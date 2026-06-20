Brésil 1-0 Haïti : Delcroix marque contre son camp, le Brésil en profite

Hannes Delcroix a marqué contre son camp à la 24e minute, donnant au Brésil l’ouverture du score face à Haïti. Le tableau d’affichage passe de 0-0 à 1-0 pour le Brésil, dans un match qui n’avait pas encore basculé jusque-là. Le but n’est pas inscrit sur penalty et change directement la situation de cette rencontre.

Publié le 20 juin 2026 à 01:59

Publié le 20 juin 2026 à 01:59

L’impact immédiat est celui d’une ouverture du score nette au tableau d’affichage. Le Brésil dispose désormais d’un avantage d’un but, tandis que Haïti se retrouve mené après cette action survenue avant la demi-heure de jeu. À partir des faits confirmés, le scénario se résume à ce premier écart créé par un but contre son camp, sans autre élément associé à l’action.

Cette rencontre entre le Brésil et Haïti se dispute au Lincoln Financial Field, dans la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Elle s’inscrit dans le Groupe C, cadre confirmé de ce match. Après la 24e minute, le fait central reste donc le même, le Brésil mène Haïti 1-0 grâce au but contre son camp de Hannes Delcroix.

Brésil 1re periode 45' 2-0 Lincoln Financial Field Haïti Haïti Fil du match 4' Carton jaune - C. Arcus 23' ⚽ But - M. Cunha 1-0 36' ⚽ But - M. Cunha 2-0 40' ↑↓ Remplacement - Raphinha (remplace Rayan) 24' ⚽ But - H. Delcroix 1-0

Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Brésil - Maroc Fiche match Brésil - Maroc Brésil 1-1 1-1 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' ⚽ But - I. Saibari 0-1 32' ⚽ But - Vinicius Junior 1-1 37' Carton jaune - Casemiro 43' Carton jaune - Ibanez 46' ↑↓ Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) 46' ↑↓ Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) 61' ↑↓ Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) 62' ↑↓ Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) 65' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) 65' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) 80' ↑↓ Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) 80' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) 80' ↑↓ Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) 89' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) Compositions Brésil Système 4-2-3-1 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 24 Roger Ibañez Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 5 Casemiro Milieu 8 Bruno Guimarães Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 11 Raphinha Milieu 7 Vinícius Júnior Milieu 25 Igor Thiago Attaquant Remplaçants 14 13 Danilo

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

9 Matheus Cunha

23 Ederson

12 Weverton

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

18 Danilo Santos

26 Rayan

2 Éderson

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 24 Neil El Aynaoui Milieu 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 7 Chemsdine Talbi

15 Samir El Mourabet

12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

13 Zakaria El Ouahdi

19 Youssef Belammari

17 Amine Sbai

16 Gessime Yassine

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2

: Brésil 4 / Maroc 2 Tirs : Brésil 10 / Maroc 12

: Brésil 10 / Maroc 12 Possession : Brésil 55% / Maroc 45%

: Brésil 55% / Maroc 45% Corners : Brésil 4 / Maroc 0

: Brésil 4 / Maroc 0 Fautes : Brésil 14 / Maroc 12

: Brésil 14 / Maroc 12 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0

: Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 465 / Maroc 383

: Brésil 465 / Maroc 383 Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86%

: Brésil 88% / Maroc 86% xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28 Joueurs clés Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s)

(Brésil) : note 8.2, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s)

(Maroc) : note 6.9, 3 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies) Groupe C Brésil Termine 1-1 MetLife Stadium Maroc Maroc Resume final Voir la fiche du match Haïti - Écosse Fiche match Haïti - Écosse Haïti 0-1 0-1 Écosse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 28' ⚽ But - J. McGinn 0-1 39' Carton jaune - J. Bellegarde 46' Carton jaune - A. Hickey 61' ↑↓ Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir) 75' ↑↓ Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie) 75' ↑↓ Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson) 75' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) 76' ↑↓ Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph) 83' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis) 83' ↑↓ Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean) 85' ↑↓ Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune) 90+1' Carton jaune - F. Curtis 90+5' Carton jaune - K. McLean Compositions Haïti Système 4-4-2 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 2 Carlens Arcus Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 11 Louicius Don Deedson Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 20 Frantzdy Pierrot Attaquant 18 Wilson Isidor Attaquant Remplaçants 15 21 Josué Casimir

12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

3 Keeto Thermoncy

13 Duke Lacroix

14 Garven-Michee Metusala

22 Jean-Kévin Duverne

24 Wilguens Paugain

6 Carl Fred Sainté

25 Dominique Simon

26 Woodensky Pierre

7 Derrick Etienne

9 Duckens Nazon

16 Lenny Joseph

19 Yassin Fortune Écosse Système 4-4-2 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 2 Aaron Hickey Défenseur 5 Grant Hanley Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 17 Ben Gannon-Doak Milieu 4 Scott McTominay Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 7 John McGinn Milieu 20 Lawrence Shankland Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

6 Kieran Tierney

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

22 Nathan Patterson

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

11 Ryan Christie

23 Kenny McLean

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst Les chiffres du match Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2

: Haïti 2 / Écosse 2 Tirs : Haïti 14 / Écosse 9

: Haïti 14 / Écosse 9 Possession : Haïti 54% / Écosse 46%

: Haïti 54% / Écosse 46% Corners : Haïti 4 / Écosse 3

: Haïti 4 / Écosse 3 Fautes : Haïti 23 / Écosse 21

: Haïti 23 / Écosse 21 Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3

: Haïti 1 / Écosse 3 Passes : Haïti 426 / Écosse 366

: Haïti 426 / Écosse 366 Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82%

: Haïti 85% / Écosse 82% xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07 Joueurs clés John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s)

(Écosse) : note 7.2, 1 but(s) Grant Hanley (Écosse) : note 7.5

(Écosse) : note 7.5 Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s)

(Haïti) : note 6.9, 1 arret(s) Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s)

(Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3

(Écosse) : note 7.3 Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3

(Écosse) : note 7.3 Ricardo Adé (Haïti) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Haïti Termine 0-1 Gillette Stadium Écosse Écosse Resume final Voir la fiche du match Écosse - Maroc Fiche match Écosse - Maroc Écosse 0-1 0-1 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 2' ⚽ But - I. Saibari 0-1 23' Carton jaune - I. Diop 60' ↑↓ Remplacement - K. Tierney (remplace B. Gannon-Doak) 65' Carton jaune - A. Robertson 71' ↑↓ Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes) 71' ↑↓ Remplacement - R. Christie (remplace K. McLean) 84' ↑↓ Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi) 84' ↑↓ Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi) 84' ↑↓ Remplacement - B. Diaz (remplace A. Amaimouni) 89' ↑↓ Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston) 89' ↑↓ Remplacement - J. McGinn (remplace R. Stewart) 90' ↑↓ Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) Compositions Écosse Système 4-4-1-1 Sélectionneur Steve Clarke Titulaires 11 1 Angus Gunn Gardien 22 Nathan Patterson Défenseur 5 Grant Hanley Défenseur 13 Jack Hendry Défenseur 3 Andy Robertson Défenseur 7 John McGinn Milieu 11 Ryan Christie Milieu 19 Lewis Ferguson Milieu 6 Kieran Tierney Milieu 4 Scott McTominay Attaquant 10 Che Adams Attaquant Remplaçants 15 17 Ben Gannon-Doak

12 Liam Kelly

21 Craig Gordon

2 Aaron Hickey

15 John Souttar

16 Dominic Hyam

24 Tony Ralston

26 Scott McKenna

8 Tyler Fletcher

23 Kenny McLean

25 Findlay Curtis

9 Lyndon Dykes

14 Ross Stewart

18 George Hirst

20 Lawrence Shankland Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 24 Neil El Aynaoui Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 22 Ahmed Reda Tagnaouti

12 Munir El Kajoui

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

19 Youssef Belammari

13 Zakaria El Ouahdi

17 Amine Sbai

7 Chemsdine Talbi

16 Gessime Yassine

15 Samir El Mourabet

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab

9 Soufiane Rahimi Les chiffres du match Tirs cadres : Écosse 0 / Maroc 2

: Écosse 0 / Maroc 2 Tirs : Écosse 6 / Maroc 9

: Écosse 6 / Maroc 9 Possession : Écosse 40% / Maroc 60%

: Écosse 40% / Maroc 60% Corners : Écosse 1 / Maroc 5

: Écosse 1 / Maroc 5 Fautes : Écosse 10 / Maroc 8

: Écosse 10 / Maroc 8 Cartons jaunes : Écosse 1 / Maroc 1

: Écosse 1 / Maroc 1 Passes : Écosse 417 / Maroc 634

: Écosse 417 / Maroc 634 Precision des passes : Écosse 88% / Maroc 91%

: Écosse 88% / Maroc 91% xG : Écosse 0.54 / Maroc 0.83 Joueurs clés Ismael Saibari (Maroc) : note 7.9, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.9, 1 but(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Jack Hendry (Écosse) : note 7.7

(Écosse) : note 7.7 Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s)

(Écosse) : note 6.9, 1 arret(s) Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.2

(Écosse) : note 7.2 Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.2

(Maroc) : note 7.2 Chadi Riad (Maroc) : note 7

(Maroc) : note 7 Kieran Tierney (Écosse) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse Termine 0-1 Gillette Stadium Maroc Maroc Resume final Voir la fiche du match Brésil - Haïti Fiche match Brésil - Haïti Brésil 2-0 1re periode 45' · 2-0 Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 4' Carton jaune - C. Arcus 23' ⚽ But - M. Cunha 1-0 36' ⚽ But - M. Cunha 2-0 40' ↑↓ Remplacement - Raphinha (remplace Rayan) 24' ⚽ But - H. Delcroix 1-0 Compositions Brésil Système 4-3-3 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 13 Danilo Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 8 Bruno Guimarães Milieu 5 Casemiro Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 11 Raphinha Attaquant 9 Matheus Cunha Attaquant 7 Vinícius Júnior Attaquant Remplaçants 14 12 Weverton

23 Ederson

6 Alex Sandro

14 Bremer

15 Léo Pereira

24 Roger Ibañez

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

2 Éderson

18 Danilo Santos

26 Rayan

19 Endrick

22 Gabriel Martinelli

25 Igor Thiago Haïti Système 5-4-1 Sélectionneur Sebastien Migne Titulaires 11 1 Johny Placide Gardien 2 Carlens Arcus Défenseur 22 Jean-Kévin Duverne Défenseur 4 Ricardo Adé Défenseur 5 Hannes Delcroix Défenseur 8 Martin Expérience Défenseur 21 Josué Casimir Milieu 17 Danley Jean Jacques Milieu 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu 15 Ruben Providence Milieu 20 Frantzdy Pierrot Attaquant Remplaçants 15 12 Alexandre Pierre

23 Josué Duverger

3 Keeto Thermoncy

13 Duke Lacroix

14 Garven-Michee Metusala

24 Wilguens Paugain

6 Carl Fred Sainté

25 Dominique Simon

26 Woodensky Pierre

7 Derrick Etienne

9 Duckens Nazon

11 Louicius Don Deedson

16 Lenny Joseph

18 Wilson Isidor

19 Yassin Fortune Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 2 / Haïti 0

: Brésil 2 / Haïti 0 Tirs : Brésil 4 / Haïti 0

: Brésil 4 / Haïti 0 Possession : Brésil 63% / Haïti 37%

: Brésil 63% / Haïti 37% Corners : Brésil 4 / Haïti 0

: Brésil 4 / Haïti 0 Fautes : Brésil 3 / Haïti 2

: Brésil 3 / Haïti 2 Cartons jaunes : Brésil 0 / Haïti 1

: Brésil 0 / Haïti 1 Passes : Brésil 149 / Haïti 91

: Brésil 149 / Haïti 91 Precision des passes : Brésil 89% / Haïti 78%

: Brésil 89% / Haïti 78% xG : Brésil 0.47 / Haïti 0.00 Joueurs clés Matheus Cunha (Brésil) : note 7.9, 1 but(s)

(Brésil) : note 7.9, 1 but(s) Johny Placide (Haïti) : note 6.3, 2 arret(s)

(Haïti) : note 6.3, 2 arret(s) Gabriel Magalhães (Brésil) : note 6.9

(Brésil) : note 6.9 Alisson (Brésil) : note 6.7

(Brésil) : note 6.7 Danilo (Brésil) : note 6.7

(Brésil) : note 6.7 Douglas Santos (Brésil) : note 6.7

(Brésil) : note 6.7 Vinícius Júnior (Brésil) : note 6.7

(Brésil) : note 6.7 Marquinhos (Brésil) : note 6.6 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 09/06/2016 Brésil 7-1 Haïti (Copa America) Groupe C Brésil 1re periode 45' 2-0 Lincoln Financial Field Haïti Haïti Compositions Voir la fiche du match Écosse - Brésil Fiche match Écosse - Brésil Écosse 23:00 A venir Brésil Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Hard Rock Stadium Brésil Brésil Voir la fiche du match Maroc - Haïti Fiche match Maroc - Haïti Maroc 23:00 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Maroc A venir 23:00 Mercedes-Benz Stadium Haïti Haïti