Brésil 0-1 Maroc : Saibari lance le Maroc

Ismael Saibari a marqué à la 21e minute pour le Maroc contre le Brésil , servi par Brahim Díaz. Cette réalisation fait passer le score de 0-0 à 0-1 et offre aux Marocains l’ouverture du score dans ce match. Le Brésil, qui était encore à égalité au tableau d’affichage, se retrouve mené après un peu plus de vingt minutes de jeu.

· Mis à jour le 14 juin 2026

Publié le 13 juin 2026 à 23:28

Publié le 13 juin 2026 à 23:28 · Mis à jour le 14 juin 2026

La conséquence immédiate est nette, le Maroc prend les commandes et dispose désormais d’un avantage inscrit tôt dans la partie. Pour le Brésil, le scénario change avec un retard d’un but à combler face à une équipe marocaine passée devant. À ce stade, le basculement du match tient à cette ouverture du score et au nouveau 0-1, sans autre élément confirmé dans le déroulé fourni.

Ce but intervient au MetLife Stadium, dans une rencontre de phase de groupes du Groupe C entre le Brésil et le Maroc. En prenant l’avantage à la 21e minute, la sélection marocaine modifie le déroulement comptable de cette affiche dès la première période. Brahim Díaz apparaît dans l’action comme passeur, tandis que Saibari signe le premier changement au score.

Brésil 2e periode 82' 1-1 MetLife Stadium Maroc Maroc Fil du match 21' But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e) 32' But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e) 37' Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e) 43' Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e) 46' Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) (Brésil, 46e) 46' Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) (Brésil, 46e) 61' Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) (Brésil, 61e) 62' Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) (Brésil, 62e) 65' Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) (Maroc, 65e) 65' Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) (Maroc, 65e) 80' Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) (Brésil, 80e)

Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Brésil - Maroc Fiche match Brésil - Maroc Brésil 1-1 2e periode 82' · 1-1 Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 21' But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e) 32' But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e) 37' Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e) 43' Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e) 46' Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) (Brésil, 46e) 46' Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) (Brésil, 46e) 61' Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) (Brésil, 61e) 62' Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) (Brésil, 62e) 65' Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) (Maroc, 65e) 65' Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) (Maroc, 65e) 80' Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) (Maroc, 80e) 80' Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) (Brésil, 80e) Compositions Brésil Système 4-2-3-1 Sélectionneur Carlo Ancelotti Titulaires 11 1 Alisson Gardien 24 Roger Ibañez Défenseur 4 Marquinhos Défenseur 3 Gabriel Magalhães Défenseur 16 Douglas Santos Défenseur 5 Casemiro Milieu 8 Bruno Guimarães Milieu 20 Lucas Paquetá Milieu 11 Raphinha Milieu 7 Vinícius Júnior Milieu 25 Igor Thiago Attaquant Remplaçants 14 23 Ederson

12 Weverton

6 Alex Sandro

13 Danilo

14 Bremer

15 Léo Pereira

18 Danilo Santos

17 Fabinho

21 Luiz Henrique

26 Rayan

2 Éderson

19 Endrick

9 Matheus Cunha

22 Gabriel Martinelli Maroc Système 4-2-3-1 Sélectionneur Mohamed Ouahbi Titulaires 11 1 Bono Gardien 2 Achraf Hakimi Défenseur 14 Issa Diop Défenseur 18 Chadi Riad Défenseur 3 Noussair Mazraoui Défenseur 6 Ayyoub Bouaddi Milieu 24 Neil El Aynaoui Milieu 10 Brahim Díaz Milieu 8 Azzedine Ounahi Milieu 23 Bilal El Khannouss Milieu 11 Ismael Saibari Attaquant Remplaçants 15 12 Munir El Kajoui

22 Ahmed Reda Tagnaouti

26 Anass Salah-Eddine

5 Marwane Saadane

25 Redouane Halhal

13 Zakaria El Ouahdi

19 Youssef Belammari

7 Chemsdine Talbi

17 Amine Sbai

16 Gessime Yassine

15 Samir El Mourabet

4 Sofyan Amrabat

20 Ayoub El Kaabi

9 Soufiane Rahimi

21 Ayoube Amaimouni Echghouyab Les chiffres du match Tirs cadres : Brésil 2 / Maroc 2

: Brésil 2 / Maroc 2 Tirs : Brésil 6 / Maroc 12

: Brésil 6 / Maroc 12 Possession : Brésil 54% / Maroc 46%

: Brésil 54% / Maroc 46% Corners : Brésil 2 / Maroc 0

: Brésil 2 / Maroc 0 Fautes : Brésil 7 / Maroc 8

: Brésil 7 / Maroc 8 Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0

: Brésil 2 / Maroc 0 Passes : Brésil 252 / Maroc 212

: Brésil 252 / Maroc 212 Precision des passes : Brésil 87% / Maroc 87%

: Brésil 87% / Maroc 87% xG : Brésil 0.85 / Maroc 1.22 Joueurs clés Vinícius Júnior (Brésil) : note 7.9, 1 but(s)

(Brésil) : note 7.9, 1 but(s) Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s)

(Maroc) : note 7.7, 1 but(s) Brahim Díaz (Maroc) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Maroc) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Bruno Guimarães (Brésil) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)

(Brésil) : note 7, 1 passe(s) decisive(s) Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2

(Brésil) : note 7.2 Casemiro (Brésil) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Brésil) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s)

(Brésil) : note 6.5, 1 arret(s) Marquinhos (Brésil) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies) Groupe C Brésil 2e periode 82' 1-1 MetLife Stadium Maroc Maroc Résumé à la pause Voir la fiche du match Haïti - Écosse Fiche match Haïti - Écosse Haïti 02:00 A venir Écosse Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Haïti A venir 02:00 Gillette Stadium Écosse Écosse Avant-match Voir la fiche du match Écosse - Maroc Fiche match Écosse - Maroc Écosse 23:00 A venir Maroc Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Gillette Stadium Maroc Maroc Voir la fiche du match Brésil - Haïti Fiche match Brésil - Haïti Brésil 01:30 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Brésil A venir 01:30 Lincoln Financial Field Haïti Haïti Voir la fiche du match Écosse - Brésil Fiche match Écosse - Brésil Écosse 23:00 A venir Brésil Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Écosse A venir 23:00 Hard Rock Stadium Brésil Brésil Voir la fiche du match Maroc - Haïti Fiche match Maroc - Haïti Maroc 23:00 A venir Haïti Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe C Maroc A venir 23:00 Mercedes-Benz Stadium Haïti Haïti