Gloss, baume et crayon : les meilleurs produits pour sublimer les lèvres

Maquillage des lèvres : la tendance actuelle privilégie les textures hydratantes et lumineuses, mariant crayon et baume ou gloss pour des lèvres naturellement sublimées. Les formules hybrides promettent confort, brillance et définition sans effet figé.

Après plusieurs saisons dominées par les rouges à lèvres mats et ultra‑pigmentés, le marché a basculé vers des finis plus souples et nourrissants. Sur TikTok, Instagram et les tapis rouges, le look recherché met en avant des lèvres pulpeuses, lumineuses et bien dessinées plutôt que des textures sèches et opaques.

Pour obtenir cet effet « lèvres de rêve », les professionnels recommandent souvent le même principe : redessiner subtilement le contour avec un crayon, puis apporter hydratation et éclat avec un baume teinté ou un gloss. Plusieurs références sont citées comme phares dans les trousses de maquillage actuelles.

Les baumes, gloss et crayons qui s’imposent

La catégorie des baumes teintés et des gloss hybrides met l’accent sur l’association soin/maquillage : hydratation durable, effet glossy et rendu naturel. Parmi les best‑sellers mentionnés figurent les Color + Care de Yves Rocher, conçus pour offrir un fini teinté confortable destiné à un usage quotidien.

Dans une veine plus technique, les Phantom Blur Balm de Hourglass se distinguent par une formule qui floute les irrégularités des lèvres tout en conservant un fini moderne et sophistiqué. Pour un rendu ultra glossy et nourrissant, les Lip Glow Butter de Dior Addict reviennent souvent comme références pour leur texture fondante.

Les gloss nouvelle génération comptent aussi des propositions très hydratantes : les Overglaze Hydrating Lip Gloss d’ILIA misent sur un effet miroir et un pouvoir hydratant, tandis que les JuicePop Lip Tint de Laneige séduisent par des teintes fraîches et gourmandes. Les Glass Balm Bingsoo de Glow Recipe sont signalés pour leur fini ultra brillant sans sensation collante, et les 3D Hydra Gloss de KIKO Milano restent plébiscités pour l’effet volume immédiat qu’ils procurent.

Parallèlement, les crayons à lèvres regagnent en importance pour structurer et prolonger le maquillage. Les Shape & Sculpt Lip Liner d’Hourglass offrent une mine précise pour un contour net et naturel. Pour les petits budgets, les 8h Matte Comfort Lipliner d’Essence sont cités pour leur rapport qualité‑prix.

Sur les réseaux sociaux, les Kind Words Lip Liner de Rare Beauty remportent l’adhésion grâce à des teintes faciles à porter et une texture crémeuse. Les Hotliner Lip Liner de Kosas sont appréciés pour leur application confortable, tandis que les Lip Stain de NYX Professional Makeup répondent à une demande de tenue longue durée. Enfin, les Signature Lip Liner de Merit apportent une touche originale avec leurs reflets subtiles.