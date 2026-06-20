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Brésil 1-0 Haïti : Delcroix marque contre son camp, le Brésil en profite

Hannes Delcroix a marqué contre son camp à la 24e minute, donnant au Brésil l’ouverture du score face à Haïti. Le tableau d’affichage passe de 0-0 à 1-0 pour le Brésil, dans un match qui n’avait pas encore basculé jusque-là. Le but n’est pas inscrit sur penalty et change directement la situation de cette rencontre.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
77vues
Brésil 1-0 Haïti : Delcroix marque contre son camp, le Brésil en profite
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L’impact immédiat est celui d’une ouverture du score nette au tableau d’affichage. Le Brésil dispose désormais d’un avantage d’un but, tandis que Haïti se retrouve mené après cette action survenue avant la demi-heure de jeu. À partir des faits confirmés, le scénario se résume à ce premier écart créé par un but contre son camp, sans autre élément associé à l’action.

Cette rencontre entre le Brésil et Haïti se dispute au Lincoln Financial Field, dans la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Elle s’inscrit dans le Groupe C, cadre confirmé de ce match. Après la 24e minute, le fait central reste donc le même, le Brésil mène Haïti 1-0 grâce au but contre son camp de Hannes Delcroix.

Brésil
1re periode 45' Lincoln Financial Field
Haïti
20/06/2026 01:30 Groupe C
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'Carton jaune - C. ArcusHaïti, 4e
  2. 23'But - M. Cunha1-0Brésil
  3. 36'But - M. Cunha2-0Brésil · Passe : Vinicius Junior
  4. 40'Remplacement - Raphinha (remplace Rayan)Brésil, 40e
  5. 24'But - H. Delcroix1-0Brésil
Calendrier Groupe C
Voir le Calendrier Complet
Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Brésil
1re periode 45' Lincoln Financial Field
Haïti
Compositions
Groupe C
Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
Groupe C
Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Maroc 2 1 1 0 2 1 1 4
Écosse 2 1 0 1 1 1 0 3
Brésil 1 0 1 0 1 1 0 1
Haïti 1 0 0 1 0 1 -1 0

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