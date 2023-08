Santé mentale : 10 bonnes habitudes pour améliorer ou garder son moral

Une baisse de moral passagère peut être causée par un événement de vie douloureux, des problèmes à régler, ou un stress plus important. Elle peut avoir de répercussions sur votre vie. Pour éviter cela, il faut avoir de bonnes habitudes.

Que ce soit le stress, la fatigue, les problèmes, le manque de sommeil, ou une alimentation déséquilibrée, de nombreuses causes peuvent être à l’origine d’une baisse de moral. Il urge donc de prendre de bonnes habitudes pour se sentir moins déprimé et surtout plus heureux.

Bougez

L’activité physique réduit l’anxiété et la dépression. Que ce soit courir ou marcher, bouger est une bonne façon de relaxer son esprit. Vous n’avez pas le temps d’aller au gym? Essayez les vidéos et applications qui vous aideront à dépenser de l’énergie sans quitter votre salon.

Souriez

Cela peut paraître anodin, mais sourire régulièrement à un impact positif sur l’humeur. C’est grâce à la production d’endorphines, que ce mouvement minime des lèvres nous fait nous sentir si heureux. Sourire aux personnes que vous croisez dans la journée est une habitude simple à prendre au quotidien. Le mieux dans tout ça, c’est qu’on vous sourira probablement en retour !

Limitez la caféine et l’alcool

En mangeant bien, vous rendez service à votre corps et à votre esprit. Évitez de consommer trop de caféine, car selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), cela peut nuire à votre sommeil et accroître votre anxiété. Côté alcool, buvez aussi avec modération : il s’agit d’un facteur connu de dépression. Si vous avez souvent un verre à la main, sachez qu’il existe des moyens efficaces de réduire votre consommation.

Maintenez une bonne hydratation

Maintenir une bonne hydratation est essentiel pour prendre soin de soi. En buvant au minimum 1,5L d’eau par jour on peut facilement éviter de souffrir de fatigue, de problèmes de concentration et de maux de tête. L’eau est indispensable au bon fonctionnement de l’organisme : élimination des déchets, maintien de la température corporelle, lubrification des articulations … Ainsi, en ajoutant rien qu’un verre d’eau supplémentaire dans vos apports quotidiens vous vous faites du bien.

Adoptez une alimentation équilibrée

L’alimentation influence votre humeur. En privilégiant des aliments qui boostent le moral, vous pouvez limiter les risques de dépression. C’est le cas du chocolat noir ou des bananes qui contiennent un fort taux de sérotonine, soit l’hormone du bonheur. Les acides gras oméga-3 que l’on trouve dans les poissons gras possèdent également des vertus antistress.

Réduisez votre stress au travail

Le stress au travail peut vite s’accumuler. En trouvant des moyens d’équilibrer votre vie professionnelle et de la rendre moins stressante, vous éviterez le burnout. La prévention prend des formes multiples. Par exemple, vous pouvez vous confier à un collègue de confiance ou pratiquer un loisir. Vous pouvez aussi vous concentrer sur les aspects de votre travail qui vous apportent le plus de satisfaction. Si vous éprouvez des difficultés, essayer de discuter directement à votre supérieur pour trouver des moyens d’adapter vos tâches?

Ralentissez

Quand le rythme de la vie s’emballe, votre cerveau fait de même. Ralentir pour se concentrer sur le moment présent peut réduire le stress et l’anxiété. Prenez du temps dans la journée pour méditer. Votre esprit apprendra à demeurer dans le présent. L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) recommande aussi de réduire les distractions. Par exemple, rangez votre téléphone quand vous discutez et portez attention à ce que vous voyez et à ce que vous entendez.

Prenez du plaisir

Lorsque vous vous fixez des objectifs, les tâches ménagères et la vie quotidienne, il est facile d’oublier de prévoir des moments de plaisir. Ils sont pourtant bien profitables. Le rire a de réels bienfaits pour le système immunitaire, la douleur et la santé mentale, selon l’ACSM.

Se coucher à heure fixe

Le sommeil fait partie des besoins fondamentaux du corps humain pour fonctionner convenablement. Il existe plusieurs astuces pour conserver une bonne qualité de sommeil et se réveiller chaque matin en pleine forme. Un horaire de coucher régulier avec 7 à 8 heures de sommeil réparateur est idéal. En instaurant une routine fixe, vous vous endormirez plus facilement.

Soyez bienveillant envers vous-même

Même si un état d’esprit positif booste l’humeur, l’optimisme a parfois ses limites. Une journée compliquée, une période stressante, des événements inattendus peuvent en effet malmener un moral et tous les mantras vantant la positivité que l’on se répète chaque jour n’y peuvent rien. Ne vous flagellez-pas et acceptez vos émotions. Ce n’est pas en cherchant à les réprimer sans cesse que vous parviendrez à les chasser. Au contraire, pour les surmonter, il vous faudra les identifier, les analyser et travailler dessus.

