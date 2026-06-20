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Brésil 2-0 Haïti : Cunha s’offre un doublé pour le Brésil

Matheus Cunha a marqué à la 36e minute pour le Brésil face à Haïti, portant le score à 2-0. Servi par Vinícius Júnior, l’attaquant brésilien signe son deuxième but du match et donne une avance plus nette à son équipe. Le tableau d’affichage évolue après un score de 1-0, avec un avantage désormais porté à deux buts.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
22vues
Brésil 2-0 Haïti : Cunha s’offre un doublé pour le Brésil
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Ce but du break modifie immédiatement la lecture de la rencontre. Le Brésil possède maintenant une marge de deux longueurs, tandis que Haïti doit revenir de 2-0 pour espérer relancer le match. À ce stade, l’information essentielle tient au score et au scénario confirmé, puisque cette réalisation installe un deuxième but d’écart en faveur de la sélection brésilienne.

La réalisation intervient dans le cadre de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe C. Le match entre le Brésil et Haïti se dispute au Lincoln Financial Field. L’action est bien comptabilisée comme un but de Matheus Cunha, sans penalty ni but contre son camp, avec Vinícius Júnior comme passeur confirmé.

Brésil
Mi-temps Lincoln Financial Field
Haïti
20/06/2026 01:30 Groupe C
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'Carton jaune - C. ArcusHaïti, 4e
  2. 23'But - M. Cunha1-0Brésil
  3. 36'But - M. Cunha2-0Brésil · Passe : Vinicius Junior
  4. 40'Remplacement - Raphinha (remplace Rayan)Brésil, 40e
  5. 45+3'But - Vinicius Junior3-0Brésil · Passe : Lucas Paqueta
  6. 45+4'Carton jaune - F. PierrotHaïti, 45+4e
  7. 24'But - H. Delcroix1-0Brésil
Calendrier Groupe C
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Groupe C
Brésil
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Haïti
Compositions
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Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
Groupe C
Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Maroc 2 1 1 0 2 1 1 4
Écosse 2 1 0 1 1 1 0 3
Brésil 1 0 1 0 1 1 0 1
Haïti 1 0 0 1 0 1 -1 0

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