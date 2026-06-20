Brésil 1-0 Haïti : Cunha lance le Brésil
Matheus Cunha a marqué à la 24e minute pour le Brésil face à Haïti, ouvrant le score dans ce match de Coupe du monde. Alors que le tableau d’affichage était encore bloqué à 0-0, l’attaquant brésilien a fait passer son équipe devant, avec un nouveau score de 1-0. Le but n’est pas indiqué comme un penalty et aucun but contre son camp n’est associé à cette ouverture.
Cette réalisation modifie immédiatement l’équilibre comptable de la rencontre. Le Brésil possède désormais l’avantage au score, tandis qu’Haïti se retrouve mené après moins d’une demi-heure de jeu. À partir des seules données confirmées, le scénario bascule donc d’un match nul initial vers une avance brésilienne, sans autre élément de match ajouté à cette évolution du score.
Le match oppose le Brésil et Haïti au Lincoln Financial Field, dans le cadre de la phase de groupes. Cette rencontre appartient au Groupe C, ce qui situe l’ouverture du score dans un rendez-vous déjà clairement identifié du premier tour. À la 24e minute, le fait marquant reste donc ce but de Matheus Cunha, qui place le Brésil en tête 1-0 contre Haïti.
- 4'Carton jaune - C. Arcus
- 23'But - M. Cunha1-0
- 36'But - M. Cunha2-0
- 40'Remplacement - Raphinha (remplace Rayan)
- 24'But - H. Delcroix1-0
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Maroc
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|Écosse
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|Brésil
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Haïti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
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