. 45+4'Carton jaune - F. PierrotHaïti, 45+4e
  7. 24'But - H. Delcroix1-0Brésil
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Haïti
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Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Maroc 2 1 1 0 2 1 1 4
Écosse 2 1 0 1 1 1 0 3
Brésil 1 0 1 0 1 1 0 1
Haïti 1 0 0 1 0 1 -1 0

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