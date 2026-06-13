Brésil 1-1 Maroc : Vinícius Júnior égalise pour le Brésil
Vinícius Júnior a marqué à la 32e minute pour le Brésil face au Maroc, ramenant le score à 1-1 après une situation de 0-1. Servi par Bruno Guimarães, le joueur brésilien a signé l’égalisation dans cette rencontre de Coupe du monde 2026, alors que le Maroc avait jusque-là l’avantage au tableau d’affichage.
Ce but change immédiatement l’équilibre du score sans donner l’avantage à l’une des deux équipes. Le Brésil efface son retard et revient à hauteur du Maroc, qui perd donc le bénéfice de son avance. À 1-1, la rencontre repart sur une base égale, avec un scénario désormais marqué par cette réaction brésilienne avant la suite du match.
Cette égalisation intervient dans le cadre de la Phase de groupes, au sein du Groupe C, au MetLife Stadium. Le duel entre le Brésil et le Maroc se poursuit ainsi sur un score de parité après le but de Vinícius Júnior, inscrit à la 32e minute avec Bruno Guimarães comme passeur confirmé.
- 21'But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e)
- 32'But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e)
- 37'Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e)
- 43'Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e)
- 46'Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) (Brésil, 46e)
- 46'Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) (Brésil, 46e)
- 61'Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) (Brésil, 61e)
- 62'Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) (Brésil, 62e)
- 65'Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) (Maroc, 65e)
- 65'Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) (Maroc, 65e)
- 80'Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) (Maroc, 80e)
- 80'Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) (Maroc, 80e)
- 80'Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) (Brésil, 80e)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Brésil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Maroc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Haïti
|0
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|0
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|0
|0
|0
|Écosse
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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