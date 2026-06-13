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Brésil 0-1 Maroc : Saibari lance le Maroc

Ismael Saibari a marqué à la 21e minute pour le Maroc contre le Brésil, servi par Brahim Díaz. Cette réalisation fait passer le score de 0-0 à 0-1 et offre aux Marocains l’ouverture du score dans ce match. Le Brésil, qui était encore à égalité au tableau d’affichage, se retrouve mené après un peu plus de vingt minutes de jeu.

Henry DONCHE
Publié le à · Mis à jour le
Football
396vues
Brésil 0-1 Maroc : Saibari lance le Maroc
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La conséquence immédiate est nette, le Maroc prend les commandes et dispose désormais d’un avantage inscrit tôt dans la partie. Pour le Brésil, le scénario change avec un retard d’un but à combler face à une équipe marocaine passée devant. À ce stade, le basculement du match tient à cette ouverture du score et au nouveau 0-1, sans autre élément confirmé dans le déroulé fourni.

Ce but intervient au MetLife Stadium, dans une rencontre de phase de groupes du Groupe C entre le Brésil et le Maroc. En prenant l’avantage à la 21e minute, la sélection marocaine modifie le déroulement comptable de cette affiche dès la première période. Brahim Díaz apparaît dans l’action comme passeur, tandis que Saibari signe le premier changement au score.

Brésil
2e periode 82' MetLife Stadium
Maroc
13/06/2026 23:00 Groupe C
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 21'But - I. Saibari (passe B. Diaz) (Maroc, 21e)
  2. 32'But - Vinicius Junior (passe Bruno Guimaraes) (Brésil, 32e)
  3. 37'Carton jaune - Casemiro (Brésil, 37e)
  4. 43'Carton jaune - Ibanez (Brésil, 43e)
  5. 46'Remplacement - Ibanez (remplace Danilo) (Brésil, 46e)
  6. 46'Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho) (Brésil, 46e)
  7. 61'Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha) (Brésil, 61e)
  8. 62'Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique) (Brésil, 62e)
  9. 65'Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi) (Maroc, 65e)
  10. 65'Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet) (Maroc, 65e)
  11. 80'Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine) (Maroc, 80e)
  12. 80'Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni) (Maroc, 80e)
  13. 80'Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos) (Brésil, 80e)
Calendrier Groupe C
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Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Brésil 0 0 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0
Haïti 0 0 0 0 0 0 0 0
Écosse 0 0 0 0 0 0 0 0

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