Bon à savoir: voici comment reconnaitre une personne intelligente

Peut-être que vous n’avez jamais prêté attention, mais les personnes intelligentes se démarquent toujours par leur comportement atypique. Et quand vous êtes face à ces types de personnes, évitez de faire des critiques mal placées sur elles. Découvrez quelques-unes des comportements de ces dernières dans cet article.

Les personnes intelligentes se présentent sous toutes les formes, mais elles ont toutes certains traits en commun. Si vous vous êtes déjà demandé si vous étiez vous-même vraiment intelligent, voici sept traits communs des personnes intelligentes qui pourraient vous aider à identifier si vous possédez ces caractéristiques.

Leur bureau est en désordre !

Nous avons tendance à croire que les personnes intelligentes sont organisées et méthodiques, mais détrompez-vous ! Les esprits les plus brillants ont parfois des espaces de travail dignes d’un champ de bataille… Des papiers qui s’empilent, des livres qui traînent un peu partout, des stylos éparpillés… Cela peut sembler chaotique, mais ce n’est pas nécessairement un signe de désordre mental. Bien au contraire, les gens intelligents ont souvent besoin de désordre pour laisser libre cours à leur créativité. Selon une étude menée par l’université du Minnesota, un environnement chaotique peut stimuler l’imagination et favoriser le développement d’idées novatrices. Alors, la prochaine fois que vous voyez le bureau de votre ami qui ressemble à un bric-à-brac, ne vous inquiétez pas, il/elle est peut-être simplement en train de mettre sur pied l’idée du siècle !

Elles sont gênées par le bruit de la mastication !

Avez-vous déjà ressenti une profonde irritation en dînant avec quelqu’un qui mâche son repas bruyamment ? Ou bien vous êtes-vous retrouvé à côté d’une personne dans le bus qui ne peut s’empêcher de faire du bruit en mâchant son chewing-gum ? Si tel est le cas, cela est sans doute le signe que vous êtes une personne intelligente. En effet, d’après une étude menée par l’Université Northwestern, les personnes dotées d’une cognition créative élevée sont particulièrement sensibles aux bruits environnants. Elles ont du mal à ignorer certains stimuli sensoriels, tels que les bruits parasites, car ils les distraient facilement ! Cela expliquerait pourquoi les génies ont tendance à travailler tard dans la nuit dans le silence : ils cherchent à éviter les distractions pour rester concentrés sur leur travail.

Elles lancent des injures !

Pour nous, en tant que commun des mortels, le langage grossier est souvent considéré comme un signe de manque d’éducation et d’intelligence ! Sauf qu’une théorie suggère que les gens se mettent à lancer des injures lorsqu’ils ne parviennent pas à trouver les mots justes… Cependant, une étude menée par le Dr Timothy Jay et son équipe a révélé que les personnes qui se servent fréquemment de gros mots ont généralement un vocabulaire plus riche et une meilleure maîtrise du langage. D’ailleurs, comme l’a expliqué le Dr Jay au site web d’information médicale, Medical Daily, la capacité à utiliser des jurons et à respecter les tabous est positivement corrélée à la fluidité verbale globale. Autrement dit, plus vous pouvez produire de mots dans une catégorie, plus vous en utilisez dans d’autres, à l’oral comme à l’écrit !

Elles se couchent tard !

Le stéréotype du génie créatif qui travaille tard dans la nuit est profondément ancré dans notre culture populaire, mais cette image n’est peut-être pas si éloignée de la réalité. En effet, comme relayé par le magazine d’affaires Canadian Business, une étude menée par la London School of Economics and Political Science a révélé que les personnes ayant tendance à se coucher tard ont un quotient intellectuel plus élevé que les autres. De nos jours, les rythmes circadiens de certaines personnes pourraient également influencer leur propension à travailler tard le soir : les oiseaux de nuit pourraient ainsi être plus introvertis et apprécier le calme de la nuit pour réfléchir et résoudre des problèmes sans distraction, comme l’explique Satoshi Kanazawa psychologue, pour la revue Psychology Today.

Elles préfèrent les douches froides

Il semblerait que l’immersion dans l’eau froide ne soit pas qu’une habitude étrange de certains génies célèbres, mais aussi une pratique ancienne reconnue pour ses bienfaits sur le corps et l’esprit. Hippocrate, le célèbre médecin grec, prônait déjà l’hydrothérapie pour soulager les faiblesses mentales et physiques. En effet, lorsque le corps est brusquement exposé à l’eau froide, il réagit par un choc qui stimule la circulation sanguine, apportant ainsi de l’oxygène frais au cerveau et aux organes vitaux, revitalisant ainsi l’organisme tout entier. De plus, cette pratique est également associée à une amélioration de l’humeur et de la mémoire, favorisant ainsi une meilleure productivité.

Elles s’auto-critiquent !

Il est courant de penser que la confiance en soi est liée à l’intelligence. Cependant, en réalité, c’est le contraire qui est vrai. Comme relayé par Harvard Business Review France, les personnes dotées d’une grande intelligence sont souvent conscientes de leur propre ignorance et de l’immensité du savoir à acquérir. Elles ont une vision plus réaliste de leurs compétences et sont souvent plus orientées “auto-critiques”. Contrairement à certaines personnes qui ont tendance à surestimer leurs capacités et à ne pas reconnaître leurs erreurs. Elles sont souvent aveuglées par leur propre ignorance et ne se rendent pas compte de leurs erreurs.

Elles ont l’air paresseux !

Rester affalé sur son canapé peut sembler être une perte de temps non productive. Mais en réalité, les personnes intelligentes peuvent être moins actives physiquement. Rester assis n’a particulièrement rien de sain pour le bien-être général, mais cela permet de stimuler leur activité cérébrale.