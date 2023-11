Fausse gentillesse : 05 indices pour reconnaître un(e) ami(e) « fake »

- Publicité-

Dans notre entourage, il est facile de dissocier les amies, les copines, les connaissances et les autres. Mais au fond, on peut se demander si toutes ces personnes sont sincères. Car malheureusement, les fausses relations sont courantes. La différence entre une personne réellement bienveillante et une autre, qui fait seulement semblant, est parfois compliquée à déterminer.

Reconnaître une personne fausse permet ainsi de l’éloigner de sa vie. Ces personnalités toxiques ont tendance à être gentille uniquement dans le but de profiter de vous, de vous manipuler, vous rabaisser ou encore pour obtenir quelque chose de précis. S’il est difficile de reconnaître des intentions cachées, il existe cependant des signes qui ne trompent pas.

Les mots et les actions ne se correspondent pas

La fausse gentillesse peut être rapidement détectée si l’on essaie de comparer les paroles de quelqu’un à ses actions. C’est une manière très efficace et rapide de savoir qui sont vos véritables amis et qui sont ceux qui sont intéressés par vous ou simplement des connaissances : si une personne se soucie vraiment de vous et de ce qui vous arrive, elle le montrera par des actions concrètes et non par de fausses promesses ou des paroles encourageantes.

Ils aiment attirer l’attention

Les personnes toxiques aiment être au centre de l’attention. Ils feront tout pour se faire bien voir, pour raconter de grandes histoires et pour monopoliser la parole. A contrario, les gens authentiques savent attendre leur tour pour s’exprimer ou pour être reconnu.

Une avalanche de compliments

Méfiez-vous des personnes qui ne sont pas capables de vous critiquer. Les meilleurs amis ne sont pas seulement ceux avec qui vous vous amusez et qui rient de vos blagues ; ils sont aussi ceux qui vous aident à voir certains aspects de vous-même dont vous n’êtes pas conscient et qui sont importants. De plus, les compliments constants peuvent devenir agaçants. Personne n’est parfait, et si une personne n’est pas capable de voir vos erreurs même si vous les lui mettez sous le nez, il est possible que sa principale motivation pour être à vos côtés soit loin de l’intérêt humain, de l’amitié ou de l’amour.

Ils font des promesses qu’ils ne vont pas tenir

Une personne authentique fera de son mieux pour tenir ses engagements et c’est pour cette raison qu’elle évitera de faire des promesses en l’air, sans réfléchir. Une personne fausse va facilement promettre des choses, qu’elle ne tiendra pas par la suite.

Le manque de confidences

Pour qu’une relation de confiance existe, il faut qu’il y ait une symétrie dans les confidences. Si une personne ne cesse de vous interroger sur votre vie en prétendant s’y intéresser beaucoup et que, lorsque vous l’interrogez sur ses sentiments, elle refuse toute intention de s’ouvrir émotionnellement à vous, soyez prudent. Cela pourrait signifier qu’elle fait preuve d’une gentillesse excessive, ce qui est suspect.